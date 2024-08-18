Бывшая жена разгневала Тома Круза воспоминаниями о провальном браке

62-летнего Тома Круза вновь волнует его прошлое. На этот раз причиной недовольства актера стали воспоминания Николь Кидман о их неудачном браке.



Артисты были женаты с 1990-й по 2001-й год, и, несмотря на то что с тех пор прошло больше двух десятилетий, для Круза эти воспоминания все еще болезненны. Как сообщает издание In Touch Weekly, близкий друг актера раскрыл, что Круз неоднократно выражал недовольство тем, что Кидман продолжает обсуждать их совместную жизнь.

"Том не понимает, почему Николь постоянно ссылается на время, которое они провели вместе. Даже если речь идет об их совместных ролях в кино, ему это не нравится", — рассказал источник. Это может свидетельствовать о том, что Круз сильно хочет оставить в прошлом свои отношения с Кидман.

В июле Николь Кидман дала интервью Los Angeles Times, в котором упомянула, что режиссер Стэнли Кубрик вдохновлялся их отношениями при создании фильма "С широко закрытыми глазами". Она отметила, что некоторые моменты из их личной жизни нашли отражение в этом культовом произведении. Несмотря на то, что Кидман не углубилась в детали их брака, сам факт упоминания стал для Круза источником раздражения. Он стремится забыть о своем прошлом, и любые напоминания о нем вызывают у него негативные эмоции.

Кидман и Круз были женаты десять лет, и у них есть двое приемных детей — дочь Изабелла и сын Коннор. После развода Николь вышла замуж за кантри-музыканта Кита Урбана, а Круз построил отношения с актрисой Кэти Холмс, с которой расстался в 2012 году. Оба актера сделали значительный вклад в киноиндустрию и продолжают развивать свои карьеры.

Тем временем Том Круз намекнул на возможные перемены в личной жизни. Он пригласил 25-летнюю певицу Викторию Канал на съемочную площадку "Миссия невыполнима 8" в Оксфордшире и даже прокатил ее на своем вертолете. Предполагаемые влюбленные познакомились на фестивале Гластонбери и с тех пор практически не разлучаются.