Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Понедельник 8 сентября

12:59Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания 12:47Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года 12:15Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги 12:057 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях 11:32Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 11:07Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей 10:025 сериалов о культах и тайных обществах 09:19Оборвалась жизнь основателя культовой рок-группы – весь мир оплакивает уникальный дар 09:14Александр Панкратов-Черный получил строгий запрет от врачей 08:21Ушел из жизни легендарный мастер российской фантастики 06:43Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции 00:375 факторов, определяющих мастерство пластического хирурга 16:39Стиральная машина не включается – лучшие способы решения проблемы 13:06Трагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 10:11Выбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки 06:54Что нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья 00:285 ситуаций, когда нужно молчать любой ценой 16:375 самых распространенных ошибок при обращении в управляющую компанию 13:24От каких вещей из гардероба нужно обязательно избавиться осенью – эта одежда вас старит 11:50"Я был серой мышкой": 42-летняя Алсу сравнила себя в детстве с наследниками 10:21Ушла из жизни невестка королевы Елизаветы II – еще одна трагедия в королевской семье 09:46Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни легендарный хоккеист и выдающийся деятель 06:53Омар Хайям объяснил, почему не стоит упиваться собственным успехом – прислушайтесь к этим словам 03:42Что нельзя делать 6 сентября в день священномученика Евтихия – история, приметы и традиции 00:07Ушел из жизни культовый художник – творца оплакивают тысячи людей по всему миру 15:54Россия прощается с выдающимся ученым и заслуженным профессором 15:185 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет 14:225 культовых шедевра из 90-х по версии IMDb 13:33Ушел из жизни известный артист – бывший муж Брижит Бардо 13:17Композитор и продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей 13:05Звезду сериала "Интерны" Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Москве – ей грозит большой срок 12:57Скандал близнецов: почему "Братья Грим" больше не вместе? 12:28Ирина Шейк обратилась к безвременно ушедшему Джорджо Армани 12:09Сергей Шнуров: Клип о моде вышел в день ухода из жизни Армани – это вибрации Вселенной 12:04Теневая угроза на дорогах: как автоподставщики обманывают водителей 11:58Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор 11:58Собаки Эльдара Джарахова и Моны оказались в жестоких руках: скандал с передержкой в Подмосковье 11:18Не стало сына одного из величайших писателей в истории – мир потерял жемчужину литературы 11:16Миа Бойка: как певица покоряет моду, музыку и справляется со сплетнями 09:59Ушла из жизни актриса, которая снималась в фильмах почти восемь десятилетий 06:11Эти 5 растений улучшат атмосферу в вашей квартире – ухаживать за ними очень просто 03:22Что нельзя делать 5 августа в день Лупа Брусничника – история, приметы и традиции 00:50Не узнать: 91-летний Владимир Познер произвел фурор моложавым внешним видом 00:09Почему ваши ножи тупятся слишком быстро – 5 наиболее частых ошибок и методы их решений 16:33Ушел из жизни легендарный модельер Джорджо Армани – конец эпохи 15:43Как отмыть налет на натяжном потолке, чтобы не испортить покрытие навсегда 14:53Горы, которые не прощают ошибок: самые опасные вершины планеты 14:35Гений неба: ушел из жизни создатель легендарного штурмовика Су-25 14:27Бузова бросилась спасать попавшего в опалу Крида: Я за красивые истории любви 14:18Не стало одного из лучших бодибилдеров планеты – мир понес тяжелую утрату
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории

Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории
572

В возрасте 92 лет ущел из жизни один из самых последовательных либералов, чья карьера охватила Конгресс, законодательное собрание штата и руководство партией. Это произошло 7 сентября 2025 года от осложнений после падения.

Ранняя жизнь и образование

В мире политики редко встречаются фигуры, способные пройти через бури личных кризисов и общественных перемен, оставив заметный след в истории. Этот человек начал путь в скромных условиях, поднялся до вершин власти, столкнулся с падениями и вновь обрел силу, чтобы влиять на судьбы многих. Его карьера охватила десятилетия, полные борьбы за права, защиты природы и социальной справедливости, но также отмечена тенями обвинений и зависимостей.

Речь идет о Джоне Бертоне, американском политике, родившемся 15 декабря 1932 года в Цинциннати. Он вырос в Сан-Франциско, служил в армии, получил юридическое образование и стал адвокатом. Карьера началась в 1960-х, когда он сменил брата в ассамблее штата Калифорния.

Бертон окончил колледж штата Сан-Франциско с дипломом в социальных науках, а затем – школу права Университета Сан-Франциско. После армии в 1954-1956 годах он работал лоббистом и протестовал против войны во Вьетнаме. Эти опыты сформировали взгляды на социальную справедливость.

В Палате представителей США

После переписи 1970 года Бертон вместе с братом Филиппом, тогда конгрессменом, участвовал в перераспределении избирательных округов. В 1974 году на дополнительных выборах попал в Палату представителей США, заменив Уильяма С. Майярда. В Конгрессе стал убежденным защитником гражданских прав, окружающей среды и ввел санкции против ЮАР за апартеид. Но в 1982 году ушел из-за зависимости от крэка и закиси азота. После перераспределения округов место занял брат Филипп, который умер от сердечного приступа в 1983 году. Его вдова Сала Бертон продолжила дело до смерти от рака в 1987 году, а затем эстафету приняла Нэнси Пелоси, чью первую кампанию возглавил Джон Бертон.

