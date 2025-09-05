Ушел из жизни известный артист – бывший муж Брижит Бардо

Не стало яркой личности, чья жизнь была полна творчества, страсти и сложных поворотов судьбы. Этот человек оставил след в кинематографе, живописи и даже в истории одной из самых известных женщин Франции. Его уход стал еще одной печальной новостью для окружения легендарной Брижит Бардо, чьим близким другом недавно ушел Кристиан Бренкур.

Знакомство с Брижит Бардо и звездный путь

Жак Шарье, родившийся 6 ноября 1936 года в Меце, впервые привлек внимание публики благодаря роли в фильме Марселя Карне "Плуты" 1958 года. В этой картине он снялся вместе с Лораном Терзиеффом, Паскалем Пети, Андреа Паризи, Дани Савалем и молодым Жан-Полем Бельмондо. Однако настоящая слава пришла к нему после встречи с Брижит Бардо на съемочной площадке фильма Кристиана-Жака "Бабетта идет на войну". Их роман вспыхнул стремительно, и уже 18 июня 1959 года пара поженилась в Лувесьене, в семейном доме Бардо. Этот союз стал одной из самых обсуждаемых историй того времени, освещенной в журнале Paris Match.

Отец единственного ребенка Брижит Бардо

Брак с Брижит Бардо, хотя и оказался недолговечным, подарил миру их сына, Николя-Жака, родившегося 11 января 1960 года. Однако отношения пары быстро осложнились, и в 1963 году они развелись. Шарье взял на себя заботу о воспитании сына вместе со своей второй женой, Франс Луи-Дрейфус. Позже у него появились еще трое детей: Мари и Софи от брака с Франс, а также Розали от третьего союза.

Карьера в кино и за его пределами

Жак Шарье оставил заметный след в кинематографе, работая с такими мастерами, как Клод Шаброль, Жерар Ури и Жан-Люк Годар. Помимо актерской деятельности, он выступил продюсером, сотрудничая со своим другом Жан-Клодом Бриали. Однако его страсть к искусству не ограничилась кинематографом. Шарье был талантливым художником, чьи картины выставлялись в престижной галерее Espace Cardin в Париже.

Фильмография Жака Шарье

"Плуты" (1958) — дебютная роль, привлекшая внимание критиков.

"Бабетта идет на войну" (1959) — фильм, где начался роман с Брижит Бардо.

"Горячая рука" (1960) — одна из ключевых ролей в карьере.

"Око лукавого" (1962) — работа с Клодом Шабролем.

"Семь смертных грехов" (1962) — участие в знаковом проекте.

Всего около 30 фильмов, включая сотрудничество с Жан-Люком Годаром и Жераром Ури.

Живопись как призвание

После ухода из кино в 1980-х годах Шарье полностью посвятил себя живописи. Его работы регулярно выставлялись, демонстрируя еще одну грань его таланта. Картины отражали внутренний мир художника, полный эмоций и глубоких размышлений.

Личная борьба и испытания

Жизнь Шарье не была лишена трудностей. В молодости, стремясь избежать службы в Алжире, он симулировал нервное расстройство, что привело к реальным проблемам с психическим здоровьем. Проведя несколько месяцев в психиатрическом отделении военного госпиталя, он столкнулся с тяжелыми испытаниями, которые закалили его характер.

Конфликт с мемуарами Бардо

В 1997 году выход книги мемуаров Брижит Бардо вызвал громкий скандал. В ней она назвала свою беременность случайной и нежелательной, что глубоко задело Шарье и их сына Николя-Жака. Они подали в суд, обвиняя Бардо в нарушении неприкосновенности частной жизни, и выиграли процесс. Этот эпизод стал еще одной главой в сложной истории их отношений.

Жак Шарье ушел из жизни в возрасте 88 лет в Сен-Бриаке, оставив после себя богатое наследие. Его работы в кино и живописи, а также сложная, но яркая личная история продолжают вдохновлять. Этот человек, чья жизнь была тесно связана с одной из самых ярких звезд Франции, навсегда останется в памяти поклонников искусства и кино.