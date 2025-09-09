Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Вторник 9 сентября

Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано?

Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано?
101

Многие известные личности, такие как Уинстон Черчилль, Конрад Аденауэр и Королева-мать, дожили до преклонных лет, не утруждая себя спортом. В то же время некоторые атлеты уходят из жизни слишком рано. Возникает вопрос: действительно ли пассивный образ жизни продлевает годы?

Теория о запасе энергии

Идея, что лень способствует долгой жизни, принадлежит немецкому ученому Петеру Аксту, специалисту по геронтологии. Согласно его концепции, каждый человек получает на рождение ограниченный запас жизненной энергии. Чем быстрее этот ресурс расходуется, тем раньше наступает старость. Поэтому рекомендуется больше отдыхать и спать, избегая изнуряющих занятий спортом, которые могут нанести вред организму.

В подтверждение Акст приводит примеры: бегун Владимир Куц ушел из жизни в 48 лет от инфаркта, а участники марафонов иногда не переживают финиш. Напротив, неактивные знаменитости часто перешагивают 90-летний рубеж.

Взгляд официальной медицины

Научные доказательства связи между ленью и долголетием отсутствуют. Большинство исследований подтверждают пользу умеренной активности для здоровья и снижения рисков хронических болезней. Генетик Анастасия Сивакова подчеркивает, что пассивность не является ключом к столетию, а чрезмерные нагрузки чреваты травмами.

Кардиолог Иосиф Шубитидзе соглашается: спорт улучшает кровообращение и метаболизм, а гиподинамия провоцирует диабет, гипертонию и ожирение. Тем не менее, периоды отдыха необходимы для восстановления. Малоподвижность часто сопровождается воспалениями и генетическими изменениями, ухудшающими регенерацию клеток.

Спорт: польза или риск

Физическая активность в целом продлевает жизнь, но профессиональный уровень несет опасности. Судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун отмечает, что любительские занятия безопасны при контроле инструктора, а бездумные тренировки вредят суставам и позвоночнику.

Ранние уходы из жизни атлетов – редкость, не требующая обобщений. Профессор Евгений Ачкасов объясняет: в профессиональном спорте нагрузки на пределе, а резкий отказ от них усложняет реабилитацию при инфарктах. У культуристов сердце может не справиться с мышечной массой, приводя к гипертрофии.

Рекомендуется кардио 2-3 раза в неделю по 30-60 минут, с учетом здоровья. Перед началом, особенно в зрелом возрасте, нужна консультация врача. В таком случае спорт принесет пользу.

А вообще, всего должно быть в меру. Перегрузки не нужны, но и чересчур малоподвижный образ жизни не принесет ничего хорошего организму.

Полезные аспекты лени

Лень эволюционно помогает экономить энергию и стимулирует инновации. Психолог Ольга Уманова описывает ее как стратегическую паузу для восстановления. Исследования моллюсков показывают: низкий метаболизм повышает выживаемость в кризисах.

У людей хроническая лень сигнализирует о проблемах – депрессии, дефиците витаминов или усталости. Тревожные признаки включают:

  • Чувство вины от безделья;
  • Потерю интереса к жизни;
  • Игнорирование базовых нужд.

Для правильной лени планируют перерывы: 15 минут на 90 минут работы, без гаджетов, Но лучше медитация или прогулки. Если пассивность длится неделю, стоит проверить здоровье.

9 сентября 2025, 08:37
Фото: Freepik
