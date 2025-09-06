Ушел из жизни культовый художник – творца оплакивают тысячи людей по всему миру

Образование и карьера
• 1952: Окончил Таллиннскую 2 среднюю школу.
• 1952-1958: Обучение живописи в Эстонском государственном институте искусства (ERKI).
• 1961-1966: Преподавание в Таллиннском педагогическом институте.
• 1973-1985, 1994-1995: Преподавание в ERKI/EKA.
Членство и руководящие должности
• 1959: Принят в Эстонский союз художников.
• 1985-1989, 1995-1998: Председатель и президент Союза художников Эстонии.
• 1998: Работал как внештатный художник.
• 2003: Получил звание почетного члена Союза художников Эстонии.
Литературная деятельность
Энн Пыльдроос также проявил себя как писатель. Его литературная карьера началась с публикации книги о художнике Олеве Субби в 1981 году. Однако широкую известность он приобрёл в 2000-х годах:
• 2002: Завоевал третье место на конкурсе эстонского романа с произведением «Полосатый камень» («Joonik kivi»).
Художественное наследие
Пыльдроос создал сотни живописных и монументальных работ, среди которых выделяются:
• «Радиоцветок» (1978, Радиодом)
• «Эстония» (1983, посольство Эстонии в Москве)
• «Жизнь людей» (1985, Горхолл)
• «На границе света и тени» (1993, Национальная библиотека Эстонии)
Творчество художника охватывало различные направления:
• Соцреализм
• Национальный романтизм
• Сюрреализм (особенно близок Пыльдроосу)
Его работы не имели прямого идеологического посыла, стремясь к более глубокому и человечному выражению.
Инновации в искусстве
В 2000-х годах Пыльдроос начал использовать цифровые технологии в своем творчестве, создавая дигитальные графические произведения. Это позволило ему расширить горизонты своего искусства и привлечь новую аудиторию.
Ретроспективная выставка
С 6 декабря 2024 года по 13 апреля 2025 года в Художественном музее Kumu проходила большая ретроспективная выставка под названием «Энн Пыльдроос. Музей навязчивых идей».
Основные моменты выставки
• Экспозиция охватывала весь творческий путь художника от конца 1950-х годов до наших дней.
• Выставка раскрывала творчество Пыльдрооса через повторяющиеся образы и мотивы.
• К выставке был выпущен каталог с ключевыми темами его искусства и большим интервью с художником.
Уход Энна Пыльдрооса из жизни оставил глубокий след в сердцах многих людей. Его вклад в искусство и литературу будет жить в памяти поколений, вдохновляя новых художников и писателей.