На экраны вышел долгожданный мини-сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается" – современная интерпретация знаменитого советского фильма, который получил премию "Оскар".

Проект обещает быть не просто ремейком, а новым взглядом на знакомую историю. Давайте разберемся, что стоит ожидать от сериала и чем он будет отличаться от оригинала.

Сюжет

Действие сериала разворачивается в начале 2000-х годов. Главная героиня, молодая мама Ксюша, покидает своего жестокого мужа и с маленьким ребенком приезжает в Москву в поисках новой жизни. В столице она встречает двух подруг: Олю, старательную студентку медицинского колледжа, и Марию, мечтающую о замужестве с иностранцем и переезде за границу. Спустя два десятилетия судьба вновь сводит их вместе, предоставляя шанс на счастье.

Актерский состав

В роли молодой Ксюши зрителей порадует Тина Стойилович, а повзрослевшую героиню сыграет Марина Александрова. Олю в юности сыграет Анастасия Талызина, ее взрослая версия — Юлия Топольницкая. Образ Маши представят Мария Камова и Валерия Астапова соответственно. Важную роль сына Ксюши исполнит Рузиль Минекаев, а музыкального продюсера Влада сыграет Иван Янковский. Также в проекте участвуют такие актеры, как Андрей Максимов, Милош Бикович и Федор Бондарчук.

Производство

Режиссура сериала легла на плечи Жоры Крыжовникова и его супруги Ольги Долматской. Крыжовников известен своими работами над сериалами "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Горько!". Для Долматской это дебют в качестве режиссера, ранее она занималась продюсированием успешных проектов. Сценарий был написан в сотрудничестве с несколькими авторами, включая Евгению Хрипкову и Юлию Гулян.

Съемки проходили как в кинопарке "Москино", так и на улицах Москвы. Одной из самых масштабных сцен стала съемка на Пушкинской площади с участием более 200 танцоров, что предполагает наличие элементов мюзикла.

Все восемь серий будут доступны на стриминговом сервисе Wink 4 сентября, после чего сериал покажут по телеканалу СТС.

Отличия от оригинала

Создатели сериала подчеркивают, что это не просто ремейк, а «переосмысление» классической истории. Сюжет будет включать две временные линии: события 2000-х и 2020-х годов. При этом, хотя основа взята из оригинала, новые персонажи и конфликты значительно отличают этот проект от классики.

По словам Крыжовникова, хотя сюжетные линии трех подруг сохраняются, их жизненные ситуации и проблемы будут совершенно другими. Например, в новом сериале отсутствуют хоккеисты и строители — акцент сделан на современные реалии и вызовы.

Оскароносный фильм "Москва слезам не верит" стал символом своего времени, отражая дух позднего СССР. Новый мини-сериал стремится передать актуальные темы и переживания современных женщин, что делает его интересным для зрителей разных поколений.