Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Вторник 9 сентября

15:52Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали 15:42Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино" 15:15Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием 14:18Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали? 12:59Ученые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе 12:39Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души" 12:23Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой 11:31Амус показала нового таинственного мужчину: Романтический отдых актрисы вызвал вопросы 10:39Ушел из жизни оскароносный художник франшизы "Гарри Поттер" – невосполнимая потеря для кино 10:33Как взять отгул в 2025 году и получить оплату? 09:44Трагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища 09:11Вышел ремейк советского фильма "Москва слезам не верит" — что отличает переосмысление от оригинала 08:37Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано? 08:30В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера 06:43Омар Хайям рассказал, как излечить самую большую печаль – его слова актуальны по сей день 03:29Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции 00:16Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 23:41Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 21:06Тест для настоящих киноманов: узнайте эти советские фильмы с "осенним" названием по кадру 20:39Главная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать 20:15Формула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 20:01Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 18:25Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР 18:16Выхаживающая коматозного мужа Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни: Пришла беда – отворяй ворота 17:46Тест: угадайте фильм СССР по цитате, проверьте, хорошо ли вы помните классику 17:29Российская Европа: 3 города, в которых вы забудете, что находитесь в России 16:43Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер 16:37Легенда мотоспорта завершил свой путь: пионер эндуро ушел из жизни 16:18Перед каждым важным решением задайте себе один вопрос от Сократа: ответ изменит все 15:54Велосипедист проехал 85 тысяч километров и потерял пальцы 15:08Трагический случай оборвал жизнь восходящей звезды спорта в 21 год 14:05Прокуратура официально завершила расследование в отношении семьи Чекалиных 12:59Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания 12:47Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года 12:15Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги 12:057 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях 11:32Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 11:07Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей 10:025 сериалов о культах и тайных обществах 09:19Оборвалась жизнь основателя культовой рок-группы – весь мир оплакивает уникальный дар 09:14Александр Панкратов-Черный получил строгий запрет от врачей 08:21Ушел из жизни легендарный мастер российской фантастики 06:43Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции 00:375 факторов, определяющих мастерство пластического хирурга 16:39Стиральная машина не включается – лучшие способы решения проблемы 13:06Трагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 10:11Выбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки 06:54Что нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья 00:285 ситуаций, когда нужно молчать любой ценой 16:375 самых распространенных ошибок при обращении в управляющую компанию
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали

Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали
91

Зачастую вы совсем не цените настоящее сокровище, универсальное средство для уборки, кулинарии и даже ухода за собой.

Лимонная цедра богата эфирными маслами, кислотами и пектином. Это маленький природный концентрат пользы. Вместо того чтобы покупать дорогую бытовую химию, просто дайте лимонным коркам второй шанс.

Вот 10 гениальных и до смешного простых способов их применения, которые изменят ваш быт.

1. Универсальный чистящий спрей

Забудьте о химии с резким запахом. Вы можете сделать натуральное и мощное чистящее средство.

Как сделать: сложите лимонные корки в стеклянную банку и залейте их обычным столовым уксусом. Закройте крышку и оставьте настаиваться в темном месте на 2 недели. После этого процедите жидкость, перелейте в пульверизатор и разбавьте водой в пропорции 1:1.

Результат: вы получите спрей, который идеально отмывает жир, известковый налет на сантехнике и придает поверхностям блеск и свежий цитрусовый аромат.

2. Мощный дезодорант для холодильника и мусорного ведра

Неприятные запахи больше не проблема.

Как сделать: просто положите несколько свежих или высушенных лимонных корок на полку холодильника. Для мусорного ведра — бросайте корки на дно под пакет.

Результат: эфирные масла лимона эффективно нейтрализуют неприятные запахи, заменяя их легким и свежим ароматом.

3. Очистка и дезинфекция микроволновки

Отмыть засохшие пятна в микроволновке за 5 минут? Легко!

Как сделать: положите лимонные корки в миску с водой и поставьте в микроволновку на 3-5 минут на максимальную мощность. Не открывайте дверцу еще 5 минут после окончания.

Результат: пар с лимонными маслами размягчит всю грязь. Вам останется только протереть стенки печи влажной тряпкой. Бонус — приятный аромат вместо запаха еды.

4. Отбеливание и освежение разделочных досок

Деревянные и пластиковые доски со временем темнеют и впитывают запахи. Лимонная корка — их спасение.

Как сделать: насыпьте на доску крупную соль, а затем интенсивно потрите ее внутренней (белой) стороной лимонной корки. Оставьте на 10 минут, а затем смойте.

Результат: кислота убьет бактерии и уберет запахи (особенно от рыбы и лука), а соль сработает как абразив, удаляя потемнения.

