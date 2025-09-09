Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Вторник 9 сентября

03:29Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции 00:16Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 23:41Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 21:06Тест для настоящих киноманов: узнайте эти советские фильмы с "осенним" названием по кадру 20:39Главная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать 20:15Формула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 20:01Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 18:25Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР 18:16Выхаживающая коматозного мужа Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни: Пришла беда – отворяй ворота 17:46Тест: угадайте фильм СССР по цитате, проверьте, хорошо ли вы помните классику 17:29Российская Европа: 3 города, в которых вы забудете, что находитесь в России 16:43Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер 16:37Легенда мотоспорта завершил свой путь: пионер эндуро ушел из жизни 16:18Перед каждым важным решением задайте себе один вопрос от Сократа: ответ изменит все 15:54Велосипедист проехал 85 тысяч километров и потерял пальцы 15:08Трагический случай оборвал жизнь восходящей звезды спорта в 21 год 14:05Прокуратура официально завершила расследование в отношении семьи Чекалиных 12:59Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания 12:47Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года 12:15Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги 12:057 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях 11:32Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 11:07Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей 10:025 сериалов о культах и тайных обществах 09:19Оборвалась жизнь основателя культовой рок-группы – весь мир оплакивает уникальный дар 09:14Александр Панкратов-Черный получил строгий запрет от врачей 08:21Ушел из жизни легендарный мастер российской фантастики 06:43Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции 00:375 факторов, определяющих мастерство пластического хирурга 16:39Стиральная машина не включается – лучшие способы решения проблемы 13:06Трагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 10:11Выбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки 06:54Что нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья 00:285 ситуаций, когда нужно молчать любой ценой 16:375 самых распространенных ошибок при обращении в управляющую компанию 13:24От каких вещей из гардероба нужно обязательно избавиться осенью – эта одежда вас старит 11:50"Я был серой мышкой": 42-летняя Алсу сравнила себя в детстве с наследниками 10:21Ушла из жизни невестка королевы Елизаветы II – еще одна трагедия в королевской семье 09:46Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни легендарный хоккеист и выдающийся деятель 06:53Омар Хайям объяснил, почему не стоит упиваться собственным успехом – прислушайтесь к этим словам 03:42Что нельзя делать 6 сентября в день священномученика Евтихия – история, приметы и традиции 00:07Ушел из жизни культовый художник – творца оплакивают тысячи людей по всему миру 15:54Россия прощается с выдающимся ученым и заслуженным профессором 15:185 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет 14:225 культовых шедевра из 90-х по версии IMDb 13:33Ушел из жизни известный артист – бывший муж Брижит Бардо 13:17Композитор и продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей 13:05Звезду сериала "Интерны" Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Москве – ей грозит большой срок 12:57Скандал близнецов: почему "Братья Грим" больше не вместе? 12:28Ирина Шейк обратилась к безвременно ушедшему Джорджо Армани
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции

Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции
77

9 сентября в народном календаре отмечается как день Анфисы Рябинницы.

Этот день связан с важными сельскохозяйственными работами и различными приметами, которые передаются из поколения в поколение. На Руси в этот день было принято собирать рябину, символизирующую богатство и удачу.

Хорошие приметы: что можно делать

В этот день существует множество благоприятных действий, которые могут привлечь удачу и счастье:

1. Развешивание рябины

Рекомендуется развесить гроздья рябины под крышей дома. Считается, что такой обряд привлекает счастье и благополучие в семью.

2. Рыбалка

9 сентября — удачный день для рыбалки. По приметам, рыба хорошо клюет, и есть вероятность вернуться домой с богатым уловом.

3. Сбор урожая

В этот день можно собирать урожай ягод и плодов. Это поможет обеспечить семью запасами на зиму.

4. Посев семян

Если вы планируете садовые работы, посев семян в этот день может принести хороший урожай.

Плохие приметы: что нельзя делать

Существуют также определенные действия, которых следует избегать в этот день:

1. Рубить или ломать рябину

Не стоит навредить этому дереву, так как считается, что оно обладает мстительным духом. Вред рябине может привести к серьезным болезням.

