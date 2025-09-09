Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции

9 сентября в народном календаре отмечается как день Анфисы Рябинницы.

Этот день связан с важными сельскохозяйственными работами и различными приметами, которые передаются из поколения в поколение. На Руси в этот день было принято собирать рябину, символизирующую богатство и удачу.

Хорошие приметы: что можно делать

В этот день существует множество благоприятных действий, которые могут привлечь удачу и счастье:

1. Развешивание рябины

Рекомендуется развесить гроздья рябины под крышей дома. Считается, что такой обряд привлекает счастье и благополучие в семью.

2. Рыбалка

9 сентября — удачный день для рыбалки. По приметам, рыба хорошо клюет, и есть вероятность вернуться домой с богатым уловом.

3. Сбор урожая

В этот день можно собирать урожай ягод и плодов. Это поможет обеспечить семью запасами на зиму.

4. Посев семян

Если вы планируете садовые работы, посев семян в этот день может принести хороший урожай.

Плохие приметы: что нельзя делать

Существуют также определенные действия, которых следует избегать в этот день:

1. Рубить или ломать рябину

Не стоит навредить этому дереву, так как считается, что оно обладает мстительным духом. Вред рябине может привести к серьезным болезням.

2. Беспорядок в доме

Наличие беспорядка может спровоцировать ссоры и разлад в семье. Лучше навести порядок и создать уют.

3. Давать деньги в долг

Не рекомендуется одалживать деньги, так как это может обернуться потерей как средств, так и дружбы.

4. Долго стоять на пороге

Это действие может привлечь болезни и неприятности.

5. Крупные покупки

Воздержитесь от крупных покупок в этот день — приобретенное не принесет радости или пользы.

6. Предложения и признания в любви

Не стоит устраивать свидания или делать предложения — такие отношения могут оказаться непрочными.

7. Поднимать найденные вещи

Осторожно с предметами, найденными на земле; они могут быть «заряжены» негативом или сглазом.

Приметы о погоде

Погодные приметы на 9 сентября также имеют свое значение:

• Если журавли летят высоко и медленно — осень будет сухой и теплой.

• Низкий и быстрый полет журавлей предвещает ненастье.

• Обилие желудей говорит о суровой зиме.

• Пожелтевшие листья на рябине предвещают теплую осень и морозную зиму.

• Если рябина уже осыпалась, зима будет мягкой и без сильных холодов.

Именинники

В этот день именинники: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван и Степан. Поздравления и добрые пожелания будут особенно уместны для них!

Геомагнитный прогноз

Геомагнитная активность 9 сентября ожидается на уровне 4 баллов. Это небольшая магнитная буря может повлиять на атмосферу и вызвать дискомфорт у чувствительных людей.

День Анфисы Рябинницы — это время для сбора урожая, хороших дел и соблюдения народных примет. Следуя рекомендациям, можно привлечь удачу и избежать неприятностей.