Россия прощается с выдающимся ученым и заслуженным профессором

Ушел из жизни выдающийся ученый, доктор филологических наук, заслуженный профессор и лауреат премии имени М.В. Ломоносова, чья жизнь была посвящена журналистике и науке.

Михаил Васильевич Шкондин, ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук, заслуженный профессор, лауреат премии имени М.В. Ломоносова за научные работы, почетный работник высшего профессионального образования РФ, был одним из старейших и наиболее уважаемых сотрудников факультета.

Его удивительная жизнь была полна ярких достижений: летчик, военный журналист, собственный корреспондент ТАСС, главный редактор Издательства Московского университета.

Но большую часть своей жизни он посвятил факультету журналистики МГУ и кафедре цифровой журналистики (ранее – кафедра периодической печати), где занимал должности профессора, заведующего кафедрой и ведущего научного сотрудника.

Михаил Васильевич был выдающимся специалистом в области системных исследований периодической печати и журналистики, родоначальником отечественных исследований СМИ как системы. Он автор и соавтор более 150 научных работ, включая свыше 30 монографий, которые стали важным вкладом в науку о журналистике. Его труды отличались глубиной, новаторством и системным подходом, вдохновляя коллег и студентов.

Коллеги и друзья запомнят Михаила Васильевича как человека исключительной доброты, искреннего интереса к людям, веселого нрава, остроумия и жизнелюбия. Его поэтический талант удивлял и радовал всех, кто имел счастье с ним общаться. Он был не только выдающимся ученым, но и прекрасным человеком, оставившим в сердцах коллег только теплые воспоминания. Михаилу Васильевичу Шкондину было 83 года.

Гражданская панихида состоится 8 сентября в 10:40 по адресу: ММКЦ Коммунарка, Сосенский стан, д.8с8, КПП №2, Судебная экспертиза №7 (при себе необходимо иметь паспорт).

Отпевание и похороны пройдут на Покровском кладбище в 13:40.