2. Беспорядок в доме

Наличие беспорядка может спровоцировать ссоры и разлад в семье. Лучше навести порядок и создать уют.

3. Давать деньги в долг

Не рекомендуется одалживать деньги, так как это может обернуться потерей как средств, так и дружбы.

4. Долго стоять на пороге

Это действие может привлечь болезни и неприятности.

5. Крупные покупки

Воздержитесь от крупных покупок в этот день — приобретенное не принесет радости или пользы.

6. Предложения и признания в любви

Не стоит устраивать свидания или делать предложения — такие отношения могут оказаться непрочными.

7. Поднимать найденные вещи

Осторожно с предметами, найденными на земле; они могут быть «заряжены» негативом или сглазом.

Приметы о погоде

Погодные приметы на 9 сентября также имеют свое значение:

• Если журавли летят высоко и медленно — осень будет сухой и теплой.

• Низкий и быстрый полет журавлей предвещает ненастье.

• Обилие желудей говорит о суровой зиме.

• Пожелтевшие листья на рябине предвещают теплую осень и морозную зиму.

• Если рябина уже осыпалась, зима будет мягкой и без сильных холодов.

Именинники

В этот день именинники: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван и Степан. Поздравления и добрые пожелания будут особенно уместны для них!

Геомагнитный прогноз

Геомагнитная активность 9 сентября ожидается на уровне 4 баллов. Это небольшая магнитная буря может повлиять на атмосферу и вызвать дискомфорт у чувствительных людей.

День Анфисы Рябинницы — это время для сбора урожая, хороших дел и соблюдения народных примет. Следуя рекомендациям, можно привлечь удачу и избежать неприятностей.

Шоу-бизнес в Telegram

9 сентября 2025, 03:29
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены

Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены
8 сентября омский театр "Галерка" сообщил о том, что не стало талантливой актрисы Татьяны Майоровой. Она посвятила сцене 30 лет своей жизни, оставив яркий след в сердцах зрителей и коллег. Татьяна Майорова начала свою карьеру в театре "Галерка" в 1994 году, когда переехала в Омск со своим мужем, заслуженным артистом России Константином Левашовым.

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника
Причиной ухода из жизни знаменитости стала продолжительная болезнь, о чем рассказал его друг – профессор Еврейского университета в Иерусалиме Леонид Чернин. Верник в Харькове, учился на русском отделении филологического факультета городского университета и в 1978 году репатриировался в Израиль.

Тест для настоящих киноманов: узнайте эти советские фильмы с "осенним" названием по кадру

Тест для настоящих киноманов: узнайте эти советские фильмы с "осенним" названием по кадру
Осенние фильмы пропитаны светлой грустью, глубокими размышлениями и невероятным уютом, который так хочется разделить с героями. Эти картины – не просто истории, а целое настроение. Мы подобрали 6 кадров из советских фильмов, где осень – не просто фон, а часть названия и души. Сможете ли вы вспомнить их все? Этот тест – для тех, кто ценит неспешное и настоящее кино. Вопросы1.

Главная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать

Главная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать
Тональный крем забивается в морщинки, а лицо выглядит уставшим и старше, чем без косметики? Скорее всего, вы совершаете главную ошибку, о которой умоляют забыть все визажисты. С возрастом меняется не только наша кожа, но и правила макияжа.

Формула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100%

Формула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100%
Если бессонные ночи и разбитое состояние по утрам стали вашей нормой, вы не одиноки. Но вместо того чтобы считать овец или пить сомнительные препараты, попробуйте простой и научно обоснованный метод. Знакомьтесь, формула сна "10-3-2-1-0".

Выбор читателей

08/09ПндНе стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 07/09ВскТрагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 07/09ВскЧто нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья 08/09ПндУшел из жизни легендарный мастер российской фантастики 08/09ПндФормула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 08/09ПндЛунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года