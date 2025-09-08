Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

8 сентября

Главная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать

Главная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать
Тональный крем забивается в морщинки, а лицо выглядит уставшим и старше, чем без косметики? Скорее всего, вы совершаете главную ошибку, о которой умоляют забыть все визажисты.

С возрастом меняется не только наша кожа, но и правила макияжа. И самая главная, самая распространенная ошибка, которую совершают женщины после 40 — это попытка спрятать возраст под плотным слоем косметики.

Визажисты в один голос говорят: желание "спрятать" морщины и пигментацию приводит к обратному эффекту. Плотная, матовая маска не только не скрывает возраст, но и безжалостно его подчеркивает, прибавляя лишние 5-10 лет. Давайте разберемся, почему так происходит и как этого избежать.

Почему такой макияж старит?

Он забивается в морщины. Плотный тональный крем и толстый слой пудры в течение дня неизбежно "проваливаются" в каждую мимическую складочку — вокруг глаз, у губ, на лбу. В результате морщины становятся не менее, а в два раза более заметными.

Он убивает сияние кожи. Здоровая, ухоженная кожа в любом возрасте имеет легкий естественный блик, свечение изнутри. Плотный матовый финиш полностью его стирает, делая лицо плоским, безжизненным и тусклым, как у восковой фигуры.

Он выглядит неестественно. Современный тренд в макияже — это легкость и натуральность. Тяжелый слой тона был актуален 20 лет назад. Сегодня он моментально выдает желание скрыть что-то, создавая эффект, который старит.

Что делать? Меняем тактику с "маскировки" на "подсветку"

Задача макияжа после 40 — не нарисовать новое лицо, а подчеркнуть достоинства и освежить то, что есть. Вот как заменить главную ошибку на правильные действия.

1. Вместо плотного тонального крема легкий флюид или BB/CC-крем

Ваш лучший друг — это тональное средство с увлажняющими компонентами и светоотражающими частицами. Оно не скроет все несовершенства на 100%, но выровняет общий тон и придаст коже то самое здоровое сияние.

Как наносить: не размазывайте по всему лицу. Наносите тонким слоем, лучше влажным спонжем, и только на те зоны, где это необходимо (обычно это центр лица). Оставьте периферию (линию роста волос, контур челюсти) почти нетронутой.

2. Вместо толстого слоя пудры прозрачная рассыпчатая пудра (и только на Т-зону)

Пудра — главный виновник "эффекта пергамента". Откажитесь от компактных пудрениц с плотным покрытием.

Как наносить: возьмите большую пушистую кисть, наберите на неё совсем немного прозрачной (транспарентной) пудры, стряхните излишки и лёгкими, едва касающимися движениями пройдитесь только по Т-зоне (лоб, нос, подбородок). Область под глазами лучше вообще не трогать.

3. Вместо жесткого контуринга кремовые румяна и мягкий бронзер

Четкие темные полосы под скулами на зрелой коже смотрятся неестественно и добавляют возраста. Ваша задача — создать эффект свежести и легкого загара.

Как наносить: улыбнитесь и нанесите кремовые румяна освежающего оттенка (персиковые, нежно-розовые) на "яблочки" щек, растушевывая их по направлению к вискам. Легкий бронзер можно добавить на выступающие части лица, куда первым делом попадает солнце.

Коротко о главном: запомните три "НЕТ"

  • НЕТ плотным матовым текстурам.
  • НЕТ толстым слоям косметики.
  • НЕТ желанию замаскировать все и вся.

Цель макияжа в зрелом возрасте — не выглядеть на 20. Цель — выглядеть великолепной, отдохнувшей и сияющей версией себя в свои 40, 50 или 60 лет. И как только вы смените тяжелую "броню" на легкую "вуаль", вы увидите в зеркале не уставшую женщину, а свежую и уверенную в себе красавицу.

Кстати, замедлить старение можно с помощью определенных продуктов. Просто добавьте их в рацион и вскоре заметите положительные изменения на вашей коже.

8 сентября 2025
Фото: freepik.com
