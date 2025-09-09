Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены

8 сентября омский театр "Галерка" сообщил о том, что не стало талантливой актрисы Татьяны Майоровой. Она посвятила сцене 30 лет своей жизни, оставив яркий след в сердцах зрителей и коллег.



Татьяна Майорова начала свою карьеру в театре "Галерка" в 1994 году, когда переехала в Омск со своим мужем, заслуженным артистом России Константином Левашовым. С тех пор она стала неотъемлемой частью театральной жизни города.

Вклад в театр

За годы работы в "Галерке" Татьяна проявила себя как актриса, способная:

• Искусно обрисовывать характеры персонажей

• Расставлять неожиданные акценты

• Создавать запоминающиеся образы, даже в эпизодических ролях

Коллеги отмечают ее тонкое чувство юмора и умение импровизировать, что делало каждую ее роль уникальной и запоминающейся.

Знаковые роли

Зрители запомнят Татьяну Майорову по множеству ярких ролей, среди которых:

• Кубыркина из "Беспечного влюбленного"

• Сергеевна из спектакля "В день свадьбы"

• Таисия Николаевна из "В поисках радости"

• Баба Маня из "Во всю ивановскую"

• Феона из "Не все коту масленица"

• Текла из "Ханумы"

• Тетка Наталья в спектакле "Деньги для Марии", за которую Татьяна стала лауреатом Областного конкурса-фестиваля "Лучшая театральная работа по итогам 2023 года" за лучшую женскую роль второго плана.

Каждая из этих ролей оставила свой след в сердцах зрителей и сделала Татьяну любимой актрисой омской публики.

Прощание с актрисой

Прощание с Татьяной Майоровой пройдет 10 сентября в Воскресенском соборе по адресу: улица Партизанская, 16. Церемония начнется в 11:00 и продлится до 12:00. Этот день станет возможностью для всех, кто ценил её талант и творчество, отдать дань уважения и вспомнить о её яркой жизни.

Память о Татьяне

Татьяна Майорова оставила после себя не только множество запоминающихся ролей, но и светлую память о себе как о человеке, который искренне любил театр и свою работу. Ее уход — это утрата для всей театральной общественности Омска.

Татьяна Майорова была не просто актрисой, она была настоящим мастером своего дела, который смог вдохнуть жизнь в каждого своего персонажа. Её вклад в омский театр останется в памяти многих поколений зрителей. В этот трудный момент мы выражаем соболезнования её семье, друзьям и всем, кто знал и любил эту удивительную женщину.