Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции

Этот день символизирует завершение сбора овса и связан с памятью о мучениках Наталье и Адриане. Важно знать, какие приметы и обычаи существуют на этот день, чтобы правильно провести его.
Приметы погоды 8 сентября
В этот день наши предки внимательно следили за природой, особенно за изменениями в погоде. Вот несколько ключевых примет, связанных с погодой:
• Листопад: Если листья на березе и дубе еще не опали, это предвещает морозную зиму.
• Много опят: Если грибов много, значит, "бабьего лета" ждать не стоит.
• Стук дятла: Если дятел слышен далеко, стоит ожидать дождя.
• Лошадь бьет задней ногой: Это знак ненастья.
• Туман по утру: Если утро туманное, значит, будет тепло.
• Ягоды рябины или облепихи: Много ягод на ветвях предвещает холодную зиму.
• Высота муравейников: Чем выше муравейники, тем суровее будет зима.
Что можно делать 8 сентября
Этот день наполнен традициями и обычаями, которые помогают привлечь удачу и благополучие. Вот что рекомендуется делать:
• Готовить угощения из овса: Блины и печенье из овсяной муки — это не только вкусно, но и символично.
• Съесть блюдо из толокна: Считается, что это обеспечит хороший урожай овса в следующем году.
• Поставить перед собой цель на день: Если вы достигнете её, Наталья поможет вам в будущих начинаниях.
• Принести домой ветку рябины: Она станет оберегом от злых сил.
• Устроить застолье для родителей молодой семьи: Муж готовит уважение для родителей жены, а она — для свекра и свекрови.
Что запрещено делать 8 сентября
Несмотря на множество возможностей, есть и вещи, которых следует избегать в этот день:
• Работать в саду и огороде: Тяжелый труд под запретом, иначе все запасы могут пропасть.
• Есть вредную и жирную пищу: Переедание может привести к нищете.
• Жаловаться: Даже если вам плохо, лучше держите эмоции при себе — иначе проблема может усугубиться.
• Выяснять отношения с супругом: Замужним женщинам не рекомендуется обсуждать конфликты — это только усугубит разлад.
8 сентября — это день, наполненный народными традициями и приметами. Следуя рекомендациям, можно не только провести день с пользой, но и привлечь удачу в будущем. Уважая обычаи предков и обращая внимание на окружающую природу, мы можем создать атмосферу гармонии и благополучия в своих домах.