Вторник 9 сентября

Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами

42

Двойники, отражения, потерянные братья и сестры – один из самых любимых приёмов в советском кинематографе. Он добавлял в сюжет путаницу, юмор и немного волшебства. Но сможете ли вы, взглянув лишь на один кадр, вспомнить, в какой из легендарных картин появились эти пары? Давайте проверим вашу зрительскую память!

Вопросы

1. Фото: кадр из кинофильма

А) Королевство кривых зеркал

Б) Сказка о потерянном времени

В) Марья-искусница

Г) Гостья из будущего

2. Фото: кадр из кинофильма

А) Москва-Кассиопея

Б) Незнайка с нашего двора

В) Приключения Электроника

Г) Вам и не снилось…

3. Фото: кадр из кинофильма

А) Подкидыш

Б) Близнецы

В) Веселые ребята

Г) Волга-Волга

4. Фото: кадр из кинофильма

А) Варвара-краса, длинная коса

Б) Огонь, вода и… медные трубы

В) Садко

Г) Морозко

5. Фото: кадр из кинофильма

А) Незнайка с нашего двора

Б) Приключения Буратино

В) Про Красную Шапочку

Г) Усатый нянь

Правильные ответы

А) Королевство кривых зеркал.

В) Приключения Электроника.

Б) Близнецы.

Г) Морозко.

А) Незнайка с нашего двора.

9 сентября 2025, 19:00
