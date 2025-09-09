В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Вторник 9 сентября

08:37Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано? 08:30В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера 06:43Омар Хайям рассказал, как излечить самую большую печаль – его слова актуальны по сей день 03:29Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции 00:16Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 23:41Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 21:06Тест для настоящих киноманов: узнайте эти советские фильмы с "осенним" названием по кадру 20:39Главная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать 20:15Формула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 20:01Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 18:25Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР 18:16Выхаживающая коматозного мужа Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни: Пришла беда – отворяй ворота 17:46Тест: угадайте фильм СССР по цитате, проверьте, хорошо ли вы помните классику 17:29Российская Европа: 3 города, в которых вы забудете, что находитесь в России 16:43Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер 16:37Легенда мотоспорта завершил свой путь: пионер эндуро ушел из жизни 16:18Перед каждым важным решением задайте себе один вопрос от Сократа: ответ изменит все 15:54Велосипедист проехал 85 тысяч километров и потерял пальцы 15:08Трагический случай оборвал жизнь восходящей звезды спорта в 21 год 14:05Прокуратура официально завершила расследование в отношении семьи Чекалиных 12:59Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания 12:47Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года 12:15Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги 12:057 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях 11:32Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 11:07Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей 10:025 сериалов о культах и тайных обществах 09:19Оборвалась жизнь основателя культовой рок-группы – весь мир оплакивает уникальный дар 09:14Александр Панкратов-Черный получил строгий запрет от врачей 08:21Ушел из жизни легендарный мастер российской фантастики 06:43Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции 00:375 факторов, определяющих мастерство пластического хирурга 16:39Стиральная машина не включается – лучшие способы решения проблемы 13:06Трагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 10:11Выбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки 06:54Что нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья 00:285 ситуаций, когда нужно молчать любой ценой 16:375 самых распространенных ошибок при обращении в управляющую компанию 13:24От каких вещей из гардероба нужно обязательно избавиться осенью – эта одежда вас старит 11:50"Я был серой мышкой": 42-летняя Алсу сравнила себя в детстве с наследниками 10:21Ушла из жизни невестка королевы Елизаветы II – еще одна трагедия в королевской семье 09:46Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни легендарный хоккеист и выдающийся деятель 06:53Омар Хайям объяснил, почему не стоит упиваться собственным успехом – прислушайтесь к этим словам 03:42Что нельзя делать 6 сентября в день священномученика Евтихия – история, приметы и традиции 00:07Ушел из жизни культовый художник – творца оплакивают тысячи людей по всему миру 15:54Россия прощается с выдающимся ученым и заслуженным профессором 15:185 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет 14:225 культовых шедевра из 90-х по версии IMDb 13:33Ушел из жизни известный артист – бывший муж Брижит Бардо 13:17Композитор и продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера

В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера
144

В сентябре 2025 года на 88-м году жизни ушел человек, чья карьера стала символом преданности искусству. Более 150 спектаклей, поставленных в разных городах, и десятилетия, отданные развитию сцены в отдаленных регионах, оставили неизгладимый след в культурной истории.

Борис Леонидович Мартынов, актер и режиссер, родился 11 июля 1938 года в Омске. Детство прошло в атмосфере театра: во время Великой Отечественной войны в городе базировался эвакуированный театр имени Вахтангова, и юный Борис впитывал впечатления от выступлений прославленных актеров. Соседка семьи, актриса Екатерина Алексеевна Головина, часто собирала близких для импровизированных представлений, что разожгло в нем страсть к сцене.

Образование и первые шаги в профессии

После школы Мартынов окончил историко-филологический факультет Омского педагогического института. Начал карьеру преподавателем русской литературы в школе, а его талант чтеца позволил записывать стихи для "Золотого фонда" омского радио. Эти опыты стали мостиком к миру искусства, где голос и слово обретали особую силу.

Позже поступил в Театральное училище имени Б. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова. Окончив высшие режиссерские курсы, получил приглашение от Бориса Ровенских в Малый театр, где дебютировал в 1967 году. Это положило начало профессиональному пути, полному путешествий и творческих поисков.

