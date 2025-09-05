5 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Пятница 5 сентября

15:54Россия прощается с выдающимся ученым и заслуженным профессором 15:185 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет 14:225 культовых шедевра из 90-х по версии IMDb 13:33Ушел из жизни известный артист – бывший муж Брижит Бардо 13:17Композитор и продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей 13:05Звезду сериала "Интерны" Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Москве – ей грозит большой срок 12:57Скандал близнецов: почему "Братья Грим" больше не вместе? 12:28Ирина Шейк обратилась к безвременно ушедшему Джорджо Армани 12:09Сергей Шнуров: Клип о моде вышел в день ухода из жизни Армани – это вибрации Вселенной 12:04Теневая угроза на дорогах: как автоподставщики обманывают водителей 11:58Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор 11:58Собаки Эльдара Джарахова и Моны оказались в жестоких руках: скандал с передержкой в Подмосковье 11:18Не стало сына одного из величайших писателей в истории – мир потерял жемчужину литературы 11:16Миа Бойка: как певица покоряет моду, музыку и справляется со сплетнями 09:59Ушла из жизни актриса, которая снималась в фильмах почти восемь десятилетий 06:11Эти 5 растений улучшат атмосферу в вашей квартире – ухаживать за ними очень просто 03:22Что нельзя делать 5 августа в день Лупа Брусничника – история, приметы и традиции 00:50Не узнать: 91-летний Владимир Познер произвел фурор моложавым внешним видом 00:09Почему ваши ножи тупятся слишком быстро – 5 наиболее частых ошибок и методы их решений 16:33Ушел из жизни легендарный модельер Джорджо Армани – конец эпохи 15:43Как отмыть налет на натяжном потолке, чтобы не испортить покрытие навсегда 14:53Горы, которые не прощают ошибок: самые опасные вершины планеты 14:35Гений неба: ушел из жизни создатель легендарного штурмовика Су-25 14:27Бузова бросилась спасать попавшего в опалу Крида: Я за красивые истории любви 14:18Не стало одного из лучших бодибилдеров планеты – мир понес тяжелую утрату 13:29Как стать творцом своей реальности: секреты управления эмоциями и жизнью 13:02Страна прощается с великим реформатором XX века 12:40Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве 12:33Герман Греф спрогнозировал ключевую ставку на конец 2025 года 12:29Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами 12:15Как простая ходьба приведет к деньгам и успеху: секреты мотивации и энергии 11:16Мир потерял талантливую артистку: звезда ушла после долгой борьбы с болезнью 10:17Мудрость Омара Хайяма поражает и сегодня: четыре "но", которые меняют представление 07:27Не стало известного артиста и основателя политической партии 06:50Омар Хайям напомнил о главной ошибке в восприятии жизни – ее допускает каждый 03:46Что нельзя делать 4 сентября, в Агафонов день, чтобы не притянуть дурные мысли 00:17Ушел из жизни легендарный баскетболист, навсегда изменивший мир спорта 20:06Новая Плисецкая: актриса Захарова показала невероятно красивую и талантливую дочь 18:45Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября 16:41Что такое кастомные украшения и почему они в моде 16:14Как понять по запаху, что в доме пора менять шторы – самые явные признаки 15:34В Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран 14:37Какой шариковый дезодорант-антиперспирант лучший на рынке? Выбираем вместе с Клео.ру 14:32Что расскажет размер шеи о здоровье? 14:21Футбол потерял легенду: ушел из жизни выдающийся нападающий 13:48Освободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака 12:53Ушла из жизни легенда мирового спорта – трагедия потрясла сотни тысяч людей 12:31Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича 12:29Скандал в "Лужниках: Концерт Егора Крида сравнили с "голой вечеринкой" и потребовали проверки" 11:29Трагедия во время матча: что оборвало жизнь восходящей звезды хоккея в 19 лет
5 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет

5 лучших способов сократить расходы на электричество – оптимизируем семейный бюджет
161

Сокращение расходов на электричество – важная задача для каждого домохозяйства.

Это не только экономия средств, но и забота об окружающей среде. Рассмотрим простые способы, которые помогут вам снизить потребление электроэнергии без ущерба для комфорта.

1. Чистота осветительных приборов и окон

Почему это важно?

Грязные лампы и окна могут значительно снижать уровень освещения в помещении.

Рекомендации:

• Регулярная уборка: Убирайте пыль и грязь с ламп и стекол не реже одного раза в месяц.

• Использование натурального света: Открывайте шторы и жалюзи в течение дня, чтобы максимально использовать солнечное освещение.

2. Правильное использование зарядных устройств

Потеря энергии в режиме ожидания

Зарядные устройства, оставленные в розетке, продолжают потреблять электроэнергию даже в состоянии ожидания.

Что делать?

• Выдергивание из розеток: После использования зарядных устройств отключайте их от сети.

• Использование многорозеток с выключателем: Это позволит быстро отключать сразу несколько устройств.

3. Эффективное использование бытовой техники

Оптимизация работы

Бытовая техника — один из основных потребителей электроэнергии.

Рекомендации:

• Полная загрузка: Используйте стиральную и посудомоечную машины только при полной загрузке.

• Энергосберегающие устройства: При покупке новой техники выбирайте модели с высоким классом энергопотребления (A++ и выше).

4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие

Преимущества энергосберегающих ламп

Энергосберегающие лампы потребляют значительно меньше энергии и служат дольше.

Рекомендации:

• Постепенная замена: Заменяйте лампы накаливания на энергосберегающие по мере их выхода из строя.

• Локальное освещение: Установите локальные светильники в ключевых зонах квартиры, чтобы не включать общее освещение.

5. Установка современных счетчиков и регуляторов

Контроль потребления

Современные устройства позволяют эффективно контролировать расход электроэнергии.

Рекомендации:

• Двухтарифный счетчик: Установите двухтарифный счетчик, чтобы платить меньше за электроэнергию в ночное время.

• Терморегуляторы и таймеры: Установите терморегуляторы на отопительные приборы и программируемые таймеры для освещения, чтобы автоматизировать управление.

Сокращение расхода электричества в квартире — это несложная задача, требующая лишь немного времени и усилий. Внедряя простые привычки и используя современные технологии, вы сможете существенно снизить свои расходы на электроэнергию.

Шоу-бизнес в Telegram

5 сентября 2025, 15:18
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

