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Пятница 16 августа

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А где Сердюков? У Бородиной случилась истерика на свадьбе

А где Сердюков? У Бородиной случилась истерика на свадьбе
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Телеведущая Ксения Бородина поделилась счастливыми кадрами.

Ксения Бородина и Николай Сердюков закрутили роман относительно недавно, но за довольно короткое время телезвезда заполонила свой блог в популярной социальной сети фотографиями и видео романтического содержания. Из-за обилия кадров, рассказывающих о личном счастье знаменитости, некоторые ее поклонники расценили их как пиар-кампанию. Кроме того, еще совсем недавно телеведущая негативно высказывалась о тех, кто выставляет столь интимные вещи напоказ.

Теперь же общественность, можно сказать, в курсе всего, что происходит в жизни Бородиной и Сердюкова. Например, недавно они повеселились на свадьбе друзей. Во время торжества у телеведущей случилась истерика – она была крайне возбуждена, когда поймала букет невесты. Согласно традиции, теперь Ксения должна в скором времени сыграть свадьбу.

Кстати, ведущий мероприятия в тот же момент задался вопросом: "А где Сердюков?". Он позвал возлюбленного телезвезды ради его реакции на возможность скорой свадьбы. Этим моментом знаменитость, к сожалению, не поделилась в соцсетях, поэтому поклонники пока не знают, как Николай относится к браку с телеведущей.

Некоторые фанаты, к слову, убеждены, что свадьба Ксении Бородиной и Николая Сердюкова не за горами. Однако народ предупреждает знаменитость о поспешных решениях. Мол, вполне возможно, что потом телезвезда может пожалеть о том, что все выставляла напоказ.

Телеграм канал

16 августа 2024, 20:15
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети
Соцсети• Требует проверки

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