Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами

Вопросы
1.
А) Королевство кривых зеркал
Б) Сказка о потерянном времени
В) Марья-искусница
Г) Гостья из будущего
2.
А) Москва-Кассиопея
Б) Незнайка с нашего двора
В) Приключения Электроника
Г) Вам и не снилось…
3.
А) Подкидыш
Б) Близнецы
В) Веселые ребята
Г) Волга-Волга
4.
А) Варвара-краса, длинная коса
Б) Огонь, вода и… медные трубы
В) Садко
Г) Морозко
5.
А) Незнайка с нашего двора
Б) Приключения Буратино
В) Про Красную Шапочку
Г) Усатый нянь
Правильные ответы
А) Королевство кривых зеркал.
В) Приключения Электроника.
Б) Близнецы.
Г) Морозко.
А) Незнайка с нашего двора.