Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги

180

Сервис "Госуслуги" является незаменимым помощником в повседневной жизни.

Однако с его популярностью возросло и число мошеннических схем, направленных на кражу данных пользователей. Рассмотрим основные способы, которыми злоумышленники пытаются завладеть вашими личными данными и финансами, а также предложим эффективные методы защиты.

Зачем мошенникам чужие аккаунты "Госуслуг"

Аккаунт на "Госуслугах" представляет собой цифровой паспорт гражданина, предоставляющий доступ к множеству услуг: от записи к врачу до управления пенсионными накоплениями. Но для мошенников ценность аккаунта заключается в возможности использовать его в преступных целях.

Основные причины интереса к аккаунтам "Госуслуг"

• Оформление кредитов и микрозаймов: Мошенники могут легко получить доступ к микрофинансовым организациям, используя учетные записи жертв.

• Кража персональных данных: В личном кабинете хранятся важные данные, такие как паспортные данные, СНИЛС и ИНН.

• Перенаправление налоговых вычетов: Злоумышленники могут подменить реквизиты и получить налоговые возвраты на свои счета.

• Оформление eSIM: Возможность быстрого получения электронных SIM-карт также используется мошенниками.

Актуальные схемы мошенников для кражи аккаунтов "Госуслуг"

Мошенники используют различные тактики, сочетая технические уловки с психологическим давлением. Вот некоторые из самых распространенных схем:

1. Рассылка фишинговых писем

Мошенники рассылают поддельные письма, которые выглядят как официальные уведомления от «Госуслуг». В таких письмах могут предлагаться:

• Проголосовать за капитальный ремонт дома

• Получить деньги за уход за ребенком

• Оформить льготный кредит

Важно обращать внимание на адрес отправителя — он часто будет подозрительным.

2. Поддельные сайты

Создание фальшивых сайтов, имитирующих «Госуслуги», — еще один способ обмана. Мошенники могут использовать такие сайты для сбора личных данных пользователей.

3. Звонки от "госорганов"

Мошенники могут звонить под видом сотрудников государственных органов, пытаясь выведать личную информацию. Они могут утверждать, что требуется подтверждение данных для получения услуги.

4. Социальная инженерия

Злоумышленники применяют психологические приемы, чтобы убедить жертву предоставить свои данные. Например, они могут создать ощущение срочности или угрозы.

Как защитить свои данные и деньги

Чтобы избежать мошенничества через "Госуслуги", следуйте простым рекомендациям:

1. Используйте сложные пароли

Создайте уникальный пароль для своего аккаунта и меняйте его регулярно. Используйте комбинацию букв, цифр и специальных символов.

2. Включите двухфакторную аутентификацию

Это дополнительный уровень защиты, который требует подтверждения входа через SMS или приложение.

3. Будьте осторожны с письмами и звонками

Не переходите по ссылкам из подозрительных писем и не сообщайте свои данные по телефону.

4. Проверяйте адрес сайта

Перед вводом личной информации всегда проверяйте URL сайта. Убедитесь, что он начинается с "https://".

5. Регулярно проверяйте свои финансовые операции

Следите за своими банковскими счетами и кредитами. Если заметите подозрительные транзакции, немедленно сообщите в банк.

Мошенничество через сервис "Госуслуги" становится все более распространенным явлением. Понимание методов, которые используют злоумышленники, поможет вам защитить свои личные данные и избежать финансовых потерь.

Шоу-бизнес в Telegram

8 сентября 2025, 12:15
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания

Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года

7 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях

Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории

Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей

