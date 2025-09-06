Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Что нельзя делать 6 сентября в день священномученика Евтихия – история, приметы и традиции

121

6 сентября в православном календаре отмечается день памяти священномученика Евтихия, епископа и ученика апостола Иоанна Богослова.

В народном календаре этот день получил название Евтихий Тихий, что связано с тихой и спокойной погодой, характерной для этого времени года. Народные приметы, связанные с этим днем, предупреждают о возможных опасностях и советуют соблюдать осторожность.

Приметы и обычаи

Согласно народным поверьям, 6 сентября следует избегать:

• Людных мест: Считалось, что встречи с большим количеством людей могут привлечь неприятности.

• Личных встреч: Не рекомендуется назначать важные встречи или свидания, так как они могут обернуться неудачами.

Погодные приметы

Погода в этот день также играла важную роль в народных верованиях:

• Тишина и спокойствие: Если погода была тихой, это предвещало благополучие.

• Дождь: Если дождь начался, это означало, что осень будет теплой и сухой.

• Урожай: Много желудей и рябины предвещало долгую зиму.

Опасности природы

Некоторые природные явления считались знаками беды:

• Заря: Смотрение на зорю в этот день считалось плохой приметой.

• Одиночные прогулки по лесу: Ходить в лес в одиночестве было опасно, так как это могло накликать беду.

• Ветер: Резкий порыв ветра предвещал проблемы. Если же слышали эхо, это сулило болезни.

Обряды и запреты

В этот день существовали определенные запреты:

• Любовные обряды: Проведение любовных ритуалов считалось бесполезным.

• Злословие: Старались избегать злых разговоров и сплетен.

• Острые предметы: Хозяйки не брали в руки ножи и другие острые предметы, чтобы не накликать раздор в семье.

Народные приметы на 6 сентября несут в себе важные предупреждения и советы. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать неприятностей и сохранить гармонию в жизни. Важно помнить о значении этого дня и относиться с уважением к традициям и верованиям предков.

Шоу-бизнес в Telegram

6 сентября 2025, 03:42
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Ушел из жизни Энн Пыльдроос, выдающийся эстонский художник и писатель. Он оставил значимый след в мире искусства. Образование и карьера • 1952: Окончил Таллиннскую 2 среднюю школу.

Ушел из жизни выдающийся ученый, доктор филологических наук, заслуженный профессор и лауреат премии имени М.В. Ломоносова, чья жизнь была посвящена журналистике и науке. Михаил Васильевич Шкондин, ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук, заслуженный профессор, лауреат премии имени М.

Сокращение расходов на электричество – важная задача для каждого домохозяйства. Это не только экономия средств, но и забота об окружающей среде.

Девяностые годы подарили миру кинематографические работы, которые до сих пор вдохновляют режиссеров и зрителей. Эти картины не просто развлекали – они задавали новые стандарты в жанрах, поднимали сложные темы и создавали образы, ставшие частью поп-культуры. Основываясь на оценках пользователей IMDb, где каждый фильм получил не менее 100 000 голосов, представлена подборка пяти лучших фильмов десятилетия, которые остаются актуальными и сегодня. Спасти рядового Райана (1998) В центре сюжета — миссия группы солдат во время Второй мировой войны.

Не стало яркой личности, чья жизнь была полна творчества, страсти и сложных поворотов судьбы. Этот человек оставил след в кинематографе, живописи и даже в истории одной из самых известных женщин Франции. Его уход стал еще одной печальной новостью для окружения легендарной Брижит Бардо, чьим близким другом недавно ушел Кристиан Бренкур. Знакомство с Брижит Бардо и звездный путь Жак Шарье, родившийся 6 ноября 1936 года в Меце, впервые привлек внимание публики благодаря роли в фильме Марселя Карне "Плуты" 1958 года.

