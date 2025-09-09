Как взять отгул в 2025 году и получить оплату?

Дополнительный выходной помогает решать личные вопросы, но процесс его получения и оплаты зависит от множества нюансов. Рассказываем, как оформить отгул.

Что такое отгул и как он регулируется?

Отгул представляет собой дополнительный день отдыха, который дает работодатель по просьбе сотрудника или в соответствии с трудовым законодательством. В Трудовом кодексе России термина "отгул" нет, вместо него используются понятия вроде "дополнительные дни отдыха". Право на такие дни возникает в строго определенных ситуациях, а в остальных случаях все зависит от внутренней политики компании.

В некоторых организациях отгулы предоставляют без лишних формальностей, в других требуют указать уважительную причину. Где-то день отдыха оплачивают, где-то — нет. Перед трудоустройством стоит уточнить правила компании, чтобы понимать, на что можно рассчитывать. Например, коллективный договор или трудовое соглашение могут предусматривать возможность брать отгулы без потери зарплаты, но это не является обязательным требованием закона.

Ситуации, когда отгул предоставляется по закону

Существуют случаи, когда работодатель обязан предоставить дополнительные выходные с сохранением среднего заработка. Эти ситуации четко прописаны в законодательстве и не зависят от корпоративных правил.

Отгулы за сверхурочную работу

Так работать допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев ликвидации аварий или ЧС. Закон ограничивает переработку: не более 4-х часов 2 дня подряд и не более 120 часов за 365 дней. Компенсация за сверхурочные часы рассчитывается следующим образом.

Первые 2 часа оплачиваются минимум в полуторном размере.

Последующие — минимум в двойном размере.

Вместо денежной компенсации сотрудник вправе выбрать дополнительное время отдыха. Например, четыре часа переработки дают право на полдня отгула, а восемь часов — на полноценный выходной. Для этого нужно написать заявление, указав предпочтение: деньги или отдых. Работодатель оформляет приказ о сверхурочной работе, а отгул можно взять позже, в удобное время.

Дополнительынй выходной за работу в выходные и праздники

Работа в выходной или праздничный день также требует письменного согласия сотрудника, кроме случаев производственных аварий. Для работников на окладе такой день оплачивается минимум в двойном размере, либо можно взять отгул. Даже час работы в праздник дает право на полноценный выходной день.

Для сотрудников со сменным графиком ситуация иная. Если смена выпадает на праздник, выход на работу обязателен, и дополнительное согласие не требуется. Но такие дни тоже компенсируются: либо двойной оплатой, либо отгулом. Работа в субботу или воскресенье для сменщиков считается обычной и не дает права на дополнительные льготы. Для оформления отгула нужно подать заявление в свободной форме после приказа работодателя о работе в выходной.

Отгулы за вахтовую переработку

Работники на вахтовом методе нередко трудятся сверх 40 часов в неделю, включая время на дорогу до рабочего места. Переработка учитывается в табеле, суммируется до целых рабочих дней, а затем компенсируется дополнительными днями отдыха между вахтами. Работодатель обязан рассчитать количество таких дней и предоставить их в соответствии с графиком.

Дополнительный выходной за сдачу крови

Доноры крови получают один или два оплачиваемых выходных с сохранением среднего заработка. Если медицинский осмотр проводится в день сдачи крови, предоставляется два дня. Право на отгул подтверждается справкой из медицинского учреждения. Желательно заранее согласовать отсутствие с работодателем, чтобы не нарушить рабочий процесс. Перенос выходных возможен, если работа не связана с вредными условиями, но денежная компенсация вместо отгула не предусмотрена. Сдача крови в выходной день оплачивается по среднему заработку.

Отгулы на диспансеризацию и профосмотры

Диспансеризация бывает обязательной (для профессий, связанных с медосмотрами) или добровольной. В первом случае работодатель издает приказ с указанием сроков прохождения осмотра. Неисполнение ведет к отстранению от работы. Во втором случае право на отгул зависит от возраста.

До 40 лет — 1 день раз в 3 года.

После 40 лет — 1 день ежегодно.

Для получения отгула нужно согласовать дату, подать заявление и предоставить справку о прохождении диспансеризации. Оба вида отгулов оплачиваются по среднему заработку.

Как оплачиваются отгулы в России в 2025 году?

Все перечисленные виды отгулов оплачиваются по среднему заработку и не влияют на итоговую сумму зарплаты за месяц. Деньги поступают на зарплатную карту вместе с основной выплатой.

Когда работодатель отказывает?

Работодатель вправе отказать в предоставлении отгула, если он не связан с законодательно установленными случаями. Например, если причина личная (поездка, семейные дела), а корпоративная политика не предусматривает таких выходных, отказ будет законным. Даже в предусмотренных законом ситуациях требуется заблаговременное согласование и оформление документов. Несоблюдение процедуры, например отсутствие заявления или справки, также становится основанием для отказа.