Странствующий рыцарь театра

Мартынов стал известен как режиссер-кочевник, несущий свое видение в отдаленные уголки. Его карьера охватила множество городов: от Перми и Кишинева до Владивостока и Магадана. Каждый новый театр становился площадкой для экспериментов, а после премьер следовали теплые отзывы от коллег. Дружба с драматургами Эмилем Брагинским, Эдвардом Радзинским, композитором Эдуардом Колмановским и актерами Валерием Золотухиным, Владимиром Высоцким обогащала его работу.

Ключевые этапы театральной деятельности

Работа в разных коллективах отразила универсальность таланта Мартынова.

  • Малый театр (1967 год) – начало профессиональной режиссуры.
  • Крымский Русский драматический театр (1972–1979 годы) – постановки, ставшие классикой репертуара.
  • Черниговский молодежный театр (1991, 1996–1997 годы) – эксперименты с молодыми актерами.
  • Луганский областной русский драматический театр (1992 год) – вклад в региональную сцену.
  • Криворожский городской театр (1992–1993, 1998–2001 годы) – серия успешных премьер.
  • Крымский Украинский музыкальный театр (2002–2009 годы) – интеграция музыки и драмы.
  • Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр (2006 год) – культурный диалог через искусство.

Наследие и память

Уход Бориса Мартынова стал напоминанием о ценности преданного служения театру. Его спектакли вдохновляли поколения актеров и зрителей, а подход к режиссуре – как к миссии – остается примером. В эпоху быстрых перемен такие фигуры сохраняют связь с корнями искусства, делая его вечным. Причины ухода из жизни не разглашались. Недавно также ушла из жизни заслуженная артистка России. Татьяна Майорова посвятила 30 лет жизни Омскому театру "Галерка".

Шоу-бизнес в Telegram

9 сентября 2025, 08:30
Фото: Freepik
Kino-teatr.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды, которые ушли слишком рано и оставили след в сердцах миллионов

Фото: YouTube
Фото: YouTube
Фото: YouTube
Фото: YouTube
Фото: кадр из фильма &quot;Брат&quot;

По теме

Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР

Легенда мотоспорта завершил свой путь: пионер эндуро ушел из жизни

Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано?

Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано?
Многие известные личности, такие как Уинстон Черчилль, Конрад Аденауэр и Королева-мать, дожили до преклонных лет, не утруждая себя спортом. В то же время некоторые атлеты уходят из жизни слишком рано. Возникает вопрос: действительно ли пассивный образ жизни продлевает годы? Теория о запасе энергии Идея, что лень способствует долгой жизни, принадлежит немецкому ученому Петеру Аксту, специалисту по геронтологии.

Омар Хайям рассказал, как излечить самую большую печаль – его слова актуальны по сей день

Омар Хайям рассказал, как излечить самую большую печаль – его слова актуальны по сей день
Омар Хайям – это имя, знакомое многим. Этот гениальный персидский мыслитель, поэт и ученый оставил нам наследие, которое продолжает вдохновлять и утешать даже спустя тысячу лет. Мудрость в рубаи Рубаи Хайяма — это лаконичные четверостишия, наполненные философским смыслом.

Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции

Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции
9 сентября в народном календаре отмечается как день Анфисы Рябинницы. Этот день связан с важными сельскохозяйственными работами и различными приметами, которые передаются из поколения в поколение.

Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены

Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены
8 сентября омский театр "Галерка" сообщил о том, что не стало талантливой актрисы Татьяны Майоровой. Она посвятила сцене 30 лет своей жизни, оставив яркий след в сердцах зрителей и коллег. Татьяна Майорова начала свою карьеру в театре "Галерка" в 1994 году, когда переехала в Омск со своим мужем, заслуженным артистом России Константином Левашовым.

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника
Причиной ухода из жизни знаменитости стала продолжительная болезнь, о чем рассказал его друг – профессор Еврейского университета в Иерусалиме Леонид Чернин. Верник в Харькове, учился на русском отделении филологического факультета городского университета и в 1978 году репатриировался в Израиль.

Выбор читателей

08/09ПндCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 08/09ПндНе стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 08/09ПндФормула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 07/09ВскТрагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 08/09ПндУшел из жизни легендарный мастер российской фантастики 08/09ПндЛунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года