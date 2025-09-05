Россия прощается с выдающимся ученым и заслуженным профессором

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Пятница 5 сентября

15:54Россия прощается с выдающимся ученым и заслуженным профессором 15:185 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет 14:225 культовых шедевра из 90-х по версии IMDb 13:33Ушел из жизни известный артист – бывший муж Брижит Бардо 13:17Композитор и продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей 13:05Звезду сериала "Интерны" Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Москве – ей грозит большой срок 12:57Скандал близнецов: почему "Братья Грим" больше не вместе? 12:28Ирина Шейк обратилась к безвременно ушедшему Джорджо Армани 12:09Сергей Шнуров: Клип о моде вышел в день ухода из жизни Армани – это вибрации Вселенной 12:04Теневая угроза на дорогах: как автоподставщики обманывают водителей 11:58Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор 11:58Собаки Эльдара Джарахова и Моны оказались в жестоких руках: скандал с передержкой в Подмосковье 11:18Не стало сына одного из величайших писателей в истории – мир потерял жемчужину литературы 11:16Миа Бойка: как певица покоряет моду, музыку и справляется со сплетнями 09:59Ушла из жизни актриса, которая снималась в фильмах почти восемь десятилетий 06:11Эти 5 растений улучшат атмосферу в вашей квартире – ухаживать за ними очень просто 03:22Что нельзя делать 5 августа в день Лупа Брусничника – история, приметы и традиции 00:50Не узнать: 91-летний Владимир Познер произвел фурор моложавым внешним видом 00:09Почему ваши ножи тупятся слишком быстро – 5 наиболее частых ошибок и методы их решений 16:33Ушел из жизни легендарный модельер Джорджо Армани – конец эпохи 15:43Как отмыть налет на натяжном потолке, чтобы не испортить покрытие навсегда 14:53Горы, которые не прощают ошибок: самые опасные вершины планеты 14:35Гений неба: ушел из жизни создатель легендарного штурмовика Су-25 14:27Бузова бросилась спасать попавшего в опалу Крида: Я за красивые истории любви 14:18Не стало одного из лучших бодибилдеров планеты – мир понес тяжелую утрату 13:29Как стать творцом своей реальности: секреты управления эмоциями и жизнью 13:02Страна прощается с великим реформатором XX века 12:40Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве 12:33Герман Греф спрогнозировал ключевую ставку на конец 2025 года 12:29Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами 12:15Как простая ходьба приведет к деньгам и успеху: секреты мотивации и энергии 11:16Мир потерял талантливую артистку: звезда ушла после долгой борьбы с болезнью 10:17Мудрость Омара Хайяма поражает и сегодня: четыре "но", которые меняют представление 07:27Не стало известного артиста и основателя политической партии 06:50Омар Хайям напомнил о главной ошибке в восприятии жизни – ее допускает каждый 03:46Что нельзя делать 4 сентября, в Агафонов день, чтобы не притянуть дурные мысли 00:17Ушел из жизни легендарный баскетболист, навсегда изменивший мир спорта 20:06Новая Плисецкая: актриса Захарова показала невероятно красивую и талантливую дочь 18:45Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября 16:41Что такое кастомные украшения и почему они в моде 16:14Как понять по запаху, что в доме пора менять шторы – самые явные признаки 15:34В Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран 14:37Какой шариковый дезодорант-антиперспирант лучший на рынке? Выбираем вместе с Клео.ру 14:32Что расскажет размер шеи о здоровье? 14:21Футбол потерял легенду: ушел из жизни выдающийся нападающий 13:48Освободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака 12:53Ушла из жизни легенда мирового спорта – трагедия потрясла сотни тысяч людей 12:31Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича 12:29Скандал в "Лужниках: Концерт Егора Крида сравнили с "голой вечеринкой" и потребовали проверки" 11:29Трагедия во время матча: что оборвало жизнь восходящей звезды хоккея в 19 лет
Россия прощается с выдающимся ученым и заслуженным профессором

Россия прощается с выдающимся ученым и заслуженным профессором
84

Ушел из жизни выдающийся ученый, доктор филологических наук, заслуженный профессор и лауреат премии имени М.В. Ломоносова, чья жизнь была посвящена журналистике и науке.

