Ушла из жизни актриса, которая снималась в фильмах почти восемь десятилетий

На 102-м году жизни ушла из жизни выдающаяся актриса и певица, чья карьера охватила почти восемь десятилетий. Ее яркие роли, харизма и уникальный талант сделали ее настоящей иконой в драматургии и музыкальных комедиях.

Кто такая Пиа Велси?

Пиа Велси, известная также под сценическим псевдонимом Эльпидия Сорбо, родилась 31 марта 1924 года в Л’Акуиле, Италия. Ее называют "бабушкой итальянского кино" за долгую и насыщенную карьеру, в которой она блистала как актриса, певица и танцовщица. Уход из жизни 4 сентября 2025 года завершил эпоху, но ее вклад в искусство остается бессмертным.

Начало пути: от Неаполя до Рима

Карьера началась в Неаполе, где в 1940-х годах молодая артистка выступала как певица на живых концертах. Переезд в Рим стал поворотным моментом: дебют в театре Амбра Джовинелли в жанре варьете открыл двери в мир профессионального искусства. Позже ее пригласили заменить известную актрису Розалию Маджо в театре Петруцелли в Бари. Там она не только играла, но и танцевала, демонстрируя многогранность таланта.

В те же годы под псевдонимом Nuovo Fiore началась активная музыкальная карьера. Записи пластинок на 78 оборотов в минуту для лейбла Phonotype сделали ее голос узнаваемым по всей Италии.

Кинематограф и работа с мастерами

Сотрудничество с известными режиссерами, такими как Нанни Лой, Ренато Кастеллани и Лучано Де Крешенцо, принесло Велси признание в кино. Среди запоминающихся ролей:

Дама красного коня в фильмах "Так говорят, Беллависта" и "32 декабря" Лучано Де Крешенцо;

Бабушка Триеста в картине "Змеиные родители" Марио Моничелли.

Эти роли, хоть и эпизодические, выделялись благодаря яркой игре и харизме актрисы.

Неаполитанская драма и музыкальные комедии

С середины 1970-х годов Велси сосредоточилась на неаполитанской драме, став ведущей комической актрисой. Присоединившись к труппе Марио и Саль да Винчи, она участвовала в постановках музыкальных комедий на крупнейших сценах Италии. Эти работы укрепили ее репутацию как одной из самых ярких фигур неаполитанского театра.

Телевидение и реклама

На телевидении Велси также оставила заметный след. Участие в сериалах "Дон Маттео", "Крылья жизни" и "Tutti pazzi per amore" показало ее универсальность. Особую популярность принесла роль монахини в серии рекламных роликов для вод Uliveto и Rocchetta, где она снималась вместе с Алессандро Дель Пьеро и Кристиной Кьяботто. В 2010 году роль вдовы Ненсиони в мини-сериале "Il Signore della scuffa" на Rai Uno с Джиджи Пройетти стала еще одним ярким моментом карьеры.

В 2015 году появление в программе "Жизнь в прямом эфире" пролило свет на трудности, с которыми актриса сталкивалась в поздние годы, включая финансовые проблемы. Это вызвало волну поддержки в интернете и социальных сетях.

В память об актрисе

Пиа Велси прожила 101 год, оставив после себя богатое творческое наследие. Ее вклад в итальянское искусство — это не только роли в кино и театре, но и песни, которые до сих пор хранят тепло неаполитанских улиц. Уход из жизни 4 сентября 2025 года стал потерей для поклонников, но ее работы продолжают вдохновлять новые поколения артистов и зрителей.