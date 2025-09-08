Тест для настоящих киноманов: узнайте эти советские фильмы с "осенним" названием по кадру

Осенние фильмы пропитаны светлой грустью, глубокими размышлениями и невероятным уютом, который так хочется разделить с героями. Эти картины – не просто истории, а целое настроение. Мы подобрали 6 кадров из советских фильмов, где осень – не просто фон, а часть названия и души. Сможете ли вы вспомнить их все? Этот тест – для тех, кто ценит неспешное и настоящее кино.

Вопросы

1.

А) "Поздние встречи"

Б) "Сентябрьская история"

В) "Осенний марафон"

2.

А) "Ноябрьские дни"

Б) "Отпуск в сентябре"

В) "Плохой хороший человек"

3.

А) "Осенние свадьбы"

Б) "Деревенская история"

В) "Октябрьские дожди"

4.

А) "Золотой лист"

Б) "Легенда осени"

В) "Осенние колокола"

5.

А) "Последняя осень"

Б) "Холодный сентябрь"

В) "Возвращение"

6.

А) "Прощальный вальс"

Б) "Однажды осенью"

В) "Сентябрьский вечер"

Результаты

0–2 правильных ответа: Осенняя хандра немного затуманила вашу память

Вы точно видели самые известные из этих фильмов, но редкие картины ускользнули от внимания. Не беда! Это прекрасный повод заварить чай с корицей, укрыться пледом и открыть для себя что-то новое из сокровищницы советского кино.

3–4 правильных ответа: Вы — ценитель осенней атмосферы!

Вы легко узнали главные хиты и, возможно, задумались над менее известными фильмами. Это отличный результат, который говорит о вашем хорошем вкусе и любви к настоящему, глубокому кинематографу.

5–6 правильных ответа: Браво! Вы — знаток с феноменальной памятью!

Узнать все эти фильмы, включая редкие и короткометражные, — задача для настоящего эрудита. Вы не просто смотрели кино, а впитывали его душой. Вашим познаниям можно только позавидовать! Поздравляем!

Правильные ответы

В) "Осенний марафон" Б) "Отпуск в сентябре" А) "Осенние свадьбы" В) "Осенние колокола" А) "Последняя осень" Б) "Однажды осенью"



