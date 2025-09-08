Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории

В возрасте 92 лет ущел из жизни один из самых последовательных либералов, чья карьера охватила Конгресс, законодательное собрание штата и руководство партией. Это произошло 7 сентября 2025 года от осложнений после падения.

Ранняя жизнь и образование

В мире политики редко встречаются фигуры, способные пройти через бури личных кризисов и общественных перемен, оставив заметный след в истории. Этот человек начал путь в скромных условиях, поднялся до вершин власти, столкнулся с падениями и вновь обрел силу, чтобы влиять на судьбы многих. Его карьера охватила десятилетия, полные борьбы за права, защиты природы и социальной справедливости, но также отмечена тенями обвинений и зависимостей.

Речь идет о Джоне Бертоне, американском политике, родившемся 15 декабря 1932 года в Цинциннати. Он вырос в Сан-Франциско, служил в армии, получил юридическое образование и стал адвокатом. Карьера началась в 1960-х, когда он сменил брата в ассамблее штата Калифорния.

Бертон окончил колледж штата Сан-Франциско с дипломом в социальных науках, а затем – школу права Университета Сан-Франциско. После армии в 1954-1956 годах он работал лоббистом и протестовал против войны во Вьетнаме. Эти опыты сформировали взгляды на социальную справедливость.

В Палате представителей США

После переписи 1970 года Бертон вместе с братом Филиппом, тогда конгрессменом, участвовал в перераспределении избирательных округов. В 1974 году на дополнительных выборах попал в Палату представителей США, заменив Уильяма С. Майярда. В Конгрессе стал убежденным защитником гражданских прав, окружающей среды и ввел санкции против ЮАР за апартеид. Но в 1982 году ушел из-за зависимости от крэка и закиси азота. После перераспределения округов место занял брат Филипп, который умер от сердечного приступа в 1983 году. Его вдова Сала Бертон продолжила дело до смерти от рака в 1987 году, а затем эстафету приняла Нэнси Пелоси, чью первую кампанию возглавил Джон Бертон.

Возвращение в законодательное собрание штата

В 1988 году Бертон вернулся в Ассамблею на дополнительных выборах, сменив Арта Агноса, ставшего мэром Сан-Франциско. Осенью того же года выиграл полный срок и переизбрался в 1990 году. Ограничение сроков, введенное избирателями, не помешало службе до 1996 года. После реабилитации и шести лет в частной юридической практике путь в политику возобновился. Затем в 1996 году избран в Сенат штата Калифорния, где прослужил до 2004 года, занимая пост временного президента с 1998 по 2004 год.

В роли законодателя штата Бертон прославился расширением программы стипендий Cal Grant и попыткой ввести закон об обязательном медицинском страховании для работников компаний, хотя его отклонили на референдуме. При уходе из Сената в 2004 году его отметили как ярого сторонника социальных услуг для бедных, противника налоговых льгот для бизнеса и богатых, защитника трудящихся и профсоюзов.

Ключевые достижения

Соавторство Всеобъемлющего закона против апартеида 1986 года.

Расширение программы стипендий Cal Grant.

Основание Фонда Джона Бертона для помощи бездомным детям в 2005 году.

Борьба за медицинскую страховку работников и защиту труда.

Обвинения в домогательствах

В 2008 году урегулирован иск о домогательствах от Кэтлин Дрисколл, исполнительного директора фонда. Она обвиняла в нежелательных предложениях и многозначительных жестах. Адвокат Бертона отверг обвинения как беспочвенные, ссылаясь на противоречащие слова самой истицы в письмах и разговорах, где она хвалила Бертона за доброе сердце.

Руководство Демократической партией

26 апреля 2009 года Бертон избран председателем Калифорнийской демократической партии, набрав 76% голосов и сменив Арта Торреса. Занимал пост до мая 2017 года, когда его сменил Эрик Бауман. При прощании вспоминал уроки отца о помощи нуждающимся, подчеркивая ценности демократов в борьбе за бесправных. Его хвалили за лидерство в протестах против войны во Вьетнаме, поддержку сельскохозяйственных работников, бездомных и уязвимых слоев.

В октябре 2020 года мэр Лондон Брид назначил Бертона в Комиссию порта Сан-Франциско, где он служил до пенсии в январе 2023 года. Внес вклад в создание этой комиссии еще в 1968 году как член законодательного собрания.

Личная жизнь и последние годы

Бертон был женат на Мишель Холл, дочери гавайского профсоюзного деятеля Джека Холла, их дочь Кимико занимала пост государственного защитника Сан-Франциско с 2001 по 2003 год и сейчас входит в Совет по кадрам штата. После развода последовал брак с Шэрон Бейн, также закончившийся разводом. Жизнь завершилась 7 сентября 2025 года в хосписе Сан-Франциско в возрасте 92 лет от осложнений после падения.