Композитор и продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей

Детали налогового долга
По информации из Telegram-канала "Звездач", долг возник у ООО "Продюсерский Центр Матвиенко", где Матвиенко владеет 95% долей. Компания накопила задолженность по нескольким видам налогов. Вот разбивка суммы.
- 49,6 тысячи рублей — налог в связи с упрощенной системой налогообложения;
- 34 тысячи рублей — налог на доходы физических лиц;
- 13 тысяч рублей — налог на добавленную стоимость.
Сам Матвиенко пока не дал никаких комментариев по поводу этой ситуации. Интересно, что другая его компания — ООО "Р-Концерт", занимающаяся организацией концертов, — не имеет подобных проблем и работает без долгов.
Подобные случаи со знаменитостями встречаются часто. Например, недавно блогер Ида Галич столкнулась с задолженностью в 395 тысяч рублей по индивидуальному предпринимательству, а актер Александр Головин даже потерял автомобиль из-за неуплаты.
Ранние годы и начало карьеры
Игорь Игоревич Матвиенко родился 6 февраля 1960 года в Москве. Его путь в музыку начался с образования: в 1980 году он окончил дирижерско-хоровое отделение Музыкального училища имени Ипполитова-Иванова, которое сейчас известно как Государственный музыкально-педагогический институт.
С 1981 года Матвиенко активно работал в различных коллективах. Он был композитором, художественным руководителем и клавишником в ВИА "Первый шаг", "Здравствуй, песня" и "Класс". Его композиции исполняли такие группы, как "Рондо", "Веселые ребята" и "Белый орел", а также солисты Сергей Мазаев и Евгений Белоусов.
В конце 1980-х Матвиенко присоединился к Студии популярной музыки "Рекорд", где стал музыкальным редактором. Там же в 1987 году вместе с Николаем Расторгуевым и Александром Шагановым он основал группу "Любэ", для которой писал музыку и аранжировки.
Продюсерский центр и хиты
В 1991 году Матвиенко создал собственный Продюсерский центр, который стал платформой для многих успешных проектов. Сегодня с ним сотрудничают коллективы "Любэ", "Иванушки International", "Корни", "Фабрика", "Город 312" и певица Вика Дайнеко.
Матвиенко — автор множества хитов, которые стали классикой российской поп– и рок-музыки. Среди них:
- "Конь";
- "Атас";
- "Комбат";
- "Тучи";
- "Тополиный пух";
- "Кукла";
- "Потому что нельзя быть на свете красивой такой";
- "Там, за туманами";
- "Ты узнаешь ее";
- "За тебя, Родина-мать".
Эти песни не только звучали на радио, но и формировали саундтрек целого поколения.
Работа в кино, телевидении и общественных проектах
Творчество Матвиенко вышло за рамки музыки. Он написал саундтреки к фильмам и сериалам, включая "Зона Любэ" (1994), "Граница. Таежный роман" (2000), "Убойная сила" (2000-2005), "Спецназ" (2002-2003), "Викинг" (2016) и "Родные" (2021). В "Границе. Таежный роман" он даже исполнил песню "Ты неси меня, река".
На телевидении Матвиенко проявил себя как продюсер. Он работал над "Фабрикой звезд – 1" (2002) и "Фабрикой звезд – 5" (2004) на Первом канале, а в 2015 году стал наставником в шоу "Главная сцена" на "Россия-1". В 2024 году он сыграл роль Петра Ильича Чайковского в сериале "Плевако".