Вторник 9 сентября

09:44Трагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища
Трагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища

Трагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища
104

Трагедия в футбольном клубе "Спартак" произошла внезапно. Более 15 лет своей жизни он посвятил любимой команде, оставив неизгладимый след в сердцах коллег и болельщиков. Ему был всего 41 год.

Путь в "Спартаке"

Александр Ступников, фотограф московского футбольного клуба "Спартак", родился в 1984 году. Его профессиональная карьера в клубе началась более 15 лет назад, и за это время он стал неотъемлемой частью команды. Ступников снимал ключевые моменты матчей, тренировок и закулисной жизни красно-белых, создавая снимки, которые передавали эмоции и дух игры. Его работы украшали официальные ресурсы клуба и вдохновляли болельщиков. Фото: Телеграм-канал "Спартак-Москва": Александр Ступников

Достижения и вклад в "Спартак"

Работа Ступникова охватывала множество ключевых событий в истории клуба.

  • Съемки знаковых матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
  • Фоторепортажи с тренировок и предматчевых мероприятий.
  • Создание уникальных портретов игроков и тренерского состава.
  • Документирование встреч с болельщиками и благотворительных акций.
  • Визуальное оформление официальных медиа "Спартака".

Каждый кадр отражал его любовь к футболу и преданность делу, которому он посвятил значительную часть жизни.

Трагедия, потрясшая клуб

Скоропостижный уход Ступникова произошел у него дома, когда он собирался на очередной матч "Спартака". Причина не уточняется, но в клубе подчеркнули, что новость потрясла всех сотрудников. Коллеги называли Александра замечательным человеком, уникальным профессионалом и верным товарищем. Его харизма, энергия и талант поднимали настроение окружающим.

Фотографии Александра Ступникова останутся в архивах "Спартака" как свидетельство эпохи и страсти к игре. 13 сентября красно-белые сыграют с "Динамо" в РПЛ. Игра пройдет под знаком памяти о человеке, чей объектив был всегда рядом.

9 сентября 2025, 09:44
Фото: Freepik
Телеграм-канал: ФК Спартак-Москва✓ Надежный источник

