Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

20:05Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 19:57Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет? 19:00Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами 17:55Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу? 17:15Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября 16:477 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же 15:52Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали 15:42Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино" 15:15Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием 14:18Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали? 12:59Ученые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе 12:39Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души" 12:23Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой 11:31Амус показала нового таинственного мужчину: Романтический отдых актрисы вызвал вопросы 10:39Ушел из жизни оскароносный художник франшизы "Гарри Поттер" – невосполнимая потеря для кино 10:33Как взять отгул в 2025 году и получить оплату? 09:44Трагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища 09:11Вышел ремейк советского фильма "Москва слезам не верит" — что отличает переосмысление от оригинала 08:37Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано? 08:30В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера 06:43Омар Хайям рассказал, как излечить самую большую печаль – его слова актуальны по сей день 03:29Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции 00:16Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 23:41Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 21:06Тест для настоящих киноманов: узнайте эти советские фильмы с "осенним" названием по кадру 20:39Главная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать 20:15Формула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 20:01Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 18:25Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР 18:16Выхаживающая коматозного мужа Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни: Пришла беда – отворяй ворота 17:46Тест: угадайте фильм СССР по цитате, проверьте, хорошо ли вы помните классику 17:29Российская Европа: 3 города, в которых вы забудете, что находитесь в России 16:43Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер 16:37Легенда мотоспорта завершил свой путь: пионер эндуро ушел из жизни 16:18Перед каждым важным решением задайте себе один вопрос от Сократа: ответ изменит все 15:54Велосипедист проехал 85 тысяч километров и потерял пальцы 15:08Трагический случай оборвал жизнь восходящей звезды спорта в 21 год 14:05Прокуратура официально завершила расследование в отношении семьи Чекалиных 12:59Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания 12:47Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года 12:15Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги 12:057 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях 11:32Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 11:07Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей 10:025 сериалов о культах и тайных обществах 09:19Оборвалась жизнь основателя культовой рок-группы – весь мир оплакивает уникальный дар 09:14Александр Панкратов-Черный получил строгий запрет от врачей 08:21Ушел из жизни легендарный мастер российской фантастики 06:43Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции 00:375 факторов, определяющих мастерство пластического хирурга
Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле

Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле
Из года в год сценарий повторяется: наступает время планировать отпуск, и на ум сразу приходит она – Турция. Удобно, привычно, "все включено". Но вместе с этим – переполненные пляжи, взлетевшие цены и ощущение, что вы уже десятый раз смотрите один и тот же фильм.

А что, если мы скажем, что мир пляжного отдыха гораздо шире? Что существуют места с лазурным морем, как на Мальдивах, и ценами, которые заставят вас удивленно проверять счет? Места, куда еще не добрались толпы туристов, и где можно почувствовать себя первооткрывателем.

Мы собрали 5 стран, которые станут вашим секретным оружием в борьбе за идеальный и бюджетный отпуск. Готовьтесь удивляться.

Албания: Европейские Мальдивы, о которых вы не слышали

Фото сгенерировано в Шедеврум

Бирюзовое Ионическое море, белоснежные пляжи, низкие цены и удивительное сочетание балканского колорита с итальянским шиком. Албанию называют последней нераскрытой жемчужиной Европы.

Что вас ждет: южное побережье, известное как Албанская Ривьера. Городок Ксамил поразит вас своими райскими бухтами с белым песком и островками, до которых можно доплыть на лодке. Саранда — оживленный курорт с отличной набережной и сотнями ресторанов, где огромная тарелка свежайших морепродуктов стоит копейки.

Примерные цены: ужин на двоих с вином в хорошем ресторане — 15-20 евро. Лежак на пляже — 3-5 евро. Номер в приличном отеле у моря — от 30 евро.

Черногория (южное побережье, Улцинь)

Фото сгенерировано в Шедеврум

Все знают Будву и Котор, но настоящий секрет Черногории — ее юг. Здесь вас ждет Великий пляж (Velika Plaža) — 13 километров чистейшего вулканического песка и теплого Адриатического моря. Идеально для семейного отдыха и кайтсерфинга.

Что вас ждет: атмосфера расслабленного пляжного отдыха без пафоса и суеты. Множество недорогих апартаментов, пляжных баров и школ кайтсерфинга. Цены здесь значительно ниже, чем в раскрученной Будванской ривьере. А рядом — колоритный старый город Улцинь с восточным влиянием.

Примерные цены: огромный "чевапи" (мясные колбаски) — 3-4 евро. Аренда апартаментов — от 25 евро в сутки. Кофе на пляже — 1,5 евро.

Болгария (южнее Бургаса)

Фото сгенерировано в Шедеврум

Да, про Болгарию все слышали. Но большинство едет на переполненные курорты вроде Солнечного Берега. Мы предлагаем заглянуть южнее — в маленькие городки, такие как Созополь, Синеморец или Ахтопол. Это совсем другая Болгария.

