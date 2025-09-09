Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами

Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу?

Флаг – это не просто сочетание цветов и узоров. Это символ, в котором зашифрованы история, культура и ценности нации. Каждая полоса, звезда или фигура на флаге отражает ключевые моменты прошлого, природные особенности или убеждения народа. Распознать страну по ее флагу – значит прикоснуться к ее уникальной истории. С помощью этого теста вы узнаете, насколько хорошо вы знаете национальные флаги и их страны.