Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР

Легенды не уходят из жизни. Они оставляют след, который сияет десятилетиями, вдохновляя новые поколения. 8 сентября 2025 года не стало академика РАН, чье имя навсегда вписано в историю авиации.

На 97-м году жизни оборвался путь человека, который не просто создавал технику, но формировал будущее и навсегда изменил военную авиацию СССР.

Из Москвы в небо

Родился Евгений Александрович 14 мая 1929 года в Москве. Город, полный суеты и амбиций, стал для него отправной точкой. В 1952 году он окончил МГТУ им. Баумана, факультет приборостроения. Уже тогда было ясно: этот молодой инженер видит дальше чертежей и формул. Через два года, в 1954-м, он пришел в ГосНИИАС — место, где его талант раскрылся в полную силу.

Институт стал для Федосова не просто работой, а судьбой. Здесь он прошел путь от инженера до генерального директора, а позже — научного руководителя. Его жизнь — пример того, как страсть к делу превращает идеи в реальность.

Архитектор ядерной триады

Федосов не просто участвовал в создании авиации. Он был идеологом авиационной составляющей ядерной триады СССР. Именно его разум и воля стояли за разработкой крылатых ракет Х-55 и самолетов-носителей Ту-95МС и Ту-160. Эти машины обеспечили стратегический паритет между СССР и США в годы холодной войны.

За этот вклад его удостоили звания Героя Социалистического Труда. Но награды — лишь внешний знак признания. Истинная ценность его работы — в безопасности, которую он помог обеспечить стране.

Ключевые достижения

Разработка комплексов вооружения для самолетов "МиГ", "Су", "Ту", "Як".

Создание зенитно-ракетных комплексов "Даль", "Оса", "Круг", "Куб", С-125, С-300.

Участие в проектировании систем ПРО А-35.

Разработка вооружения для боевых вертолетов "Ми" и "Ка".

Создание ракет "воздух — воздух" и "воздух — поверхность".

Каждый из этих проектов — это годы расчетов, испытаний и бессонных ночей. Но для Федосова это было не бремя, а призвание.

Учитель и вдохновитель

Евгений Александрович не замыкался в кабинетах. Более 25 лет он преподавал в МГТУ им. Баумана, возглавлял кафедры в МФТИ и МИРЭА. Его лекции собирали аудитории, потому что он умел говорить о сложном просто. Он воспитал целую плеяду ученых и инженеров, которые унаследовали его системное мышление.

Его научный вклад — это не только техника, но и идеи. Автор более 250 работ, включая 11 монографий, он заложил основы для теории управления вооружением, навигации и воздушного движения. Эти труды до сих пор изучают в университетах.

Наследие академика РАН

Федосов ушел, но его дело продолжает дышать. Самолеты, ракеты, системы управления — все это работает и сегодня, защищая небо. Его идеи вдохновляют инженеров, а его подход к науке учит системности и смелости. Евгений Федосов был человеком, который смотрел в небо и видел не только звезды, но и возможности. Его имя — это не просто строчка в учебнике. Это символ эпохи, когда мечты становились крыльями.