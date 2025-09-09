Амус показала нового таинственного мужчину: Романтический отдых актрисы вызвал вопросы

Личная жизнь Кристины Асмус всегда была под пристальным взором общественности. Недавно скандально известная актриса вновь подогрела интерес публики.

Звезда фильма "Текст" опубликовала серию загадочных фотографий, на которых она запечатлена с таинственным мужчиной. Актриса решила провести первые сентябрьские выходные на свежем воздухе и поделилась яркими моментами своего отдыха в социальных сетях. Однако личность ее спутника остается под завесой тайны — Асмус демонстрирует его лишь со спины или в кадрах, где видны только силуэты и детали.

На снимках звезда популярного сериала "Интерны" наслаждается природой: она позирует в палатке у реки, расслабляется в джакузи под открытым небом и гуляет по лесу. Очевидно, что актрисе удалось отвлечься от повседневной суеты и насладиться активным отдыхом. В компании загадочного спутника и своего домашнего питомца, Асмус, судя по всему, проводит время весело и активно. Прогулки, занятия спортом на свежем воздухе, купание и вечерние посиделки у костра — все это создает атмосферу беззаботности и счастья.

Поклонники актрисы активно обсуждают новые фотографии, высказывая предположения о том, кто может быть новым возлюбленным Кристины. В комментариях можно встретить различные версии: от коллег по киноиндустрии до известных бизнесменов и музыкантов. Однако сама Асмус предпочитает держать интригу, не раскрывая имя своего спутника и лишь подогревая интерес своих подписчиков, отмечает женский журнал Клео.ру.

Стоит отметить, что после развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус уже успела пообщаться с несколькими мужчинами. Вскоре после разрыва с комиком она начала встречаться с коллегой Романом Евдокимовым, а затем — с продюсером Ильей Бурецом. Однако эти отношения также не продлились долго и завершились весной этого года. При этом актриса воспитывает дочь Анастасию от брака с Харламовым.

Стоит отметить, что после съемок в откровенной сцене фильма "Текст" Кристина Асмус все чаще подвергается нападкам в Сети. Стоит звезде сделать хоть один неверный шаг, на нее тут же начинают выливаться тонны негатива.