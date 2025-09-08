Легенда мотоспорта завершил свой путь: пионер эндуро ушел из жизни

Мир мотоспорта понес невосполнимую утрату. Легендарный гонщик, чья страсть к мотоциклам и новаторский дух изменили облик внедорожных гонок, покинул этот мир в возрасте 100 лет.

Имя, вошедшее в историю: Джон Пентон

Джон Пентон появился на свет 19 августа 1925 года в Амхерсте, штат Огайо. Он стал иконой американского мотоспорта. Его карьера началась на семейной ферме, где он впервые освоил мотоцикл — Harley-Davidson 1914 года выпуска. После службы в торговом флоте и ВМС США во время Второй мировой войны он вернулся домой и посвятил себя гонкам, заложив основы для развития эндуро в Америке.

Последний финиш

В воскресенье утром, 7 сентября 2025 года, Джон Пентон мирно скончался, всего через несколько недель после празднования своего столетнего юбилея. Его сын Джек поделился, что отец ушел в окружении близких, которые ценили его вклад в мотоспорт и жизнь. Точная причина не уточняется, но она стала завершением долгой и насыщенной жизни, полной достижений.

Путь к славе: от фермы до подиумов

Карьера Пентона началась с участия в изнурительной гонке Jack Pine 500-Mile Enduro в 1948 году. Тогда он заметил, что легкие европейские мотоциклы, такие как BSA, превосходят тяжелые американские модели. Это открытие определило его подход к гонкам. В 1949 году он занял второе место в этой гонке на BSA B33, а позже одержал победы в 1958 и 1966 годах, представляя NSU и Husqvarna. Пентон также установил рекорд трансконтинентального переезда в 1958 году, проехав из Нью-Йорка в Лос-Анджелес за 52 часа и 11 минут на BMW R69S.

В 1950 году вместе с братьями он открыл дилерский центр в Амхерсте, где продавались мотоциклы BSA, BMW и NSU. Позже Пентон стал дистрибьютором Husqvarna, но его мечта о создании легкого внедорожного мотоцикла привела к сотрудничеству с австрийской компанией KTM. Вложив 6000 долларов собственных средств, он разработал мотоциклы, которые продавались в США под брендом Penton. За десятилетие было продано более 25 000 таких машин, а KTM стала мировым лидером в мотоспорте.

Ключевые достижения Джона Пентона

Гоночный талант: национальный чемпион по эндуро и семикратный участник Международного шестидневного триала (ISDT).

Инновации: создание бренда Penton и запуск производства легких внедорожных мотоциклов с KTM.

Вклад в индустрию: разработка популярных внедорожных ботинок Hi-Point с Alpinestars, которые носили звезды, такие как Боб Ханна.

Поддержка талантов: спонсорство выдающихся гонщиков, включая своего сына Джека, Дика Берлесона и Джереми Макграта.

Джон Пентон оставил неизгладимый след в мотоспорте. Его включение в Зал славы мотоциклов AMA в 1998 году, книга «Джон Пентон и революция внедорожных мотоциклов» и документальный фильм 2014 года, озвученный Лайлом Ловеттом, подтверждают его статус легенды. Ежегодная гонка John Penton GNCC в Огайо продолжает чтить его память. Его уход — это не только потеря, но и напоминание о том, как одна жизнь может изменить целую индустрию.