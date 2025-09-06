Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни легендарный хоккеист и выдающийся деятель

Мировой спорт понес тяжелую утрату: 5 сентября 2025 года ушел из жизни человек, чье имя навсегда вписано в историю хоккея, политики и литературы. Его достижения на льду, в общественной жизни и на страницах книг вдохновляли миллионы.

Кто он?

Кеннет Уэйн Драйден (1947–2025) — легендарный канадский хоккейный вратарь, шестикратный обладатель Кубка Стэнли, политик, юрист, писатель и бизнесмен. Его карьера в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с "Монреаль Канадиенс" сделала его иконой спорта. Помимо этого, он служил членом парламента Канады от Либеральной партии и занимал пост министра социального развития. В 2017 году НХЛ включила его в список 100 величайших игроков в истории лиги, а в 2020 году он был удостоен Ордена хоккея в Канаде.

Ранние годы и путь к успеху

Кен Драйден родился в 1947 году в Гамильтоне, провинция Онтарио. Выросший в пригороде Торонто, он с юности увлекался хоккеем, играя за местные команды. Его талант заметили уже в 1964 году, когда "Бостон Брюинз" выбрали его на драфте НХЛ, но вскоре обменяли в "Монреаль Канадиенс". Однако вместо немедленного старта в профессиональном спорте Драйден решил получить образование.

В Корнеллском университете он изучал историю, параллельно защищая ворота университетской команды. За время учебы он привел "Корнелл Биг Ред" к чемпионству NCAA 1967 года и трем последовательным титулам ECAC. Его выдающиеся результаты на льду сочетались с академическими успехами: он стал членом престижного общества "Перо и кинжал". Позже, в 1973 году, он получил степень бакалавра права в Университете Макгилла, что стало важным шагом в его многогранной карьере.

Хоккейная легенда

Дебют Драйдена в НХЛ в 1971 году стал сенсацией. В своем первом сезоне он провел всего шесть игр регулярного чемпионата, но его феноменальная игра в плей-офф привела "Монреаль Канадиенс" к Кубку Стэнли. За это он получил "Конн Смайт Трофи" как самый ценный игрок плей-офф. В следующие годы он помог команде завоевать еще пять кубков (1973, 1976–1979) и пять раз выиграл "Везина Трофи" как лучший вратарь лиги.

Ключевые достижения Кена Драйдена в хоккее

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли (1971, 1973, 1976–1979).

Пятикратный обладатель "Везина Трофи" (1973, 1976–1979).

Победитель "Конн Смайт Трофи" (1971).

Победитель "Колдер Трофи" как лучший новичок (1972).

Включение в Зал хоккейной славы (1983) и вывод номера 29 из обращения "Монреаль Канадиенс" (2007).

Его высокий рост (190 см) и фирменная поза, когда он опирался на клюшку во время пауз, сделали его узнаваемой фигурой. Прозвище "четырехэтажный вратарь" закрепилось за ним благодаря мастерству и внушительной фигуре.

Жизнь после хоккея

После завершения спортивной карьеры в 1979 году Драйден не остановился на достигнутом. Он написал несколько книг, включая культовую "Игра" (1983), которая получила признание критиков и была номинирована на премию генерал-губернатора. Его работы затрагивали хоккей, образование и канадскую идентичность, демонстрируя глубокий взгляд на общество.

В 1997 году он стал президентом клуба "Торонто Мейпл Лифс", а с 2004 по 2011 год представлял Либеральную партию в парламенте Канады, занимая пост министра социального развития. Его политическая карьера была отмечена стремлением к социальной справедливости и улучшению системы образования.

Кен Драйден оставил след не только в спорте, но и в культуре и политике. Его книги вдохновляли людей за пределами хоккейного мира, а работа в парламенте показала его приверженность общественным ценностям. В 2012 году он преподавал в Университете Макгилла, делясь знаниями о будущем Канады. Его уход из жизни 5 сентября 2025 года стал невосполнимой потерей для мирового спорта.