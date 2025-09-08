Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста
Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор
В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие
Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Понедельник 8 сентября

20:01Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 18:25Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР 18:16Выхаживающая коматозного мужа Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни: Пришла беда – отворяй ворота 17:46Тест: угадайте фильм СССР по цитате, проверьте, хорошо ли вы помните классику 17:29Российская Европа: 3 города, в которых вы забудете, что находитесь в России 16:43Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер 16:37Легенда мотоспорта завершил свой путь: пионер эндуро ушел из жизни 16:18Перед каждым важным решением задайте себе один вопрос от Сократа: ответ изменит все 15:54Велосипедист проехал 85 тысяч километров и потерял пальцы 15:08Трагический случай оборвал жизнь восходящей звезды спорта в 21 год 14:05Прокуратура официально завершила расследование в отношении семьи Чекалиных 12:59Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания 12:47Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года 12:15Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги 12:057 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях 11:32Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 11:07Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей 10:025 сериалов о культах и тайных обществах 09:19Оборвалась жизнь основателя культовой рок-группы – весь мир оплакивает уникальный дар 09:14Александр Панкратов-Черный получил строгий запрет от врачей 08:21Ушел из жизни легендарный мастер российской фантастики 06:43Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции 00:375 факторов, определяющих мастерство пластического хирурга 16:39Стиральная машина не включается – лучшие способы решения проблемы 13:06Трагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 10:11Выбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки 06:54Что нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья 00:285 ситуаций, когда нужно молчать любой ценой 16:375 самых распространенных ошибок при обращении в управляющую компанию 13:24От каких вещей из гардероба нужно обязательно избавиться осенью – эта одежда вас старит 11:50"Я был серой мышкой": 42-летняя Алсу сравнила себя в детстве с наследниками 10:21Ушла из жизни невестка королевы Елизаветы II – еще одна трагедия в королевской семье 09:46Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни легендарный хоккеист и выдающийся деятель 06:53Омар Хайям объяснил, почему не стоит упиваться собственным успехом – прислушайтесь к этим словам 03:42Что нельзя делать 6 сентября в день священномученика Евтихия – история, приметы и традиции 00:07Ушел из жизни культовый художник – творца оплакивают тысячи людей по всему миру 15:54Россия прощается с выдающимся ученым и заслуженным профессором 15:185 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет 14:225 культовых шедевра из 90-х по версии IMDb 13:33Ушел из жизни известный артист – бывший муж Брижит Бардо 13:17Композитор и продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей 13:05Звезду сериала "Интерны" Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Москве – ей грозит большой срок 12:57Скандал близнецов: почему "Братья Грим" больше не вместе? 12:28Ирина Шейк обратилась к безвременно ушедшему Джорджо Армани 12:09Сергей Шнуров: Клип о моде вышел в день ухода из жизни Армани – это вибрации Вселенной 12:04Теневая угроза на дорогах: как автоподставщики обманывают водителей 11:58Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор 11:58Собаки Эльдара Джарахова и Моны оказались в жестоких руках: скандал с передержкой в Подмосковье 11:18Не стало сына одного из величайших писателей в истории – мир потерял жемчужину литературы 11:16Миа Бойка: как певица покоряет моду, музыку и справляется со сплетнями
Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый

44

Камера открывается целую вечность, а приложения "тормозят"? Не спешите тратить деньги на новый смартфон. Чаще всего проблема в "цифровом мусоре", который можно убрать самостоятельно.

Вот три простых, но невероятно эффективных действия, которые заставят ваш Android снова "летать".

Действие №1: очистите кэш — "пыльный чердак" вашего телефона

Что это такое? Кэш — это временные файлы, которые приложения создают для ускорения своей работы. Например, мессенджер сохраняет в кэше миниатюры фото, чтобы не загружать их каждый раз заново. Со временем этих файлов становится так много, что они из помощников превращаются во вредителей, забивая память и замедляя систему.

Как очистить:

  1. Зайдите в "Настройки" вашего телефона.
  2. Перейдите в раздел "Приложения" (или "Управление приложениями").
  3. Выберите приложение, которое, по вашему мнению, "тормозит" больше всего (чаще всего это мессенджеры вроде Telegram, соцсети или браузер Chrome).
  4. Нажмите на него и найдите пункт "Память" (или "Хранилище").
  5. Вы увидите кнопку "Очистить кэш". Смело нажимайте.

Важно: не путайте кнопку "Очистить кэш" с "Очистить данные" ("Стереть данные"). Вторая кнопка удалит все ваши логины, пароли и настройки в приложении, так что ее нажимать не нужно. Повторите эту процедуру для 5-10 самых используемых приложений, и вы сразу заметите разницу.

