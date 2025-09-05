Скандал близнецов: почему "Братья Грим" больше не вместе?

В начале 2000-х вся страна напевала "Хлопай ресницами и взлетай", а рыжеволосые близнецы Константин и Борис Бурдаевы, известные как "Братья Грим", собирали полные залы. Но в 2009 году творческий союз неожиданно распался, оставив поклонников в недоумении. Что стало причиной разрыва и как живут братья сегодня?

История успеха: от Самары до большой сцены

Группа "Братья Грим" появилась в 1998 году в Самаре, когда братья-близнецы Константин и Борис Бурдаевы решили объединить любовь к музыке. Их первый проект назывался "Магелан", но вскоре группа обрела знакомое название с одной буквой "м" в отличие от знаменитых сказочников. В состав вошли гитарист Максим Малицкий и барабанщик Антон Шаронин, а позже к ним присоединилась Екатерина Плетнева, первая жена Бориса.

К 2005 году, после переезда в Москву и сотрудничества с продюсером Леонидом Бурлаковым, группа выпустила хит "Ресницы", который мгновенно стал гимном поколения. За ним последовал не менее успешный трек "Кустурица". Альбомы, гастроли, награды — казалось, "Братья Грим" на вершине. Но за кулисами уже зарождались проблемы.

Начало разлада: творческие и личные разногласия

Первые трещины в отношениях братьев появились в 2007 году, во время работы над альбомом "Марсиане". Борис, основной автор песен, чувствовал творческое выгорание и настаивал на паузе, чтобы обновить звучание группы. Константин, напротив, хотел продолжать активную работу, не теряя набранного темпа. Различия в подходах к музыке и карьере начали перерастать в серьезные конфликты.

К 2008 году состав группы изменился: ушли гитарист Максим Малицкий и клавишник Андрей Тимонин. Напряжение между братьями нарастало, и в марте 2009 года Константин объявил о распаде группы. Это решение стало шоком для Бориса, который узнал о нем из интернета, так как брат сменил пароли от официальных ресурсов группы, лишив его доступа.

Скандал 2009 года: разрыв без предупреждения

Объявление о распаде "Братьев Грим" появилось на официальном сайте группы 6 марта 2009 года. Константин сделал это единолично, не обсудив с братом. Через два дня он уже выступал сольно на сцене московского клуба, что вызвало волну вопросов у поклонников. Борис публично выражал недоумение и обиду, подчеркивая, что не был готов к такому повороту событий.

Отец братьев, Вениамин Борисович, позже объяснял, что причиной распада стали не только личные разногласия, но и фундаментальные различия в характерах и взглядах сыновей. По его словам, они были "слишком разными" — в музыке, подходе к творчеству и даже в жизни.

Награды и достижения

2005: Премия "Золотой граммофон" за песню "Ресницы".

2005: "Песня года" за трек "Ресницы".

2006: Рок-премия журнала "Fuzz" в номинации "Лучшая песня" ("Ресницы").

2006: Премия "Рекордъ" в номинации "Отечественный рингтон года" ("Ресницы").

2007: Премия Попова в номинации "Радиофаворит" за песни "Кустурица" и "Ресницы".

2007: Радио "MAXIMUM", "Хит-Парад Двух Столиц", номинация "Лучшая группа".

2013: Белорусская премия "Ліра" в номинации "Лучший клип года" за "Станцыя" (feat. "У нескладовае").

Новый виток конфликта

В 2025 году история получила неожиданное продолжение. По информации, распространенной директором Константина, он попросил организаторов концертов не ассоциировать его с Борисом, обвиняя брата в русофобии, наркомании и непрофессиональном поведении на сцене. Эти слова вызвали бурную реакцию в сети, но отец музыкантов усомнился в их правдивости, отметив, что Константин вряд ли стал бы публично очернять брата.

Борис, по данным близких, частично проживает в Грузии, но продолжает работать в России, создавая музыку на заказ и готовя новый альбом. Слухи о его переезде за границу оказались преувеличенными. Вениамин Борисович подчеркнул, что оба сына остаются в музыке, несмотря на разногласия, и каждый идет своим путем.

Два пути вместо одного

Сегодня Константин активно выступает под брендом "Братья Грим", хотя фактически группа состоит из нового состава. В 2025 году он официально закрепил права на название, чтобы избежать путаницы с проектами брата. Борис же развивает сольную карьеру и экспериментирует с новыми жанрами, сосредоточившись на студийной работе.

Несмотря на конфликт, отец братьев сохраняет надежду на примирение. Он поддерживает связь с обоими сыновьями, радуется их успехам и верит, что музыка останется их судьбой. Поклонники же продолжают ностальгировать по временам, когда "Братья Грим" были единым целым, и задаются вопросом: возможен ли их камбэк?