Возвращение в законодательное собрание штата

В 1988 году Бертон вернулся в Ассамблею на дополнительных выборах, сменив Арта Агноса, ставшего мэром Сан-Франциско. Осенью того же года выиграл полный срок и переизбрался в 1990 году. Ограничение сроков, введенное избирателями, не помешало службе до 1996 года. После реабилитации и шести лет в частной юридической практике путь в политику возобновился. Затем в 1996 году избран в Сенат штата Калифорния, где прослужил до 2004 года, занимая пост временного президента с 1998 по 2004 год.

В роли законодателя штата Бертон прославился расширением программы стипендий Cal Grant и попыткой ввести закон об обязательном медицинском страховании для работников компаний, хотя его отклонили на референдуме. При уходе из Сената в 2004 году его отметили как ярого сторонника социальных услуг для бедных, противника налоговых льгот для бизнеса и богатых, защитника трудящихся и профсоюзов.

Ключевые достижения

  • Соавторство Всеобъемлющего закона против апартеида 1986 года.
  • Расширение программы стипендий Cal Grant.
  • Основание Фонда Джона Бертона для помощи бездомным детям в 2005 году.
  • Борьба за медицинскую страховку работников и защиту труда.

Обвинения в домогательствах

В 2008 году урегулирован иск о домогательствах от Кэтлин Дрисколл, исполнительного директора фонда. Она обвиняла в нежелательных предложениях и многозначительных жестах. Адвокат Бертона отверг обвинения как беспочвенные, ссылаясь на противоречащие слова самой истицы в письмах и разговорах, где она хвалила Бертона за доброе сердце.

Руководство Демократической партией

26 апреля 2009 года Бертон избран председателем Калифорнийской демократической партии, набрав 76% голосов и сменив Арта Торреса. Занимал пост до мая 2017 года, когда его сменил Эрик Бауман. При прощании вспоминал уроки отца о помощи нуждающимся, подчеркивая ценности демократов в борьбе за бесправных. Его хвалили за лидерство в протестах против войны во Вьетнаме, поддержку сельскохозяйственных работников, бездомных и уязвимых слоев.

В октябре 2020 года мэр Лондон Брид назначил Бертона в Комиссию порта Сан-Франциско, где он служил до пенсии в январе 2023 года. Внес вклад в создание этой комиссии еще в 1968 году как член законодательного собрания.

Личная жизнь и последние годы

Бертон был женат на Мишель Холл, дочери гавайского профсоюзного деятеля Джека Холла, их дочь Кимико занимала пост государственного защитника Сан-Франциско с 2001 по 2003 год и сейчас входит в Совет по кадрам штата. После развода последовал брак с Шэрон Бейн, также закончившийся разводом. Жизнь завершилась 7 сентября 2025 года в хосписе Сан-Франциско в возрасте 92 лет от осложнений после падения.

Шоу-бизнес в Telegram

8 сентября 2025, 11:32
Фото: Freepik
Kqed.org✓ Надежный источник

По теме

Трагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта

Ушел из жизни известный артист – бывший муж Брижит Бардо

Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания

Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания
Энергия, которую человек излучает, определяет связь с окружающим миром и внутренним источником знаний. Чем выше вибрации, тем яснее становится путь к осознанной жизни. Существует три уровня сознания, каждый из которых влияет на восприятие реальности и способность формировать собственную судьбу. Первый уровень: погружение в информационный шум На самом низком уровне сознания человек полностью поглощен внешними источниками информации.

Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года

Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года
Неделя после лунного затмения обещает стать временем перемен и трансформаций для всех знаков зодиака. Энергия космоса активизирует внутренние силы, подталкивая к новым решениям и неожиданным поворотам. Большинство изменений пойдут на пользу, если проявить внимательность и не бояться отпускать старое.

Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги

Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги
Сервис "Госуслуги" является незаменимым помощником в повседневной жизни. Однако с его популярностью возросло и число мошеннических схем, направленных на кражу данных пользователей.

7 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях

7 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях
Истории, основанные на реальных событиях, обладают особой силой: они позволяют заглянуть в жизнь людей, чьи решения, подвиги или ошибки изменили мир или оставили след в истории. Эти семь фильмов, отсортированных по рейтингу IMDb, рассказывают о мужестве, хитрости, сострадании и борьбе в самых разных обстоятельствах — от подпольных казино до полей ВОВ.

Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей

Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей
Вечера на свежем воздухе могут быть испорчены назойливыми комарами. Эти кровососущие насекомые способны омрачить даже самый приятный момент.

Выбор читателей

07/09ВскЧто нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья 07/09ВскТрагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 07/09Вск5 ситуаций, когда нужно молчать любой ценой 06/09Сбт5 самых распространенных ошибок при обращении в управляющую компанию 07/09ВскВыбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки 08/09ПндНе стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории