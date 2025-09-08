Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Понедельник 8 сентября

12:59Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания 12:47Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года 12:15Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги 12:057 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях 11:32Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 11:07Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей 10:025 сериалов о культах и тайных обществах 09:19Оборвалась жизнь основателя культовой рок-группы – весь мир оплакивает уникальный дар 09:14Александр Панкратов-Черный получил строгий запрет от врачей 08:21Ушел из жизни легендарный мастер российской фантастики 06:43Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции 00:375 факторов, определяющих мастерство пластического хирурга 16:39Стиральная машина не включается – лучшие способы решения проблемы 13:06Трагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 10:11Выбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки 06:54Что нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья 00:285 ситуаций, когда нужно молчать любой ценой 16:375 самых распространенных ошибок при обращении в управляющую компанию 13:24От каких вещей из гардероба нужно обязательно избавиться осенью – эта одежда вас старит 11:50"Я был серой мышкой": 42-летняя Алсу сравнила себя в детстве с наследниками 10:21Ушла из жизни невестка королевы Елизаветы II – еще одна трагедия в королевской семье 09:46Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни легендарный хоккеист и выдающийся деятель 06:53Омар Хайям объяснил, почему не стоит упиваться собственным успехом – прислушайтесь к этим словам 03:42Что нельзя делать 6 сентября в день священномученика Евтихия – история, приметы и традиции 00:07Ушел из жизни культовый художник – творца оплакивают тысячи людей по всему миру 15:54Россия прощается с выдающимся ученым и заслуженным профессором 15:185 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет 14:225 культовых шедевра из 90-х по версии IMDb 13:33Ушел из жизни известный артист – бывший муж Брижит Бардо 13:17Композитор и продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей 13:05Звезду сериала "Интерны" Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Москве – ей грозит большой срок 12:57Скандал близнецов: почему "Братья Грим" больше не вместе? 12:28Ирина Шейк обратилась к безвременно ушедшему Джорджо Армани 12:09Сергей Шнуров: Клип о моде вышел в день ухода из жизни Армани – это вибрации Вселенной 12:04Теневая угроза на дорогах: как автоподставщики обманывают водителей 11:58Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор 11:58Собаки Эльдара Джарахова и Моны оказались в жестоких руках: скандал с передержкой в Подмосковье 11:18Не стало сына одного из величайших писателей в истории – мир потерял жемчужину литературы 11:16Миа Бойка: как певица покоряет моду, музыку и справляется со сплетнями 09:59Ушла из жизни актриса, которая снималась в фильмах почти восемь десятилетий 06:11Эти 5 растений улучшат атмосферу в вашей квартире – ухаживать за ними очень просто 03:22Что нельзя делать 5 августа в день Лупа Брусничника – история, приметы и традиции 00:50Не узнать: 91-летний Владимир Познер произвел фурор моложавым внешним видом 00:09Почему ваши ножи тупятся слишком быстро – 5 наиболее частых ошибок и методы их решений 16:33Ушел из жизни легендарный модельер Джорджо Армани – конец эпохи 15:43Как отмыть налет на натяжном потолке, чтобы не испортить покрытие навсегда 14:53Горы, которые не прощают ошибок: самые опасные вершины планеты 14:35Гений неба: ушел из жизни создатель легендарного штурмовика Су-25 14:27Бузова бросилась спасать попавшего в опалу Крида: Я за красивые истории любви 14:18Не стало одного из лучших бодибилдеров планеты – мир понес тяжелую утрату
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года

Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года
139

Неделя после лунного затмения обещает стать временем перемен и трансформаций для всех знаков зодиака. Энергия космоса активизирует внутренние силы, подталкивая к новым решениям и неожиданным поворотам.

Большинство изменений пойдут на пользу, если проявить внимательность и не бояться отпускать старое. Рассмотрим, что ждет каждый знак зодиака с 8 по 14 сентября 2025 года.

Овен: Спокойствие и бдительность

Неделя пройдет в относительно спокойном ритме, но расслабляться не стоит. В понедельник важно держать ухо востро, чтобы не стать жертвой обмана. Вторник благоприятен для наблюдательности — мелкие детали могут стать ключом к будущим успехам. Середина недели подходит для добрых дел, например, благотворительности, но давать в долг друзьям не рекомендуется — есть риск потерять и деньги, и отношения. Вторая половина недели идеальна для учебы и освоения новых навыков.

Телец: Время трансформаций

Тельцов ждет неделя активных изменений, которые затронут как личные отношения, так и мировоззрение. В первой половине недели энергия будет на низком уровне, поэтому лучше экономить силы. Среда — не лучший день для важных дел, звезды предсказывают возможные неудачи. В пятницу стоит заняться уборкой дома, избавляясь от ненужных вещей. Выходные лучше провести спокойно, избегая экстрима и крепких напитков.

Близнецы: Работа и вдохновение

Близнецам предстоит трудиться без передышки, даже если запланирован отдых — рабочие вопросы все равно найдут. Вторник может принести меланхолию, но планирование будущего поможет поднять настроение. В четверг придется быть на виду, поэтому важно хорошо отдохнуть накануне. Суббота требует контроля эмоций и четкости в общении. Воскресенье идеально для отдыха и поиска источников вдохновения, таких как книги или искусство.

Рак: Перемены с осторожностью

Для Раков неделя принесет долгожданные изменения, но важно не дать энергии выйти из-под контроля. Перед началом новых проектов стоит избавиться от всего устаревшего. Вторник может ознаменоваться конфликтом — лучше уладить его заранее. Середина недели требует внимания к здоровью и строгого соблюдения режима дня. В пятницу важно слушать больше, чем говорить, чтобы не упустить ценную информацию. Выходные стоит провести активно, в новом и непривычном месте.

Лев: Контрасты и личная жизнь

Львам предстоит неделя контрастов. В понедельник возможна волна критики, но реагировать на нее стоит по настроению. Во вторник лучше сосредоточиться на своих делах, игнорируя чужие проблемы. Среда, напротив, требует внимания к окружающим, чтобы избежать неловких ситуаций. Вторая половина недели будет насыщена событиями в личной жизни — важно избегать ревности и не доверять новым знакомым. В субботу удастся решить давнюю проблему.

Дева: Продуктивность и творчество

Девам удастся реализовать почти все планы. Вторник станет самым продуктивным днем — стоит назначить на него ключевые дела. Среда благоприятна для работы на природе или общения с ней. В пятницу, возможно, придется поддержать друга или родственника, переживающего трудности. Ближе к выходным вдохновение подтолкнет к творчеству — можно заняться созданием чего-то нового или посетить выставки и музеи.

Весы: Терпение и риски

Весам потребуется терпение, чтобы не нажить врагов из-за мелких недоразумений. В понедельник возможны конфликты в личной жизни. Среда может оказаться пустой тратой времени — в таком случае лучше отправиться на прогулку. В четверг вероятны романтические искры, будь то служебный роман или возвращение бывшего партнера. Выходные требуют осторожности: стоит избегать рискованных мероприятий, азартных игр и быть внимательнее на дорогах.

Скорпион: Судьбоносные встречи

Скорпионам звезды обещают насыщенную и позитивную неделю. Важно не засиживаться дома — судьбоносное знакомство может произойти в любой момент. Первая половина недели требует тщательного обдумывания действий. Вторая половина будет стабильной, что идеально для саморазвития, планирования путешествий или культурного отдыха. Воскресенье стоит посвятить спорту, особенно на свежем воздухе.

Стрелец: Гибкость и признание

Для Стрельцов неделя будет стабильной, но рабочие планы будут постоянно меняться, что может осложнить личную жизнь. В понедельник стоит взяться за давно отложенные дела. Вторник научит гибкости и принятию чужих взглядов. Среда подходит для поездок и командировок. В четверг возможен успех или признание заслуг. К концу недели лучше замедлиться и действовать размеренно. Воскресенье потребует важного выбора — стоит довериться интуиции.

Козерог: Юмор и легкость

Козерогам звезды советуют не относиться к себе слишком серьезно. В понедельник придется расстаться с иллюзиями. Во вторник лучше минимизировать нагрузку из-за низкой энергии. Среда поможет разобраться, кто друг, а кто недоброжелатель. Вторая половина недели благоприятна для покупок и продаж. Пятница вдохновит на творчество или духовные практики.

Водолей: Активность и успех

Водолеям стоит проявлять себя и не стесняться принимать похвалу. Среда идеальна для переговоров и презентации идей. Четверг благоприятен для командной работы. В пятницу личная жизнь потребует внимания, но перемены будут к лучшему. В субботу возможен подарок или небольшой доход. Воскресенье требует заботы о здоровье — при необходимости стоит обратиться к врачу.

Рыбы: Эмоции и риски

Рыб ждет утомительная, но интересная неделя. Эмоции будут на пределе, поэтому важно не обидеть окружающих. В понедельник самооценка заметно вырастет. Во вторник лучше полагаться только на себя — это принесет успех в сложных переговорах. Среда — опасный день: возможны проблемы со здоровьем или финансами. Во второй половине недели обдуманный риск может окупиться. В пятницу потребуется собранность и быстрая реакция.

Шоу-бизнес в Telegram

8 сентября 2025, 12:47
Фото: Freepik
AIF.RU✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Nick White/moodboard/www.globallookpress.com
Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Финансовый гороскоп на 21–27 июля 2025 года

Великие по гороскопу: 5 знаков с редчайшими талантами и поддержкой Вселенной

Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания

Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания
Энергия, которую человек излучает, определяет связь с окружающим миром и внутренним источником знаний. Чем выше вибрации, тем яснее становится путь к осознанной жизни. Существует три уровня сознания, каждый из которых влияет на восприятие реальности и способность формировать собственную судьбу. Первый уровень: погружение в информационный шум На самом низком уровне сознания человек полностью поглощен внешними источниками информации.

Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги

Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги
Сервис "Госуслуги" является незаменимым помощником в повседневной жизни. Однако с его популярностью возросло и число мошеннических схем, направленных на кражу данных пользователей.

7 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях

7 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях
Истории, основанные на реальных событиях, обладают особой силой: они позволяют заглянуть в жизнь людей, чьи решения, подвиги или ошибки изменили мир или оставили след в истории. Эти семь фильмов, отсортированных по рейтингу IMDb, рассказывают о мужестве, хитрости, сострадании и борьбе в самых разных обстоятельствах — от подпольных казино до полей ВОВ.

Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории

Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории
В возрасте 92 лет ущел из жизни один из самых последовательных либералов, чья карьера охватила Конгресс, законодательное собрание штата и руководство партией. Это произошло 7 сентября 2025 года от осложнений после падения. Ранняя жизнь и образование В мире политики редко встречаются фигуры, способные пройти через бури личных кризисов и общественных перемен, оставив заметный след в истории.

Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей

Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей
Вечера на свежем воздухе могут быть испорчены назойливыми комарами. Эти кровососущие насекомые способны омрачить даже самый приятный момент.

Выбор читателей

07/09ВскЧто нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья 07/09ВскТрагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 07/09Вск5 ситуаций, когда нужно молчать любой ценой 06/09Сбт5 самых распространенных ошибок при обращении в управляющую компанию 07/09ВскВыбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки 08/09ПндНе стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории