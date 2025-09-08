7 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Понедельник 8 сентября

12:59Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания 12:47Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года 12:15Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги 12:057 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях 11:32Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 11:07Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей 10:025 сериалов о культах и тайных обществах 09:19Оборвалась жизнь основателя культовой рок-группы – весь мир оплакивает уникальный дар 09:14Александр Панкратов-Черный получил строгий запрет от врачей 08:21Ушел из жизни легендарный мастер российской фантастики 06:43Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции 00:375 факторов, определяющих мастерство пластического хирурга 16:39Стиральная машина не включается – лучшие способы решения проблемы 13:06Трагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 10:11Выбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки 06:54Что нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья 00:285 ситуаций, когда нужно молчать любой ценой 16:375 самых распространенных ошибок при обращении в управляющую компанию 13:24От каких вещей из гардероба нужно обязательно избавиться осенью – эта одежда вас старит 11:50"Я был серой мышкой": 42-летняя Алсу сравнила себя в детстве с наследниками 10:21Ушла из жизни невестка королевы Елизаветы II – еще одна трагедия в королевской семье 09:46Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни легендарный хоккеист и выдающийся деятель 06:53Омар Хайям объяснил, почему не стоит упиваться собственным успехом – прислушайтесь к этим словам 03:42Что нельзя делать 6 сентября в день священномученика Евтихия – история, приметы и традиции 00:07Ушел из жизни культовый художник – творца оплакивают тысячи людей по всему миру 15:54Россия прощается с выдающимся ученым и заслуженным профессором 15:185 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет 14:225 культовых шедевра из 90-х по версии IMDb 13:33Ушел из жизни известный артист – бывший муж Брижит Бардо 13:17Композитор и продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей 13:05Звезду сериала "Интерны" Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Москве – ей грозит большой срок 12:57Скандал близнецов: почему "Братья Грим" больше не вместе? 12:28Ирина Шейк обратилась к безвременно ушедшему Джорджо Армани 12:09Сергей Шнуров: Клип о моде вышел в день ухода из жизни Армани – это вибрации Вселенной 12:04Теневая угроза на дорогах: как автоподставщики обманывают водителей 11:58Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор 11:58Собаки Эльдара Джарахова и Моны оказались в жестоких руках: скандал с передержкой в Подмосковье 11:18Не стало сына одного из величайших писателей в истории – мир потерял жемчужину литературы 11:16Миа Бойка: как певица покоряет моду, музыку и справляется со сплетнями 09:59Ушла из жизни актриса, которая снималась в фильмах почти восемь десятилетий 06:11Эти 5 растений улучшат атмосферу в вашей квартире – ухаживать за ними очень просто 03:22Что нельзя делать 5 августа в день Лупа Брусничника – история, приметы и традиции 00:50Не узнать: 91-летний Владимир Познер произвел фурор моложавым внешним видом 00:09Почему ваши ножи тупятся слишком быстро – 5 наиболее частых ошибок и методы их решений 16:33Ушел из жизни легендарный модельер Джорджо Армани – конец эпохи 15:43Как отмыть налет на натяжном потолке, чтобы не испортить покрытие навсегда 14:53Горы, которые не прощают ошибок: самые опасные вершины планеты 14:35Гений неба: ушел из жизни создатель легендарного штурмовика Су-25 14:27Бузова бросилась спасать попавшего в опалу Крида: Я за красивые истории любви 14:18Не стало одного из лучших бодибилдеров планеты – мир понес тяжелую утрату
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

7 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях

7 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях
189

Истории, основанные на реальных событиях, обладают особой силой: они позволяют заглянуть в жизнь людей, чьи решения, подвиги или ошибки изменили мир или оставили след в истории.

Эти семь фильмов, отсортированных по рейтингу IMDb, рассказывают о мужестве, хитрости, сострадании и борьбе в самых разных обстоятельствах — от подпольных казино до полей ВОВ. Каждый из них — это не только драма, но и размышление о человеческой природе.

Список Шиндлера (Schindler's List, 1993)

Фильм Стивена Спилберга повествует о жизни Оскара Шиндлера, немецкого фабриканта и члена нацистской партии, который во время Второй мировой войны спас почти 1200 евреев. Используя свое влияние и ресурсы, он превратил свою фабрику в убежище, где люди избежали смерти в концлагерях.

Эта черно-белая драма — мощное напоминание о силе человечности в самые темные времена. Картина, получившая семь премий "Оскар", сочетает историческую достоверность с глубоким эмоциональным воздействием.

IMDb: 9.0

Поймай меня, если сможешь (Catch Me If You Can, 2002)

История, снятая Стивеном Спилбергом, рассказывает о Фрэнке Эбегнейле — молодом аферисте, который до 21 года успел выдать себя за врача, адвоката и пилота, подделывая чеки на миллионы долларов. Его преследует агент ФБР Карл Хэнрэтти, но Фрэнк всегда оказывается на шаг впереди.

Эта динамичная и увлекательная драма сочетает юмор, напряжение и восхищение ловкостью главного героя. Фильм показывает, как харизма и изобретательность могут стать как даром, так и проклятием.

IMDb: 8.1

Игра в имитацию (The Imitation Game, 2014)

Во время Второй мировой войны математик Алан Тьюринг возглавляет команду в секретном центре Блетчли-парк, чтобы взломать код немецкой шифровальной машины "Энигма". От их работы зависят миллионы жизней, но Тьюрингу приходится бороться не только с кодом, но и с предрассудками общества.

Фильм, получивший "Оскар" за лучший адаптированный сценарий, рассказывает о невидимом подвиге ученых, чей труд изменил ход войны. Это история о гениальности, жертвах и цене личной свободы.

IMDb: 8.0

Зеленая книга (Green Book, 2018)

В 1960-х годах чернокожий пианист Дон Ширли нанимает вышибалу Тони "Болтуна" для турне по южным штатам США, где царит расовая сегрегация. Их путешествие превращается в историю дружбы, которая преодолевает предубеждения и социальные барьеры.

Картина, основанная на реальных событиях, получила три премии "Оскар", включая награду за лучший фильм. Это трогательная и вдохновляющая история о взаимопонимании и человеческом достоинстве.

IMDb: 8.2

Фальшивомонетчики (Die Falscher, 2007)

В основе фильма — реальная операция "Бернхард", в ходе которой нацисты заставляли заключенных концлагерей подделывать иностранную валюту для подрыва экономики врагов. Соломон Сорович, талантливый фальшивомонетчик, оказывается перед выбором: сотрудничать ради выживания или саботировать планы нацистов.

Эта напряженная драма, получившая "Оскар" за лучший иностранный фильм, исследует темы морали, выживания и тихого сопротивления в нечеловеческих условиях.

IMDb: 7.5

Хатико: Самый верный друг (Hachi: A Dog's Tale, 2008)

Фильм основан на реальной истории пса породы акита-ину, который каждый день встречал своего хозяина, профессора колледжа, на вокзале. Даже после внезапной смерти хозяина Хатико продолжал приходить на станцию, ожидая его возвращения.

Трогательная драма о преданности и любви растрогала миллионы зрителей по всему миру. Картина напоминает о том, как простые поступки могут стать символом невероятной верности.

IMDb: 8.1

Жена смотрителя зоопарка (The Zookeeper's Wife, 2017)

Антонина и Ян Жабинские, владельцы Варшавского зоопарка, во время нацистской оккупации Польши спасали евреев, пряча их в клетках и туннелях зоопарка. Рискуя жизнью, они превратили свое дело в центр подпольного сопротивления.

Фильм рассказывает о мужестве обычной семьи, которая в условиях войны сделала выбор в пользу сострадания. Это история о надежде и изобретательности в борьбе за жизнь.

IMDb: 7.0

Шоу-бизнес в Telegram

8 сентября 2025, 12:05
Фото: кадр из фильма "Игра в имитацию"
Kinopoisk.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука"

Фото: кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;
Фото: кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;
Фото: кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;
Фото: кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;

По теме

5 культовых шедевра из 90-х по версии IMDb

7 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны

Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания

Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания
Энергия, которую человек излучает, определяет связь с окружающим миром и внутренним источником знаний. Чем выше вибрации, тем яснее становится путь к осознанной жизни. Существует три уровня сознания, каждый из которых влияет на восприятие реальности и способность формировать собственную судьбу. Первый уровень: погружение в информационный шум На самом низком уровне сознания человек полностью поглощен внешними источниками информации.

Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года

Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года
Неделя после лунного затмения обещает стать временем перемен и трансформаций для всех знаков зодиака. Энергия космоса активизирует внутренние силы, подталкивая к новым решениям и неожиданным поворотам. Большинство изменений пойдут на пользу, если проявить внимательность и не бояться отпускать старое.

Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги

Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги
Сервис "Госуслуги" является незаменимым помощником в повседневной жизни. Однако с его популярностью возросло и число мошеннических схем, направленных на кражу данных пользователей.

Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории

Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории
В возрасте 92 лет ущел из жизни один из самых последовательных либералов, чья карьера охватила Конгресс, законодательное собрание штата и руководство партией. Это произошло 7 сентября 2025 года от осложнений после падения. Ранняя жизнь и образование В мире политики редко встречаются фигуры, способные пройти через бури личных кризисов и общественных перемен, оставив заметный след в истории.

Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей

Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей
Вечера на свежем воздухе могут быть испорчены назойливыми комарами. Эти кровососущие насекомые способны омрачить даже самый приятный момент.

Выбор читателей

07/09ВскЧто нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья 07/09ВскТрагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 07/09Вск5 ситуаций, когда нужно молчать любой ценой 06/09Сбт5 самых распространенных ошибок при обращении в управляющую компанию 07/09ВскВыбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки 08/09ПндНе стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории