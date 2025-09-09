Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Вторник 9 сентября

Вторник 9 сентября

16:477 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же
7 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же

Большинство людей возвращаются из отпуска с пустыми карманами.

Отпуск. Одно это слово вызывает улыбку и предвкушение приключений. Вы месяцами планируете маршрут, выбираете отель и мечтаете о днях, полных впечатлений. Но вот путешествие заканчивается, вы подсчитываете расходы и улыбка сменяется недоумением. Куда утекли деньги? Почему итоговая сумма оказалась на 20-30% выше запланированной?

Дело не в том, что отдых дорог. Дело в "невидимых" расходах и типичных ошибках, которые мы совершаем по незнанию или по привычке. Это тихие воришки, которые незаметно опустошают наш отпускной бюджет.

Давайте разберем 7 самых распространенных ловушек и научимся в них не попадать. Проверьте, возможно, вы тоже так делаете.

Обмен валюты в аэропорту или у отеля

Вы прилетели, полны энтузиазма и хотите поскорее добраться до отеля. Первое, что вы видите — обменный пункт. Это самая большая и самая первая ловушка. Курс в аэропортах, на вокзалах и в туристических центрах всегда самый невыгодный. Разница с реальным курсом может достигать 10-15%.

Лучше всего иметь мультивалютную карту или карту банка, который предлагает выгодные условия для заграничных платежей.

Если нужны наличные, снимите небольшую сумму в банкомате местного банка.

Если все же меняете наличные, ищите обменники подальше от туристических троп и всегда спрашивайте, какая итоговая сумма будет у вас на руках после всех комиссий.

Питание исключительно "у достопримечательностей"

Обед с видом на Колизей или ужин у подножия Эйфелевой башни звучит романтично, но стоит в 2-3 раза дороже. Рестораны и кафе в радиусе 500 метров от главных туристических объектов почти всегда предлагают завышенные цены и посредственное качество. Вы платите не за еду, а за вид.

Используйте "правило двух улиц": отойдите от главной туристической артерии на 2-3 улочки вглубь. Цены сразу упадут, а еда станет вкуснее и аутентичнее.

Ищите места, где едят местные. Если в кафе много туристов с фотоаппаратами — проходите мимо. Если слышна местная речь — смело заходите.

Не брезгуйте супермаркетами для покупки воды, снеков, фруктов или даже готовых салатов для пикника в парке.

Оплата счетов в рублях

В магазине или ресторане за границей вам предлагают оплатить покупку в вашей родной валюте (например, в рублях). Кажется, что это удобно — сразу видишь сумму. На самом деле это еще одна хитрая уловка под названием Dynamic Currency Conversion (DCC). Конвертация происходит по внутреннему, крайне невыгодному курсу платежной системы.

Всегда, абсолютно всегда выбирайте оплату в местной валюте (евро, лирах, долларах и т.д.). Ваш банк проведет конвертацию по гораздо более выгодному курсу.

Игнорирование общественного транспорта

Такси из аэропорта, такси до музея, такси на пляж. Бесспорно, это удобно. Но это и одна из самых больших статей расходов. В большинстве туристических городов отлично развита система общественного транспорта, которая позволяет добраться куда угодно за копейки.

Перед поездкой изучите транспортную схему города. Узнайте, как добраться из аэропорта на автобусе или поезде-экспрессе.

Покупайте туристические проездные на 1, 3 или 7 дней. Это почти всегда выгоднее, чем разовые билеты.

Использование дорогого мобильного роуминга

"Я только посмотрю карту и отвечу в мессенджере", — думаете вы. А по возвращении получаете счет на несколько тысяч рублей за мобильный интернет. Роуминг от домашних операторов, если у вас не подключен специальный пакет, — это "золотая" связь.

Купите местную SIM-карту прямо в аэропорту или в салоне связи. Это дешево и дает много гигабайт.

Используйте технологию eSIM, если ваш телефон ее поддерживает. Это еще удобнее — тариф можно купить и активировать онлайн за пару минут.

Скачайте офлайн-карты, чтобы не тратить трафик на навигацию.

Покупка экскурсий "на улице" в последний момент

Уличные зазывалы и киоски у достопримечательностей продают туры с большой наценкой. Вы платите за импульсивное решение и услуги посредника.

Бронируйте экскурсии и билеты в музеи онлайн заранее. Так вы не только сэкономите, но и избежите гигантских очередей.

Изучите бесплатные пешеходные туры, которые есть во многих городах. Вы платите гиду только чаевые в конце, если вам понравилось.

Бездумный шопинг и "обязательные" сувениры

Магнитики, тарелочки, футболки с названием города, купленные втридорога в первой попавшейся лавке, — это мертвый груз для вашего чемодана и бюджета.

Вместо стандартных сувениров привезите что-то аутентичное: местные специи, сыр, вино, оливковое масло, крафтовые изделия. Покупайте их на рынках или в супермаркетах, а не в туристических магазинах.

Лучший сувенир — это впечатления. Потратьте деньги на ужин в хорошем нетуристическом ресторане или на посещение необычного места.

Умная экономия в отпуске — это не отказ от удовольствий. Это способ получить их больше за те же деньги, избегая ловушек, расставленных для невнимательных туристов.

9 сентября 2025, 16:47
Фото сгенерировано в Шедеврум
