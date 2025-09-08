Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Понедельник 8 сентября

Тест: угадайте фильм СССР по цитате, проверьте, хорошо ли вы помните классику

Тест: угадайте фильм СССР по цитате, проверьте, хорошо ли вы помните классику
150

В фильмах СССР практически каждая цитата – это маленький шедевр, который демонстрирует дух времени, юмор и философию жизни. Этот тест позволит проверить, насколько хорошо вы помните культовые фразы из легендарных фильмов СССР. Узнайте, сможете ли вы угадать, из какой картины взяты эти яркие высказывания, и почувствуйте себя настоящим знатоком классики.

1. Из какого фильма эта цитата? "Ты не сознание, ты совесть потерял...".

А) "Место встречи изменить нельзя"

Б) "Служебный роман"

В) "Бриллиантовая рука"

2. А помните, откуда это высказывание? "Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше!".

А) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Б) "Иван Васильевич меняет профессию"

В) "Любовь и голуби"

3. Из какого фильма эта цитата? "Я не трус, но я боюсь.".

А) "12 стульев"

Б) "Бриллиантовая рука"

В) "Мимино"

4. Вы наверняка помните, из какого фильма звучит эта знаменитая цитата. "Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть...".

А) "Иван Васильевич меняет профессию"

Б) "Самая обаятельная и привлекательная"

В) "Человек с бульвара Капуцинов"

5. Из какого фильма эта цитата? "Не учите меня жить! Лучше помогите материально.".

А) "Москва слезам не верит"

Б) "Служебный роман"

В) "Летят журавли"

6. Здесь, вы вряд ли промахнетесь? "Если женщина что-то просит, ей надо непременно дать. Иначе она возьмет сама.".

А) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Б) "Человек с бульвара Капуцинов"

В) "Любовь и голуби"

7. Из какого фильма эта цитата? "Шо характерно — любили друг друга!".

А) "Любовь и голуби"

Б) "Москва слезам не верит"

В) "Место встречи изменить нельзя"


Правильные ответы

  • 1. А) "Место встречи изменить нельзя"
  • 2. А) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
  • 3. Б) "Бриллиантовая рука"
  • 4. А) "Иван Васильевич меняет профессию"
  • 5. А) "Москва слезам не верит"
  • 6. Б) "Человек с бульвара Капуцинов"
  • 7. А) "Любовь и голуби"


Результаты

  • 7 правильных ответов — превосходный результат, видимо, вы помните всю советскую классику наизусть.
  • 5–6 правильных ответов — результат достроен уважения, вы отлично знаете культовые фильмы СССР.
  • 4 и меньше — пора пересмотреть шедевры и попробовать еще раз ответить на вопросы.

Шоу-бизнес в Telegram

8 сентября 2025, 17:46
Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

