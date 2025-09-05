Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор

Игорь Кириллов, Юрий Левитан, Валентина Леонтьева – этих легендарных дикторов давно нет с нами... Но их уникальные голоса живы в нашей памяти. С каким замиранием сердца слушали мы их!.. Сегодня пришли грустная новость – не стало еще одного знаменитого диктора.

Он считался лучшим учеником самого Юрия Левитана. "Голос Победы", как называли Юрия Борисовича, преподавал во Всесоюзном институте повышения квалификации работников радио и телевидения. Он был создан в 1970 году, входил в структуру Гостелерадио СССР и располагалась на территории Шаболовского телецентра. Весь творческий и инженерно-технический персонал телевидения и радио Союза мог проходить на протяжении нескольких месяцев походить обучение здесь каждые несколько лет.

Учился тут и Батор Цыбенов. Это был мастер слова, талантливый диктор, которого знала и любила все Бурятия. Его завораживающий бархатный баритон влюблял в себя сразу, этому голосу верили безгранично, его ждали в эфире. Цыбенова так и называли: "Наш бурятский Левитан".

Он озвучил и перевел на бурятский язык более 100 любимых кинофильмов – "Любовь и голуби", "Мужики", "Возвращение резидента"... За выдающиеся заслуги перед культурой и искусством Батор Цыденович был удостоен званий "Народный артист Республики Бурятия", "Заслуженный артист России" и "Заслуженный артист Бурятской АССР", имел орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Батору Цыбенову было 83 года.