"Артистов за умных никогда не считали": Назаров приложил предателей России

Юрий Назаров дебютировал в кино в 1954 году и с тех пор сыграл более чем в 300 фильмах. Он – настоящий патриот России. И к ее врагам беспощаден. В чем корреспондент "Дни.ру" в очередной раз убедился на фестивале театра, кино и журналистики "На семи холмах" в Кирове.

"Главное, чтобы наше дело оставалось правым, – считает 87-летний актер. – Победа обязательно будет за нами – иначе просто быть не может. Я не думаю, что Наполеон и Гитлер, нападавшие на нашу страну, были глупее тех, кто это делает сегодня. Но раз это уроком не стало для сегодняшних инициаторов, то будем их учить. Такая наша судьба".

Назаров очень переживает из-за драматичных событий в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

"Враг обязательно будет разбит!" – убежден артист.

"Я в этой стране родился, эту страну люблю и, как мне кажется, знаю", – так Назаров описал свой патриотизм. При этом про звезд, которые уехали и теперь из-за рубежа поливают Россию грязью, Юрий Владимирович говорит так: "Артистов за умных никогда не считали. И сегодня ведут себя как идиоты. Считается, что актеры – в большей степени дети. Правда, зачастую сукины дети".

Назаров уверен, что самое важное – оставаться человеком и не предавать совесть. Он считает бесстыдством то, что говорят и делают многие известные люди. "Это предатели своей Родины, как и предателем был Никита Хрущев, – считает артист. – Именно из-за "реформ" Хрущева отношение к нашей стране изменилось в худшую сторону".