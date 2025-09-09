Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста
Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор
В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие
Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Вторник 9 сентября

17:55Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу?
17:15Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября
16:477 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же
15:52Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали
15:15Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием
14:18Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали?
Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу?

Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу?
77

Флаг – это не просто сочетание цветов и узоров. Это символ, в котором зашифрованы история, культура и ценности нации. Каждая полоса, звезда или фигура на флаге отражает ключевые моменты прошлого, природные особенности или убеждения народа. Распознать страну по ее флагу – значит прикоснуться к ее уникальной истории.

С помощью этого теста вы узнаете, насколько хорошо вы знаете национальные флаги и их страны. Задания составлены так, чтобы бросить вызов даже тем, кто считает себя знатоком географии. Угадайте страну по описанию ее флага — и будьте внимательны.

Вопрос 1. Флаг этой страны отгадать довольно просто Фото: Freepik

А) Великобритания

Б) Дания

В) Испания

Г) Ирландия

Вопрос 2. Здесь будет немного сложнее, но думаем, вы справитесь. Фото: Freepik

А) Франция

Б) Нидерланды

В) Россия

Г) Дания

Вопрос 3. А в какой стране этот развивающийся флаг? Фото: Freepik

А) Казахстан

Б) Киргизия

В) Чехия

Г) Польша

Вопрос 4. Тоже не должно быть затруднений? Фото: Freepik

А) ЮАР

Б) Судан

В) Великобритания

Г) Франция

Вопрос 5. Здесь будет немного сложнее? Фото: Freepik

А) США

Б) Либерия

В) Чехия

Г) Чили

Вопрос 6. А знаете, какой стране принадлежит этот флаг? Фото: Freepik

А) Китай

Б) Чили

В) КНДР

Г) Сингапур

Вопрос 7. Тут вопрос сложнее, но у знатоков не вызовет затруднений? Фото: Freepik

А) ЮАР

Б) Бутан

В) Уганда

Г) Южный Судан


Ответы

  • 1.А) Великобритания
  • 2. Г) Дания
  • 3. Г) Польша
  • 4. Г) Франция
  • 5. В) Чехия
  • 6. Б) Чили
  • 7. А) ЮАР


Результаты

  • 7 правильных ответов — потрясающий результат, вы настоящий эксперт по флагам и географии!
  • 5–6 правильных ответов — отличный результат, вы хорошо разбираетесь в символике стран!
  • 4 и меньше — стоит освежить знания о флагах и попробовать снова!

9 сентября 2025, 17:55
Фото: Freepik
Фоторепортаж

Тест для настоящих киноманов: узнайте эти советские фильмы с "осенним" названием по кадру

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября

Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября
Сегодняшняя дата – мощнейший нумерологический портал, который несет в себе энергию финала и предвестие грандиозных начинаний. Вселенная уже отправила нам свое послание, и одна важная глава вашей жизни подошла к своему логическому концу.

7 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же

7 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же
Большинство людей возвращаются из отпуска с пустыми карманами. Отпуск.

Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали

Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали
Зачастую вы совсем не цените настоящее сокровище, универсальное средство для уборки, кулинарии и даже ухода за собой. Лимонная цедра богата эфирными маслами, кислотами и пектином.

Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием

Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием
Укачивание – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие во время поездок на автомобиле. Неприятные ощущения могут испортить путешествие. Но недавнее исследование китайских ученых открывает простой и доступный способ облегчить это состояние. Открытие ученых В ходе эксперимента, проведенного китайскими исследователями, изучалось влияние музыки на людей, подверженных укачиванию.

Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали?

Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали?
Социальная пенсия в России остается важным механизмом поддержки граждан, которые по разным причинам не смогли накопить достаточно трудового стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии. Узнайте, какую пенсию получат граждане, которые никогда не работали. Что такое социальная пенсия и кому она положена? Это государственная выплата, предназначенная для поддержки граждан, которые не имеют права на страховую пенсию.