5. Удаление накипи с чайника и налета с кранов

Лимонная кислота — лучший природный борец с известковым налетом.

Как сделать: бросьте горсть корок в чайник, залейте водой и прокипятите. Оставьте на час, а затем хорошо промойте. Хромированные краны и душевые лейки можно просто натереть свежей коркой.

Результат: накипь и налет растворятся без следа.

6. Приготовление ароматного сахара или соли

Превратите обычные продукты в изысканную приправу.

Как сделать: высушите лимонные корки (можно в духовке при низкой температуре) и измельчите их в кофемолке в порошок. Смешайте этот порошок с сахаром или солью.

Результат: лимонный сахар идеален для выпечки и чая, а лимонная соль — для маринадов, рыбы и салатов.

7. Натуральный репеллент от насекомых

Муравьи, моль и комары терпеть не могут запах цитрусовых.

Как сделать: разложите свежие или сухие корки в шкафах, на подоконниках и у порогов — там, где вы замечали насекомых.

Результат: вы создадите невидимый барьер, который отпугнет вредителей без всякой химии.

8. Отбеливание ногтей и смягчение кутикулы

Домашний мини-маникюр.

Как сделать: просто потрите ногтевые пластины и кожу вокруг них свежей лимонной коркой.

Результат: ногти станут заметно белее и крепче, а кутикула — мягче.

9. Приготовление цукатов

Не выбрасывайте, а съешьте!

Как сделать: корки (с толстым белым слоем) нужно вымочить в воде, а затем проварить в сахарном сиропе до прозрачности и подсушить. Рецептов в интернете множество.

Результат: вы получите вкусное и натуральное лакомство для украшения выпечки или просто к чаю.

10. Розжиг для камина или мангала

Неожиданно, но очень эффективно.

Как сделать: хорошо высушите лимонные корки. Эфирные масла в них очень горючи.

Результат: сухие корки вспыхивают как порох и дают приятный аромат при горении. Идеально для розжига углей или дров.

Так что в следующий раз, когда у вас в руках окажется лимонная корка, остановитесь на секунду. Вы держите не мусор, а ключ к десятку полезных лайфхаков, которые сделают ваш дом чище, а жизнь — немного проще.

Шоу-бизнес в Telegram

9 сентября 2025, 15:52
Фото сгенерировано в Шедеврум
"Новый очаг"✓ Надежный источник

По теме

Как быстро избавиться от насекомых в крупах дома – простой и универсальный способ

Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием

Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием
Укачивание – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие во время поездок на автомобиле. Неприятные ощущения могут испортить путешествие. Но недавнее исследование китайских ученых открывает простой и доступный способ облегчить это состояние. Открытие ученых В ходе эксперимента, проведенного китайскими исследователями, изучалось влияние музыки на людей, подверженных укачиванию.

Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали?

Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали?
Социальная пенсия в России остается важным механизмом поддержки граждан, которые по разным причинам не смогли накопить достаточно трудового стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии. Узнайте, какую пенсию получат граждане, которые никогда не работали. Что такое социальная пенсия и кому она положена? Это государственная выплата, предназначенная для поддержки граждан, которые не имеют права на страховую пенсию.

Ученые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе

Ученые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе
Наверняка вы хотя бы раз задумывались о том, какие места в самолете являются наиболее безопасными в случае аварии. Логично, что этот вопрос волнует многих пассажиров. Исследования показывают, что выбор места может сыграть важную роль в шансах на выживание.

Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души"

Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души"
Восхождение на Пик Победы в Киргизии стало последним для опытной альпинистки, чья история потрясла общество. Разговоры о том, стоило ли рисковать жизнями ради спасения, не утихают. Гости в студии программы "Пусть говорят" разобрали обстоятельства трагедии. Судьбоносное восхождение Натальи НаговицынойНаталья Наговицына, опытная альпинистка, отправилась покорять пик Победы — один из самых сложных семитысячников мира.

Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой

Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой
Представьте, молодой парень в потрепанных кроссовках, с электронным браслетом на ноге и бутылкой в руке. Никаких перспектив, только изнуряющая работа на заводе и разбитые мечты о футболе. Но годы спустя этот человек забивает "Манчестер Юнайтед", бьет рекорды Премьер-лиги и становится символом величайшего чемпионства. Детство в Шефилде: первые шаги к мечте Родившийся 11 января 1987 года в рабочем районе Шефилда, Джейми Варди рос среди унылых улиц и пустырей, где мяч заменял все развлечения.

Выбор читателей

08/09ПндCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 08/09ПндФормула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 08/09ПндНе стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 08/09ПндВаш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 09/09ВтрУшла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 08/09ПндУшел из жизни легендарный мастер российской фантастики