Михаил Васильевич Шкондин, ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук, заслуженный профессор, лауреат премии имени М.В. Ломоносова за научные работы, почетный работник высшего профессионального образования РФ, был одним из старейших и наиболее уважаемых сотрудников факультета.

Его удивительная жизнь была полна ярких достижений: летчик, военный журналист, собственный корреспондент ТАСС, главный редактор Издательства Московского университета.

Но большую часть своей жизни он посвятил факультету журналистики МГУ и кафедре цифровой журналистики (ранее – кафедра периодической печати), где занимал должности профессора, заведующего кафедрой и ведущего научного сотрудника.

Михаил Васильевич был выдающимся специалистом в области системных исследований периодической печати и журналистики, родоначальником отечественных исследований СМИ как системы. Он автор и соавтор более 150 научных работ, включая свыше 30 монографий, которые стали важным вкладом в науку о журналистике. Его труды отличались глубиной, новаторством и системным подходом, вдохновляя коллег и студентов.

Коллеги и друзья запомнят Михаила Васильевича как человека исключительной доброты, искреннего интереса к людям, веселого нрава, остроумия и жизнелюбия. Его поэтический талант удивлял и радовал всех, кто имел счастье с ним общаться. Он был не только выдающимся ученым, но и прекрасным человеком, оставившим в сердцах коллег только теплые воспоминания. Михаилу Васильевичу Шкондину было 83 года.

Гражданская панихида состоится 8 сентября в 10:40 по адресу: ММКЦ Коммунарка, Сосенский стан, д.8с8, КПП №2, Судебная экспертиза №7 (при себе необходимо иметь паспорт).

Отпевание и похороны пройдут на Покровском кладбище в 13:40.

5 сентября 2025, 15:54
Journ.msu.ru✓ Надежный источник

Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско

Ушел из жизни известный артист – бывший муж Брижит Бардо

Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор

5 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет

5 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет
Сокращение расходов на электричество – важная задача для каждого домохозяйства. Это не только экономия средств, но и забота об окружающей среде.

5 культовых шедевра из 90-х по версии IMDb

5 культовых шедевра из 90-х по версии IMDb
Девяностые годы подарили миру кинематографические работы, которые до сих пор вдохновляют режиссеров и зрителей. Эти картины не просто развлекали – они задавали новые стандарты в жанрах, поднимали сложные темы и создавали образы, ставшие частью поп-культуры. Основываясь на оценках пользователей IMDb, где каждый фильм получил не менее 100 000 голосов, представлена подборка пяти лучших фильмов десятилетия, которые остаются актуальными и сегодня. Спасти рядового Райана (1998) В центре сюжета — миссия группы солдат во время Второй мировой войны.

Ушел из жизни известный артист – бывший муж Брижит Бардо

Ушел из жизни известный артист – бывший муж Брижит Бардо
Не стало яркой личности, чья жизнь была полна творчества, страсти и сложных поворотов судьбы. Этот человек оставил след в кинематографе, живописи и даже в истории одной из самых известных женщин Франции. Его уход стал еще одной печальной новостью для окружения легендарной Брижит Бардо, чьим близким другом недавно ушел Кристиан Бренкур. Знакомство с Брижит Бардо и звездный путь Жак Шарье, родившийся 6 ноября 1936 года в Меце, впервые привлек внимание публики благодаря роли в фильме Марселя Карне "Плуты" 1958 года.

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей
Известный российский продюсер и композитор Игорь Матвиенко оказался в центре внимания из-за финансовых обязательств перед налоговой службой. Сумма долга составляет 97 тысяч рублей, и это связано с деятельностью одной из компаний, где он выступает учредителем. Детали налогового долга По информации из Telegram-канала "Звездач", долг возник у ООО "Продюсерский Центр Матвиенко", где Матвиенко владеет 95% долей.

Звезду сериала "Интерны" Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Москве – ей грозит большой срок

Звезду сериала "Интерны" Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Москве – ей грозит большой срок
В новостных лентах появилась информация о задержании актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово. 31-летняя звезда, известная своими ролями в российском кино, прилетела в Москву из Израиля.

