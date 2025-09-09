Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали?

Социальная пенсия в России остается важным механизмом поддержки граждан, которые по разным причинам не смогли накопить достаточно трудового стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии. Узнайте, какую пенсию получат граждане, которые никогда не работали.

Что такое социальная пенсия и кому она положена?

Это государственная выплата, предназначенная для поддержки граждан, которые не имеют права на страховую пенсию. Основные категории получателей включают.

Граждан без трудового стажа или с недостаточным стажем (менее 15 лет).

Лица, набравшие менее 30 пенсионных баллов.

Люди, получающие пенсию по инвалидности или в связи с потерей кормильца.

Социальная пенсия по старости назначается позже, чем страховая. В 2025 году возраст выхода на нее составляет 68 лет для мужчин и 63 года для женщин. В дальнейшем возрастной порог будет постепенно увеличиваться: в 2026 году — до 69 лет для мужчин и 64 лет для женщин, а с 2028 года — до 70 и 65 лет соответственно.

Размер социальной пенсии в 2025 году

По данным РБК, в 2025 году размер выплаты по старости составляет 8824,08 рублей в месяц. Но эта сумма может быть увеличена, если совокупный доход пенсионера не достигает прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В таких случаях назначается социальная доплата, которая доводит выплату до уровня ПМП.

В 2025 году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 15 250 рублей. Если в регионе этот показатель выше, доплата рассчитывается исходя из регионального уровня. При подсчете дохода учитываются.

Пенсионные выплаты.

Пособия и временные выплаты.

Денежный эквивалент льгот (например, скидки на проезд или оплату коммунальных услуг).

Получается, даже при минимальном размере социальной пенсии фактическая сумма, получаемая на руки, может быть выше за счет доплат.

Как оформить социальную пенсию?

Оформление социальной пенсии — процесс, доступный каждому, кто соответствует критериям. Для этого необходимо.

Обратиться в Социальный фонд России.

Подать заявление через МФЦ.

Воспользоваться порталом Госуслуги для подачи заявки онлайн.

Важно заранее подготовить документы, подтверждающие право на выплату, включая паспорт и справки о доходах. Своевременное обращение позволяет избежать задержек с начислением.

Проблемы пенсионной системы

Требования к ИПК с каждым годом ужесточаются. Если в 2020 году для страховой пенсии требовалось 18,6 балла, то в 2025 году — уже 30. При этом для получения максимального количества баллов необходима высокая зарплата. Например, в 2024 году для 10 баллов нужно было зарабатывать более 230 тысяч рублей в месяц. При средней зарплате в 80 тысяч рублей гражданин получает менее пяти баллов в год, что значительно усложняет накопление.

Еще одна особенность 2025 года — отсутствие выхода на пенсию по старости на общих основаниях из-за переходного периода повышения пенсионного возраста. Женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения смогут оформить пенсию только в 2026 году.

Социальная пенсия остается важным инструментом поддержки тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Она обеспечивает минимальный уровень дохода для людей, которые не смогли накопить стаж или баллы. Несмотря на скромный размер выплат, социальная доплата до прожиточного минимума позволяет гарантировать базовый уровень жизни.