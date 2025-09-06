Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Суббота 6 сентября

10:21Ушла из жизни невестка королевы Елизаветы II – еще одна трагедия в королевской семье
Ушла из жизни невестка королевы Елизаветы II – еще одна трагедия в королевской семье

Ушла из жизни невестка королевы Елизаветы II – еще одна трагедия в королевской семье
314

В Великобритании на 93-м году жизни ушла из жизни герцогиня Кентская Екатерина Люси Мэри Уорсли. Об этом стало известно из официального заявления Букингемского дворца.

Объявление о трагедии

В заявлении канцелярии короля Карла III говорится, что «Ее Королевское высочество мирно ушла из жизни прошлой ночью в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи». Король, королева и другие члены королевской семьи выразили свои соболезнования герцогу Кентскому и его близким, отмечая преданность герцогини различным организациям, ее любовь к музыке и заботу о молодежи.

Похороны и церемония

Хотя причина случившегося не была раскрыта, ожидается, что похороны герцогини пройдут по католическому обряду. Это событие станет знаковым, так как на похоронах будут присутствовать высокопоставленные члены королевской семьи, включая короля и королеву. Это будут первые католические похороны члена королевской семьи в современной истории Великобритании.

Ожидаемые участники похорон

• Король Карл III

• Королева Камилла

• Члены королевской семьи

• Друзья и близкие герцогини

Последние годы жизни

В последние годы герцогиня Кентская редко появлялась на публике. Она не присутствовала на похоронах Елизаветы II и коронации Карла III. В октябре прошлого года ее последний раз видели в инвалидном кресле на праздновании 89-летия супруга. После того как герцогиня в 2002 году отказалась от королевского титула, общенациональный траур по ней объявлен не будет. Однако флаг над Букингемским дворцом был приспущен в знак уважения.

Биография герцогини Кентской

Екатерина Люси Мэри Уорсли родилась 22 февраля 1933 года в Йоркшире. С ранних лет она проявляла интерес к музыке, освоив игру на фортепиано, органе и скрипке. Несмотря на неудачу с поступлением в Королевскую академию музыки, ее любовь к музыке оставалась неизменной.

Личная жизнь

В 1956 году герцогиня встретила своего будущего мужа — герцога Кентского Эдварда, двоюродного брата королевы Елизаветы II. Спустя пять лет они поженились. В 1994 году Екатерина приняла католичество, что получило одобрение покойной королевы Елизаветы II.

Вклад в общество

Герцогиня Кентская была известна своей преданностью теннису, более 32 лет вручая трофеи победителям Уимблдонского турнира. После отказа от королевского титула она работала учителем музыки в обычной школе и активно занималась благотворительностью.

Основные достижения

• Вручение трофеев на Уимблдоне

• Работа учителем музыки

• Благотворительная деятельность

Уход герцогини Кентской Екатерины Люси Мэри Уорсли стал значительной утратой для Великобритании. Ее жизнь была наполнена преданностью музыке и служению обществу. Ее наследие будет жить в сердцах тех, кто знал и любил ее.

6 сентября 2025, 10:21
Фото: Freepik
