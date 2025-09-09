Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Вторник 9 сентября

14:18Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали? 12:59Ученые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе 12:39Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души" 12:23Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой 11:31Амус показала нового таинственного мужчину: Романтический отдых актрисы вызвал вопросы 10:39Ушел из жизни оскароносный художник франшизы "Гарри Поттер" – невосполнимая потеря для кино 10:33Как взять отгул в 2025 году и получить оплату? 09:44Трагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища 09:11Вышел ремейк советского фильма "Москва слезам не верит" — что отличает переосмысление от оригинала 08:37Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано? 08:30В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера 06:43Омар Хайям рассказал, как излечить самую большую печаль – его слова актуальны по сей день 03:29Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции 00:16Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 23:41Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 21:06Тест для настоящих киноманов: узнайте эти советские фильмы с "осенним" названием по кадру 20:39Главная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать 20:15Формула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 20:01Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 18:25Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР 18:16Выхаживающая коматозного мужа Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни: Пришла беда – отворяй ворота 17:46Тест: угадайте фильм СССР по цитате, проверьте, хорошо ли вы помните классику 17:29Российская Европа: 3 города, в которых вы забудете, что находитесь в России 16:43Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер 16:37Легенда мотоспорта завершил свой путь: пионер эндуро ушел из жизни 16:18Перед каждым важным решением задайте себе один вопрос от Сократа: ответ изменит все 15:54Велосипедист проехал 85 тысяч километров и потерял пальцы 15:08Трагический случай оборвал жизнь восходящей звезды спорта в 21 год 14:05Прокуратура официально завершила расследование в отношении семьи Чекалиных 12:59Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания 12:47Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года 12:15Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги 12:057 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях 11:32Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 11:07Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей 10:025 сериалов о культах и тайных обществах 09:19Оборвалась жизнь основателя культовой рок-группы – весь мир оплакивает уникальный дар 09:14Александр Панкратов-Черный получил строгий запрет от врачей 08:21Ушел из жизни легендарный мастер российской фантастики 06:43Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции 00:375 факторов, определяющих мастерство пластического хирурга 16:39Стиральная машина не включается – лучшие способы решения проблемы 13:06Трагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 10:11Выбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки 06:54Что нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья 00:285 ситуаций, когда нужно молчать любой ценой 16:375 самых распространенных ошибок при обращении в управляющую компанию 13:24От каких вещей из гардероба нужно обязательно избавиться осенью – эта одежда вас старит 11:50"Я был серой мышкой": 42-летняя Алсу сравнила себя в детстве с наследниками 10:21Ушла из жизни невестка королевы Елизаветы II – еще одна трагедия в королевской семье
Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой

Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой
172

Представьте, молодой парень в потрепанных кроссовках, с электронным браслетом на ноге и бутылкой в руке. Никаких перспектив, только изнуряющая работа на заводе и разбитые мечты о футболе. Но годы спустя этот человек забивает "Манчестер Юнайтед", бьет рекорды Премьер-лиги и становится символом величайшего чемпионства.

Детство в Шефилде: первые шаги к мечте

Родившийся 11 января 1987 года в рабочем районе Шефилда, Джейми Варди рос среди унылых улиц и пустырей, где мяч заменял все развлечения. Футбол стал его страстью. В пять лет отец отвел его в досуговый центр Хилсборо, где начались первые тренировки. Маленький, быстрый, он забивал по четыре-пять мячей за матч. Вскоре его заметили и пригласили в детскую команду "Йорк Каунти", а в десять лет — в академию "Шефилд Уэнсдей". Шесть лет он тренировался, мечтая о большой карьере.

Удар судьбы: отчисление и падение

В 2003 году мечта рухнула. Из академии его отчислили из-за низкого роста. Этот удар выбил почву из-под ног. Алкоголь стал частью жизни, а окружение — пабы и унылые улицы Локсли Роуд — только усугубляло ситуацию. Но футбол он не бросил. Вернувшись в "Йорк Каунти", а затем в "Стоксбридж Парк Стилс" из восьмого дивизиона, Джейми играл с работягами, которые выходили на поле после смен. Чтобы выжить, устроился на завод ортопедических шин, но из-за болей в спине ушел. Следующая работа — бармен в пабе — тоже не принесла радости.

В 2007 году, в 20 лет, Джейми попал в первую команду "Стоксбриджа". Но судьба подбросила новое испытание: за драку у паба его приговорили к шести месяцам домашнего ареста. Электронный браслет обязывал быть дома к 18:30, из-за чего полные матчи стали невозможны. Клуб шел навстречу: он играл 60 минут и мчался домой. Этот период стал поворотным. Армия оказалась недоступна из-за судимости, и футбол остался единственным шансом.