Что вас ждет: золотые песчаные пляжи, окруженные скалами и сосновыми лесами. Уютные городки с черепичными крышами и мощеными улочками. Невероятно дешевая и вкусная еда. Здесь нет гигантских отелей, зато есть душевные семейные гостиницы и ощущение настоящего, нетуристического отдыха на Черном море.

Примерные цены: шопский салат — 2-3 евро. Основное блюдо в ресторане — 5-7 евро. Бутылка отличного местного вина в магазине — 3 евро.

Грузия (Аджария, за пределами Батуми)

Фото сгенерировано в Шедеврум

Пляжный отдых в Грузии — это не только про море. Это про лучшее в мире хачапури, душевных людей и невероятные закаты. Вместо того чтобы оставаться в шумном Батуми, поезжайте чуть южнее.

Что вас ждет: курорты Гонио, Квариати и Сарпи. Здесь самое чистое море на всем грузинском побережье, галечные пляжи и потрясающие виды на горы, утопающие в зелени. Днем вы загораете, а вечером наслаждаетесь аджарской кухней в семейных ресторанчиках. А если захочется цивилизации — до Батуми 15-20 минут на маршрутке.

Примерные цены: легендарный аджарский хачапури — 3-4 евро. Поездка на такси (Bolt/Яндекс) — 2-3 евро. Комната в гестхаусе с видом на море — от 20 долларов.

Северный Кипр: Средиземноморье без толп и переплат

Фото сгенерировано в Шедеврум

Это та же средиземноморская природа, что и на греческом юге, но без евро-цен и туристических орд. Северный Кипр (Турецкая Республика Северного Кипра) — это место с богатой историей, пустынными песчаными пляжами и очень расслабленной атмосферой.

Что вас ждет: "Золотой пляж" на полуострове Карпас, где откладывают яйца морские черепахи. Живописная гавань Кирении (Гирне) с величественной крепостью. Древние руины Саламиса. Здесь вы найдете и уютные отели, и казино, но главный козырь — ощущение свободы и простора.

Примерные цены: Мезе (огромный набор закусок, которого хватит на двоих) — 15-20 евро. Аренда автомобиля — от 25 евро в сутки. Цены в магазинах и ресторанах ощутимо ниже, чем в южной части острова.

Мир полон удивительных мест, которые не кричат о себе с каждого рекламного плаката. Иногда достаточно просто свернуть с протоптанной тропы, чтобы найти свой личный рай — красивый, уютный и, что немаловажно, не бьющий по кошельку. Возможно, в этом году пришло время сказать Турции не "прощай", а "до свидания" и отправиться за новыми открытиями.

Цены, указанные в статье, актуальны только на момент публикации.

9 сентября 2025, 20:05
Фото: freepik.com
Фоторепортаж

Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией

Японское море во Владивостоке. Фото: Екатерина Ежова
Балтийское море в Зеленоградске. Фото: Екатерина Ежова
Черное море в Сочи. Фото: Екатерина Ежова
Белое море на острове Ягры. Фото: Екатерина Ежова
Охотское море в Корсакове. Фото: Екатерина Ежова
Баренцево море в Териберке. Фото: Екатерина Ежова
Азовское море в Ейске. Фото: Екатерина Ежова
Каспийское море в Избербаше. Фото: Екатерина Ежова

Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет?

Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет?
Неочевидная привычка, которая выдает ваш возраст быстрее, чем морщины на лице. Вы тщательно ухаживаете за кожей лица, боретесь с каждой морщинкой, но предательские горизонтальные складки на шее — так называемые "кольца Венеры" — все равно появляются и портят всю картину.

Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами

Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами
Двойники, отражения, потерянные братья и сестры – один из самых любимых приёмов в советском кинематографе. Он добавлял в сюжет путаницу, юмор и немного волшебства. Но сможете ли вы, взглянув лишь на один кадр, вспомнить, в какой из легендарных картин появились эти пары? Давайте проверим вашу зрительскую память! Вопросы1.

Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу?

Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу?
Флаг – это не просто сочетание цветов и узоров. Это символ, в котором зашифрованы история, культура и ценности нации. Каждая полоса, звезда или фигура на флаге отражает ключевые моменты прошлого, природные особенности или убеждения народа. Распознать страну по ее флагу – значит прикоснуться к ее уникальной истории. С помощью этого теста вы узнаете, насколько хорошо вы знаете национальные флаги и их страны.

Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября

Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября
Сегодняшняя дата – мощнейший нумерологический портал, который несет в себе энергию финала и предвестие грандиозных начинаний. Вселенная уже отправила нам свое послание, и одна важная глава вашей жизни подошла к своему логическому концу.

7 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же

7 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же
Большинство людей возвращаются из отпуска с пустыми карманами. Отпуск.

