Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания

Энергия, которую человек излучает, определяет связь с окружающим миром и внутренним источником знаний. Чем выше вибрации, тем яснее становится путь к осознанной жизни. Существует три уровня сознания, каждый из которых влияет на восприятие реальности и способность формировать собственную судьбу.

Первый уровень: погружение в информационный шум

На самом низком уровне сознания человек полностью поглощен внешними источниками информации. Новости, Telegram-каналы, телевизионные передачи формируют его картину мира. Сообщения о кризисах, катаклизмах или политических событиях воспринимаются как истина. Такой подход имеет последствия.

Внимание направлено на негативные сюжеты, что снижает внутреннюю энергию.

Вера в информационный поток создает ощущение беспомощности перед внешними обстоятельствами.

Жизнь начинает отражать тот хаос, который потребляется через экраны.

На этом уровне человек становится частью системы, где страх и неопределенность диктуют правила. Энергия уходит на переживания о том, что не подконтрольно, а реальность кажется враждебной.

Второй уровень: освобождение от информационной матрицы

Переход на второй уровень сознания начинается с осознания, что новости и медиа — это лишь набор пикселей, не отражающих истинную суть. Человек перестает придавать значение политическим сюжетам или сенсационным заголовкам. Однако физическая реальность — окружающая обстановка, финансовое положение, бытовые условия — все еще удерживает внимание. На этом уровне.

Реальность воспринимается как нечто незыблемое, определяющее самоощущение.

Пустой кошелек, старый матрас или обшарпанные обои формируют убеждение в ограниченности возможностей.

Энергия частично освобождается от внешнего информационного шума, но остается привязанной к материальному миру.

На этом этапе человек уже понимает иллюзорность новостной повестки, но продолжает верить в ограничения, которые навязывает физическая реальность. Это промежуточный шаг, где начинается освобождение, но полная свобода еще недостижима.

Третий уровень: творец собственной реальности

Высший уровень сознания — это полное освобождение от влияния как информационной, так и физической матрицы. Человек перестает придавать значение внешним обстоятельствам, будь то пустой банковский счет или отсутствие признания со стороны окружающих. На этом уровне формируется новое восприятие.

Реальность становится голограммой, которую можно формировать через внутреннее состояние.

Убеждения других людей, правила общества или материальные ограничения теряют силу.

Внутреннее ощущение изобилия и уверенности создает новую реальность, независимо от внешних факторов.

На третьем уровне человек провозглашает себя творцом своей судьбы. Вместо того чтобы реагировать на внешние обстоятельства, он создает желаемое состояние в своем сознании. Например, ощущение богатства возникает не из-за денег на счету, а из внутреннего убеждения. Это состояние притягивает возможности, которые ранее казались недоступными.

Как перейти на третий уровень?

Переход на высший уровень сознания требует осознанного выбора. Важно перестать принимать чужие убеждения, будь то мнения из медиа или стереотипы об окружающем мире. Вместо этого стоит.

Сфокусироваться на внутреннем состоянии, представляя желаемую реальность.

Игнорировать внешние факторы, которые пытаются доказать обратное.

Практиковать ощущение изобилия, уверенности и свободы, даже если текущая ситуация не соответствует этим чувствам.

Пример из жизни: если раньше человек верил, что определенные обстоятельства (например, сложные отношения или финансовые трудности) непреодолимы, то на третьем уровне он провозглашает себя выше этих ограничений. Реальность начинает подстраиваться под внутреннее состояние, а не наоборот.