Прорыв: от низов к успеху

В 2010 году Варди забил 22 гола за сезон, выведя "Стоксбридж" в седьмой дивизион. Его заметили, и за 18 тысяч евро он перешел в "Галифакс Таун". Там он стал лучшим бомбардиром и помог выйти в шестой дивизион. Следующий шаг — "Флитвуд Таун" за 170 тысяч евро. Сезон стал триумфальным: 37 голов и 17 ассистов. Его имя оказалось рядом с Луисом Суаресом в списке бомбардиров Кубка Англии.

"Лестер Сити": путь к вершине

В 2012 году "Лестер Сити" подписал 25-летнего Варди за 1,3 миллиона евро. Первый сезон в Чемпионшипе оказался провальным: всего пять голов. Болельщики критиковали, он снова начал пить. Но поддержка тренера и смена образа жизни изменили все. В сезоне 2013-14 он забил 16 голов, и "Лестер" вышел в АПЛ. Дебют в Премьер-лиге в 27 лет был тяжелым, но гол "Манчестер Юнайтед" в матче с камбэком 5:3 стал переломным.

Сезон чуда: Чемпионство 2015-16

С приходом Клаудио Раньери началась сказка. Варди забивал в 11 матчах подряд, побив рекорд Руда ван Нистелроя. "Лестер" вышел на первое место и 2 мая 2016 года стал чемпионом АПЛ. Джейми с 24 голами стал игроком сезона и дебютировал за сборную Англии. Это была величайшая сенсация в истории футбола.

После триумфа "Лестер" пережил спад, но Варди остался. В 2019-20 он получил Золотую бутсу АПЛ с 23 голами. В 2021 году добавил Кубок и Суперкубок Англии. Даже после вылета клуба в 2023 году он помог вернуться в АПЛ.

3 мая 2025 года Варди объявил об уходе из "Лестера". За 13 лет: 500 матчей, 200 голов, пять трофеев, включая чемпионство АПЛ и Золотую бутсу. Его история — урок веры в себя. Из пыльных дворов Шефилда, через пабы и арест, он стал символом того, что мечта достижима, если не сдаваться.

9 сентября 2025, 12:23
Фото: YouTube
YouTube: Жизнь Футбол✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Россия под землей: метротур в другие измерения – от Москвы до Волгограда

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали?

Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали?
Социальная пенсия в России остается важным механизмом поддержки граждан, которые по разным причинам не смогли накопить достаточно трудового стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии. Узнайте, какую пенсию получат граждане, которые никогда не работали. Что такое социальная пенсия и кому она положена? Это государственная выплата, предназначенная для поддержки граждан, которые не имеют права на страховую пенсию.

Ученые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе

Ученые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе
Наверняка вы хотя бы раз задумывались о том, какие места в самолете являются наиболее безопасными в случае аварии. Логично, что этот вопрос волнует многих пассажиров. Исследования показывают, что выбор места может сыграть важную роль в шансах на выживание.

Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души"

Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души"
Восхождение на Пик Победы в Киргизии стало последним для опытной альпинистки, чья история потрясла общество. Разговоры о том, стоило ли рисковать жизнями ради спасения, не утихают. Гости в студии программы "Пусть говорят" разобрали обстоятельства трагедии. Судьбоносное восхождение Натальи НаговицынойНаталья Наговицына, опытная альпинистка, отправилась покорять пик Победы — один из самых сложных семитысячников мира.

Амус показала нового таинственного мужчину: Романтический отдых актрисы вызвал вопросы

Амус показала нового таинственного мужчину: Романтический отдых актрисы вызвал вопросы
Личная жизнь Кристины Асмус всегда была под пристальным взором общественности. Недавно скандально известная актриса вновь подогрела интерес публики. Звезда фильма "Текст" опубликовала серию загадочных фотографий, на которых она запечатлена с таинственным мужчиной.

Ушел из жизни оскароносный художник франшизы "Гарри Поттер" – невосполнимая потеря для кино

Ушел из жизни оскароносный художник франшизы "Гарри Поттер" – невосполнимая потеря для кино
Этим теплым сентябрем кинематограф понес огромную утрату. Сообщается, что ушел из жизни Стюарт Крейг, британский художник-постановщик и арт-директор, известный своими выдающимися работами в киноиндустрии. Деятелю было 83 года.

