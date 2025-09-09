Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души"

Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души"
213

Восхождение на Пик Победы в Киргизии стало последним для опытной альпинистки, чья история потрясла общество. Разговоры о том, стоило ли рисковать жизнями ради спасения, не утихают. Гости в студии программы "Пусть говорят" разобрали обстоятельства трагедии.

Судьбоносное восхождение Натальи Наговицыной

Наталья Наговицына, опытная альпинистка, отправилась покорять пик Победы — один из самых сложных семитысячников мира. Во время экспедиции она получила серьезную травму — перелом ноги, который лишил ее возможности двигаться самостоятельно. Двое иностранных альпинистов из Германии и Италии попытались помочь, но не смогли спустить женщину с горы из-за ее состояния и суровых условий. Оставив ей необходимые вещи, они спустились к базовому лагерю, надеясь, что помощь придет.

Хронология трагедии

19 августа 2025 года дрон поднялся к месту, где находилась Наговицына. В итоге было подтверждено, что она еще жива, несмотря на мороз в -23 градуса. МЧС Киргизии и международные команды начали подготовку спасательной операции, но погодные условия оказались непреодолимым препятствием. Спустя недели, 2 сентября, беспилотник вновь поднялся к пику Победы. Семь минут съемки показали, что сердце альпинистки уже не бьется. Тело Натальи осталось на склоне горы, и, по прогнозам, забрать его удастся не раньше весны 2026 года из-за сильных снегопадов и ветров.

Почему спасение было невозможным?

Спасательная операция на пике Победы — это вызов даже для самых опытных специалистов. Среди причин, сделавших эвакуацию невозможной, выделяются следующие.

  • Постоянные снегопады, сильный ветер и низкие температуры создавали угрозу для спасателей.
  • Отсутствие возможности посадить вертолет рядом с местом нахождения Наговицыной.
  • Травма и длительное пребывание на высоте в условиях холода делали транспортировку крайне рискованной.

Мнение экспертов студии

Булат Закиров, альпинист и блогер-путешественник, в эфире программы "Пусть говорят" высказал мнение, что спасение Наговицыной не оправдывало риска для других. По его словам, альпинистка, как опытный спортсмен, осознавала опасности восхождения. Пик Победы ежегодно уносит десятки жизней, и статистика показывает, что каждый третий альпинист не возвращается домой.

Павел Воробьев, инструктор и наставник Наговицыной, также поделился размышлениями. Он отметил, что альпинистка была подготовленным спортсменом с хорошей переносимостью высоты и техническими навыками. Однако Воробьев отказался быть ее гидом на этом восхождении, считая уровень риска неприемлемым.

Известный телеведущий и поклонник экстремального спорта Валдис Пельш подчеркнул человеческую склонность верить в чудо, даже когда шансов на спасение почти нет. Он сравнил ситуацию с историей Сергея Бодрова, когда надежда сохранялась вопреки логике. Пельш отметил: «Мы всегда верим в чудо — это свойство человеческой души. Вспомните историю с Сергеем Бодровым, когда по прошествии многих месяцев все верили, что откроется или отвалится камень, и откуда-то из расщелины вылезут счастливые и живые люди.

Этика альпинизма

Многие альпинисты в завещаниях просят оставить их тела на горе в случае гибели, осознавая, что спуск тел с таких высот — это огромный риск для других. Примером служат случаи на Эвересте, где родственники нанимали гидов для эвакуации тел, но такие операции часто заканчивались новыми трагедиями.

Социальные сети бурно обсуждали необходимость спасения Наговицыной, но профессиональное сообщество сходится во мнении: риск для спасателей был слишком велик. Это подчеркивает дилемму — где проходит грань между долгом помочь и сохранением жизней тех, кто идет на спасение.

На момент сентября 2025 года известно, что тело Наговицыной остается на пике Победы. Из-за суровых погодных условий его эвакуация возможна только весной 2026 года. А сильные снегопады и ветра могут затруднить поиск, и не все верят, что тело удастся найти.

9 сентября 2025, 12:39
Фото: YouTube
1tv.ru✓ Надежный источник

