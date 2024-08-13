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Вторник 13 августа

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Обобрали и оболгали: ставшая жертвой мошенников Долина сделала заявление

Обобрали и оболгали: ставшая жертвой мошенников Долина сделала заявление
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Народная артистка России Лариса Долина обратилась к общественности после случившейся беды.

Во вторник, 13 августа, в Сети появилась информация о мошеннических действиях против Ларисы Долиной. Как сообщали СМИ, злоумышленники обманули артистку, присвоив себе деньги, полученные от продажи ее квартиры в Москве. Речь идет о баснословной сумме – 100 миллионов рублей.

Вскоре Лариса Александровна вышла на связь и сделала заявление. Певица подтвердила, что стала жертвой мошенников. Она также рассказала о заведенном по этому поводу уголовном деле. А еще, по словам артистки, предварительно удалось выяснить, где располагаются злоумышленники — они находятся в сопредельном государстве, где в данный момент идут боевые действия.

Но мошенники не только обобрали, но и оболгали Ларису Долину. Певица объяснила, что именно они опубликовали от ее имени в соцсетях "обращение чудовищного характера". Артистка заверила публику, что в том сообщении, в котором говорится о ее бегстве из родной страны, нет ни одного правдивого слова.

В заключение Лариса Долина пояснила, что в настоящий момент больше не может сказать больше по поводу случившейся беды ввиду расследования. Знаменитость также обратилась к журналистам и попросила их ее не беспокоить.

Телеграм канал

13 августа 2024, 15:56
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Telegram / @dolinaofficial✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Дочка одевает": 66-летняя Долина в кокетливом мини плевать хотела на критиков

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