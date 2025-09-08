Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Понедельник 8 сентября

16:18Перед каждым важным решением задайте себе один вопрос от Сократа: ответ изменит все 15:54Велосипедист проехал 85 тысяч километров и потерял пальцы 15:08Трагический случай оборвал жизнь восходящей звезды спорта в 21 год 14:05Прокуратура официально завершила расследование в отношении семьи Чекалиных 12:59Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания 12:47Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года
Велосипедист проехал 85 тысяч километров и потерял пальцы

Велосипедист проехал 85 тысяч километров и потерял пальцы
119

История этого человека – пример невероятной стойкости и решимости. Одинокий велосипедист, вооруженный лишь мечтой и простым двухколесным спутником, отправился в путешествие, которое стало легендой.

Его маршрут пролегал через ледяные пустыни, жаркие степи и горные перевалы, но цена этого подвига оказалась высока.

Глеб Травин: человек, покоривший границы

Глеб Травин родился 28 апреля 1902 года в селе Касьево Псковской губернии. С детства впитал любовь к природе. Его отец, лесник Леонтий, научил сына выживать в дикой среде. Переезд в Псков в 1913 году познакомил юношу с велосипедным спортом, а встреча с голландским путешественником Адольфом де Грутом вдохновила на грандиозную мечту — объехать мир на велосипеде. Хотя кругосветное путешествие осталось мечтой, Травин решил покорить границы Советского Союза.

Начало великого пути

10 октября 1928 года Травин начал свое путешествие из Владивостока. Его цель — проехать вдоль всей границы СССР, пропагандируя физическую культуру. Оснащенный американским велосипедом Princeton 404, японским фотоаппаратом Kodak и минимальным запасом еды — фунтом галет и килограммом шоколада, — он отправился в путь. Маршрут охватывал Транссибирскую магистраль, Среднюю Азию, Кавказ, европейскую часть страны и суровый Север.

Испытания на севере

Самым сложным этапом стал северный участок пути. В Заполярье Травин столкнулся с экстремальными условиями: ледяные дороги, морозы и одиночество испытывали его на прочность. В одном из поселков он раздобыл меховой костюм, но даже это не спасло от бед. Однажды одежда и сапоги примерзли ко льду, и, освобождаясь с помощью ножа, велосипедист повредил обувь. Позже, следуя по оленьему следу, он получил обморожение, что привело к частичной ампутации пальцев. Дважды провалившись под лед, Травин чудом выжил, добравшись до поселений.

Наследие и цена подвига

Путешествие Травина длилось почти три года и составило 80–85 тысяч километров. Часть пути он преодолел на пароходе и собачьей упряжке, но это не умаляет его достижений. За подвиг его наградили значком ГТО и вымпелом Камчатского облсовета физкультуры. К сожалению, дневник путешественника не сохранился — его сожгли родственники в 1930-е годы из страха перед репрессиями. После возвращения Травин обучал молодых спортсменов, а в годы войны преподавал военное дело. В 1962 году он вернулся в Псков, где и скончался в 1979 году в возрасте 77 лет.

Его история — это не только рекорд, но и напоминание о человеческой стойкости. Глеб Травин доказал, что даже самые невероятные мечты достижимы, если есть воля и решимость.

8 сентября 2025
Фото: Freepik
Советский Спорт

Трагический случай оборвал жизнь восходящей звезды спорта в 21 год

Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни легендарный хоккеист и выдающийся деятель

Перед каждым важным решением задайте себе один вопрос от Сократа: ответ изменит все

Перед каждым важным решением задайте себе один вопрос от Сократа: ответ изменит все
Мы стоим на распутье десятки раз в жизни. Сменить работу или остаться? Переехать в другой город или нет? Начать новые отношения или закончить старые? В такие моменты мозг превращается в кипящий котел из списков "за и против", советов друзей и бессонных ночей. Мы пытаемся взвесить все риски, но чувство неуверенности только растет. А что, если мы скажем, что проблема не в сложности выбора, а в том, что мы задаем себе не те вопросы? Древнегреческий философ Сократ, живший почти 2500 лет назад, подарил человечеству инструмент, который острее любого скальпеля вскрывает наши истинные мотивы.

Трагический случай оборвал жизнь восходящей звезды спорта в 21 год

Трагический случай оборвал жизнь восходящей звезды спорта в 21 год
Молодой талант, чья энергия и харизма завоевали сердца поклонников, ушел из жизни, оставив после себя лишь воспоминания о ярких выступлениях и нереализованный потенциал. Не стало молодого рестлера Тайсин Нагао, 21-летний борец из Хоккайдо, стал известен благодаря выступлениям в All Japan Pro Wrestling (AJPW).

Прокуратура официально завершила расследование в отношении семьи Чекалиных

Прокуратура официально завершила расследование в отношении семьи Чекалиных
Общественность пристально следит за ходом уголовного дела, связанного с известной блогершей Валерией Чекалиной, более известной под псевдонимом Лерчек, и ее бывшим супругом Артемом Чекалиным. Следственные органы завершили расследование и предъявили супругам обвинение в совершении незаконных валютных операций в особо крупном размере.

Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания

Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания
Энергия, которую человек излучает, определяет связь с окружающим миром и внутренним источником знаний. Чем выше вибрации, тем яснее становится путь к осознанной жизни. Существует три уровня сознания, каждый из которых влияет на восприятие реальности и способность формировать собственную судьбу. Первый уровень: погружение в информационный шум На самом низком уровне сознания человек полностью поглощен внешними источниками информации.

Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года

Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года
Неделя после лунного затмения обещает стать временем перемен и трансформаций для всех знаков зодиака. Энергия космоса активизирует внутренние силы, подталкивая к новым решениям и неожиданным поворотам. Большинство изменений пойдут на пользу, если проявить внимательность и не бояться отпускать старое.

