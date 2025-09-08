Оборвалась жизнь основателя культовой рок-группы – весь мир оплакивает уникальный дар

5 сентября мир музыки понес тяжелую утрату.

На 79‑м году жизни не стало Марка Вольмана, одного из сооснователей легендарной рок-группы The Turtles. Его творческий путь оставил неизгладимый след в музыкальной культуре, и его наследие будет жить в сердцах поклонников.

Биография и карьера

Марк Вольман родился в 1945 году и с раннего возраста проявлял интерес к музыке. Его карьера началась в старших классах, когда он присоединился к школьной группе, созданной его одноклассником Ховардом Кейланом. Эта группа впоследствии стала известна как The Turtles.

Успех с The Turtles

The Turtles быстро завоевали популярность благодаря своим хитам, среди которых:

• "It Ain’t Me Babe" — кавер на песню Боба Дилана, который попал в ТОП‑10.

• "Happy Together" — одна из самых известных и любимых песен группы.

• "Elenore" — ещё один хит, ставший классикой.

Харизма Вольмана и его кудрявая прическа сделали его любимцем публики и неотъемлемой частью успеха группы.

Сотрудничество и сольная карьера

После распада The Turtles в 1970 году Вольман и Кейлан продолжили работать вместе под названием Flo Eddie. Марк также сотрудничал с другими известными музыкантами, включая:

• Frank Zappa’s Mothers of Invention

• Duran Duran

• Брюс Спрингстин

Его бэк-вокал и музыкальные способности сделали его востребованным артистом на сцене.

Личная жизнь и борьба с болезнью

В 2020 году Вольману был поставлен диагноз деменция с тельцами Леви — прогрессирующее неврологическое заболевание. Несмотря на трудности, он воспринял этот диагноз как начало новой главы своей жизни. В 2023 году он говорил о том, что намерен прожить эту главу максимально полно, продолжая выступать в туре Happy Together и сохраняя позитивный настрой.

Поддержка поклонников

Даже в трудные времена Вольман оставался на связи со своими поклонниками. Во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе он делился своими переживаниями и призывал людей не терять веры и силы. Его слова о том, что человеческий дух невозможно сломить, вдохновляли многих.

Наследие

Марк Вольман останется в памяти как яркий исполнитель и душа многих сцен. Его вклад в рок-музыку 60-х и последующие десятилетия по-прежнему ценят поклонники по всему миру. Музыка The Turtles и сольные проекты Вольмана будут жить в сердцах слушателей, вдохновляя новые поколения артистов и любителей музыки.

Уход Марка Вольмана стал большой утратой для музыкального сообщества. Его талант, харизма и преданность музыке оставили незабываемый след в истории. Мы будем помнить его как одного из величайших исполнителей своего времени.