Не стало сына одного из величайших писателей в истории – мир потерял жемчужину литературы

В возрасте 97 лет ушел из жизни американский писатель Патрик Хемингуэй, младший сын знаменитого лауреата Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя. Патрик был последним живым ребенком выдающегося писателя и оставил значимый след в литературном наследии своего отца.

Жизнь и творчество Патрика Хемингуэя

Патрик Хемингуэй родился в 1928 году в семье Эрнеста Хемингуэя и его второй жены, Паулины Пфайфер. Он стал третьим ребенком в семье, где уже росли старшие брат и сестра. С детства Патрик был окружен литературой и искусством, что предопределило его дальнейшую судьбу.

Литературное наследие

Патрик внес значительный вклад в сохранение и развитие литературного наследия своего отца. Среди его достижений:

• Завершение незаконченных произведений: Патрик завершил работу над книгой "Проблеск истины", которую Эрнест не успел дописать.

• Предисловия к классическим произведениям: Он написал предисловия к таким известным книгам, как "Зеленые холмы Африки", мемуары "Праздник, который всегда с тобой" и роман "Прощай, оружие!".

• Публикация писем: В 2022 году он выпустил сборник из 120 писем под названием "Дорогой папа", который стал важным вкладом в понимание жизни и творчества Эрнеста Хемингуэя.

Разнообразие увлечений

Помимо писательской деятельности, Патрик Хемингуэй занимался различными делами, которые обогатили его жизнь:

1. Сафари-бизнес: С 1955 по 1960 год он управлял сафари-бизнесом в Танганьике, который оставил из-за болезни жены.

2. Преподавание: Более десяти лет Патрик преподавал охрану дикой природы в Колледже управления дикой природой Африки в Танзании.

3. Работа в международной организации: Он также работал специалистом по лесному хозяйству в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Семейные связи и наследие

Патрик Хемингуэй стал единственным из троих детей Эрнеста, кто пошел по стопам отца в писательском деле. Его старший брат Джек выбрал профессию профессионального рыбака, а сестра Глория стала врачом. Это разнообразие путей, выбранных детьми великого писателя, подчеркивает уникальность каждого из них.

Уход Патрика Хемингуэя оставил заметный след в мире литературы и культуры. Его вклад в сохранение наследия отца и собственная творческая деятельность будут помнить многие поколения.

Он стал связующим звеном между прошлым и настоящим, продолжая дело своего великого отца. Патрик ушел из жизни, но его работы и воспоминания о нем останутся навсегда в сердцах тех, кто ценит литературу и искусство.