Действие №2: освободите место — дайте телефону "вздохнуть"

Почему это важно? Когда внутренняя память телефона заполнена на 90% и более, операционная система начинает работать крайне медленно. Ей просто не хватает свободного пространства для временных файлов и нормальной работы.

Что делать:

  1. Удалите ненужные приложения. Будьте честны с собой: вы действительно пользуетесь той игрой, которую скачали полгода назад? А тем фоторедактором? Безжалостно удалите все, что не открывали последний месяц.
  2. Найдите "пожирателей" памяти. В "Настройках" зайдите в раздел "Память" (или "Хранилище"). Там вы увидите, что именно занимает больше всего места: фото, видео, приложения или "другое".
  3. Перенесите фото и видео. Ваши гигабайты видео в 4K — главный враг свободного места. Перенесите их на компьютер или загрузите в облачное хранилище (Google Фото, Яндекс.Диск), а с телефона удалите.
  4. Воспользуйтесь встроенной утилитой. На большинстве современных Android-смартфонов есть функция "Очистка". Она сама найдет дубликаты файлов, старые скриншоты и другой мусор, который можно безопасно удалить.

Ваша цель — освободить хотя бы 15-20% от общего объема памяти.

Действие №3: ускорьте анимацию — секретный трюк для мгновенного отклика

Что это такое? Это самый крутой лайфхак, который не удаляет ничего, но заставляет телефон ощущаться в два раза быстрее. Речь идет о визуальных эффектах: как плавно открываются окна, сворачиваются приложения и т.д. Мы просто сделаем эту анимацию быстрее или отключим ее совсем.

Как это сделать:

Найдите настройки анимации. Пролистайте меню вниз, пока не найдете три пункта:

Станьте разработчиком. Зайдите в "Настройки"— "О телефоне" — "Сведения о ПО".

Найдите строку "Номер сборки" и быстро нажмите на нее 7-8 раз подряд. Вы увидите сообщение "Вы стали разработчиком.".

Откройте новое меню. Вернитесь в главный экран "Настроек". В самом низу появится новый пункт — "Параметры разработчика". Зайдите в него.

    • Анимация окон
    • Анимация переходов
    • Длительность анимации

      Этот трюк создает вау-эффект. Ваш телефон начнет реагировать на касания моментально, без малейших задержек.

      Выполните эти три шага, и вы удивитесь, насколько отзывчивым и быстрым может быть ваш "старый" телефон. Он готов служить вам верой и правдой еще долгое время.

      8 сентября 2025, 20:01
      Фото: freepik.com
      Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича

      Вы убиваете батарею своего смартфона каждый день: главная ошибка при зарядке, которую совершают 9 из 10 человек

      Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР

      Легенды не уходят из жизни. Они оставляют след, который сияет десятилетиями, вдохновляя новые поколения. 8 сентября 2025 года не стало академика РАН, чье имя навсегда вписано в историю авиации. На 97-м году жизни оборвался путь человека, который не просто создавал технику, но формировал будущее и навсегда изменил военную авиацию СССР.

      Выхаживающая коматозного мужа Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни: Пришла беда – отворяй ворота

      Маргарита Симоньян думала, что уже никогда не выйдет в эфир. Появление Маргариты Симоньян в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" было неожиданным.

      Тест: угадайте фильм СССР по цитате, проверьте, хорошо ли вы помните классику

      В фильмах СССР практически каждая цитата – это маленький шедевр, который демонстрирует дух времени, юмор и философию жизни. Этот тест позволит проверить, насколько хорошо вы помните культовые фразы из легендарных фильмов СССР. Узнайте, сможете ли вы угадать, из какой картины взяты эти яркие высказывания, и почувствуйте себя настоящим знатоком классики. 1.

      Российская Европа: 3 города, в которых вы забудете, что находитесь в России

      Закройте глаза и представьте себе идеальный европейский отпуск. Узкие улочки, вымощенные брусчаткой. Остроконечные крыши старинных домов. Величественный замок на холме и запах кофе из маленьких уютных кофеен. А теперь откройте глаза. Чтобы увидеть все это, не нужны ни визы, ни загранпаспорт. Пока границы остаются сложными, а курсы валют — непредсказуемыми, внутри России спрятаны настоящие "порталы" в другую эпоху и культуру.

      Легенда мотоспорта завершил свой путь: пионер эндуро ушел из жизни

      Мир мотоспорта понес невосполнимую утрату. Легендарный гонщик, чья страсть к мотоциклам и новаторский дух изменили облик внедорожных гонок, покинул этот мир в возрасте 100 лет. Имя, вошедшее в историю: Джон Пентон Джон Пентон появился на свет 19 августа 1925 года в Амхерсте, штат Огайо.

