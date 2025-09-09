Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу?

Флаг – это не просто сочетание цветов и узоров. Это символ, в котором зашифрованы история, культура и ценности нации. Каждая полоса, звезда или фигура на флаге отражает ключевые моменты прошлого, природные особенности или убеждения народа. Распознать страну по ее флагу – значит прикоснуться к ее уникальной истории.

С помощью этого теста вы узнаете, насколько хорошо вы знаете национальные флаги и их страны. Задания составлены так, чтобы бросить вызов даже тем, кто считает себя знатоком географии. Угадайте страну по описанию ее флага — и будьте внимательны.

Вопрос 1. Флаг этой страны отгадать довольно просто

А) Великобритания

Б) Дания

В) Испания

Г) Ирландия

Вопрос 2. Здесь будет немного сложнее, но думаем, вы справитесь.

А) Франция

Б) Нидерланды

В) Россия

Г) Дания

Вопрос 3. А в какой стране этот развивающийся флаг?

А) Казахстан

Б) Киргизия

В) Чехия

Г) Польша

Вопрос 4. Тоже не должно быть затруднений?

А) ЮАР

Б) Судан

В) Великобритания

Г) Франция

Вопрос 5. Здесь будет немного сложнее?

А) США

Б) Либерия

В) Чехия

Г) Чили

Вопрос 6. А знаете, какой стране принадлежит этот флаг?

А) Китай

Б) Чили

В) КНДР

Г) Сингапур

Вопрос 7. Тут вопрос сложнее, но у знатоков не вызовет затруднений?

А) ЮАР

Б) Бутан

В) Уганда

Г) Южный Судан





Ответы

1.А) Великобритания

2. Г) Дания

3. Г) Польша

4. Г) Франция

5. В) Чехия

6. Б) Чили

7. А) ЮАР





Результаты