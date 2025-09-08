Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Понедельник 8 сентября

Понедельник 8 сентября

Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции
5 факторов, определяющих мастерство пластического хирурга
Стиральная машина не включается – лучшие способы решения проблемы
Трагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта
Выбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки
Что нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья
Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции

Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции
174

8 сентября в народном календаре отмечается как Наталья-Овсяница или Натальин день.

Этот день символизирует завершение сбора овса и связан с памятью о мучениках Наталье и Адриане. Важно знать, какие приметы и обычаи существуют на этот день, чтобы правильно провести его.

Приметы погоды 8 сентября

В этот день наши предки внимательно следили за природой, особенно за изменениями в погоде. Вот несколько ключевых примет, связанных с погодой:

• Листопад: Если листья на березе и дубе еще не опали, это предвещает морозную зиму.

• Много опят: Если грибов много, значит, "бабьего лета" ждать не стоит.

• Стук дятла: Если дятел слышен далеко, стоит ожидать дождя.

• Лошадь бьет задней ногой: Это знак ненастья.

• Туман по утру: Если утро туманное, значит, будет тепло.

• Ягоды рябины или облепихи: Много ягод на ветвях предвещает холодную зиму.

• Высота муравейников: Чем выше муравейники, тем суровее будет зима.

Что можно делать 8 сентября

Этот день наполнен традициями и обычаями, которые помогают привлечь удачу и благополучие. Вот что рекомендуется делать:

• Готовить угощения из овса: Блины и печенье из овсяной муки — это не только вкусно, но и символично.

• Съесть блюдо из толокна: Считается, что это обеспечит хороший урожай овса в следующем году.

• Поставить перед собой цель на день: Если вы достигнете её, Наталья поможет вам в будущих начинаниях.

• Принести домой ветку рябины: Она станет оберегом от злых сил.

• Устроить застолье для родителей молодой семьи: Муж готовит уважение для родителей жены, а она — для свекра и свекрови.

Что запрещено делать 8 сентября

Несмотря на множество возможностей, есть и вещи, которых следует избегать в этот день:

• Работать в саду и огороде: Тяжелый труд под запретом, иначе все запасы могут пропасть.

• Есть вредную и жирную пищу: Переедание может привести к нищете.

• Жаловаться: Даже если вам плохо, лучше держите эмоции при себе — иначе проблема может усугубиться.

• Выяснять отношения с супругом: Замужним женщинам не рекомендуется обсуждать конфликты — это только усугубит разлад.

8 сентября — это день, наполненный народными традициями и приметами. Следуя рекомендациям, можно не только провести день с пользой, но и привлечь удачу в будущем. Уважая обычаи предков и обращая внимание на окружающую природу, мы можем создать атмосферу гармонии и благополучия в своих домах.

8 сентября 2025, 06:43
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

5 факторов, определяющих мастерство пластического хирурга

5 факторов, определяющих мастерство пластического хирурга
Выбор пластического хирурга – процесс требующий внимательности и критического мышления, ведь от профессионализма данного специалиста зависит итоговый результат, который отразится на вашей внешности. О том, как выбрать пластического хирурга и не ошибиться спросили у известного пластического хирурга, главного врача клиники Art Plastic, профессора Тиграна Алексаняна. Выбор пластического хирурга – это, действительно, ответственное решение, сравнимое с выбором партнёра на всю жизнь, ведь результат его работы будет сопровождать вас долгие годы, уверен профессор Тигран Алексанян.

Стиральная машина не включается – лучшие способы решения проблемы

Стиральная машина не включается – лучшие способы решения проблемы
Стиральные машины – это надежные помощники в быту, которые значительно упрощают процесс стирки. Однако иногда возникают ситуации, когда стиральная машина не включается. В таких случаях важно определить причину неисправности и, возможно, решить проблему самостоятельно.

Трагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта

Трагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта
К сожалению, в мире спорта всегда есть место для трагических новостей. На днях стало известно о том, что ушел из жизни Геннадий Штромбергер, бывший футболист ЦСКА.

Выбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки

Выбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки
Электрический чайник стал неотъемлемой частью кухни, и его наличие значительно упрощает процесс приготовления горячих напитков. При выборе бюджетного электрического чайника важно учитывать множество факторов, чтобы не ошибиться с покупкой.

Что нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья

Что нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья
7 сентября по народному календарю отмечается день Тита Листопадника, который также известен под названиями Гриборост, Замолотки или Тит Грибник. Этот день связан с началом осени и сбором урожая, а также с особыми приметами и поверьями, которые передавались из поколения в поколение.

