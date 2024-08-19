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Понедельник 19 августа

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Опять отменят? 60-летняя Лолита эпатировала публику

Опять отменят? 60-летняя Лолита эпатировала публику
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Лолита Милявская не извлекла урок из "голой вечеринки".

Конец 2023 года стал непростым периодом для многих звезд нашего шоу-бизнеса. Лолита тоже оказалась в эпицентре скандала после того, как засветилась на "голой вечеринке" у Насти Ивлеевой. Мероприятие прогремело на всю страну, а артистам, появившемся на нем, грозила "отмена".

Через некоторое время в Сети начали появляться видеоролики знаменитостей, где они, нарядившись в темную водолазку, просили прощения у публики. Русский народ умеет прощать, поэтому вскоре Киркоров и некоторые другие артисты снова начали выступать. Но Лолита еще долгое время находилась в немилости. Ей отменили даже юбилейный концертный тур по России и беспощадно вырезали из телепрограмм.

Исполнительница жаловалась, что превратилась в настоящую пенсионерку, занимается домом и выращивает цветы. Спустя почти полгода, о скандале забыли. Тогда Милявская смогла вернуться на сцену. Однако, как считает народ, урок она не усвоила, впрочем, как и многие участники той самой вечеринки.

Накануне 60-летняя знаменитость вновь эпатировала публику. Она появилась перед зрителями в обтягивающем сияющем комбинезоне. В Сети об этом образе певицы оставили много нелестных комментариев и предположили, что скоро Лолиту опять отменят.

При этом нельзя не отметить, что Милявская всегда одевается экстравагантно. В июле она появилась с тату на шее и накладными ресницами, немного ранее нарядилась в мини-юбку, для которой ей даже пришлось сесть на диету, как призналась исполнительница.

Напомним, недавно Министерство культуры поддержало предложение Государственной Думы о введении дресс-кода для артистов на концертах. Считается, что одежда, выбранная для выступлений, призвана формировать общий имидж мероприятия. Кроме того, по мнению чиновников, на концертах, где установлен возрастной ценз, необходимо особенно усилить контроль, потому что слишком вызывающий сценический образ формирует у молодежи неправильные моральные ценности.

Телеграм канал

19 августа 2024, 08:54
Лолита Милявская. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Зверев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Лолита. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Гоген Солнцев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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