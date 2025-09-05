Композитор и продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей

Известный российский продюсер и композитор Игорь Матвиенко оказался в центре внимания из-за финансовых обязательств перед налоговой службой. Сумма долга составляет 97 тысяч рублей, и это связано с деятельностью одной из компаний, где он выступает учредителем.

Детали налогового долга

По информации из Telegram-канала "Звездач", долг возник у ООО "Продюсерский Центр Матвиенко", где Матвиенко владеет 95% долей. Компания накопила задолженность по нескольким видам налогов. Вот разбивка суммы.

49,6 тысячи рублей — налог в связи с упрощенной системой налогообложения;

34 тысячи рублей — налог на доходы физических лиц;

13 тысяч рублей — налог на добавленную стоимость.

Сам Матвиенко пока не дал никаких комментариев по поводу этой ситуации. Интересно, что другая его компания — ООО "Р-Концерт", занимающаяся организацией концертов, — не имеет подобных проблем и работает без долгов.

Подобные случаи со знаменитостями встречаются часто. Например, недавно блогер Ида Галич столкнулась с задолженностью в 395 тысяч рублей по индивидуальному предпринимательству, а актер Александр Головин даже потерял автомобиль из-за неуплаты.

Ранние годы и начало карьеры

Игорь Игоревич Матвиенко родился 6 февраля 1960 года в Москве. Его путь в музыку начался с образования: в 1980 году он окончил дирижерско-хоровое отделение Музыкального училища имени Ипполитова-Иванова, которое сейчас известно как Государственный музыкально-педагогический институт.

С 1981 года Матвиенко активно работал в различных коллективах. Он был композитором, художественным руководителем и клавишником в ВИА "Первый шаг", "Здравствуй, песня" и "Класс". Его композиции исполняли такие группы, как "Рондо", "Веселые ребята" и "Белый орел", а также солисты Сергей Мазаев и Евгений Белоусов.

В конце 1980-х Матвиенко присоединился к Студии популярной музыки "Рекорд", где стал музыкальным редактором. Там же в 1987 году вместе с Николаем Расторгуевым и Александром Шагановым он основал группу "Любэ", для которой писал музыку и аранжировки.

Продюсерский центр и хиты

В 1991 году Матвиенко создал собственный Продюсерский центр, который стал платформой для многих успешных проектов. Сегодня с ним сотрудничают коллективы "Любэ", "Иванушки International", "Корни", "Фабрика", "Город 312" и певица Вика Дайнеко.

Матвиенко — автор множества хитов, которые стали классикой российской поп– и рок-музыки. Среди них:

"Конь";

"Атас";

"Комбат";

"Тучи";

"Тополиный пух";

"Кукла";

"Потому что нельзя быть на свете красивой такой";

"Там, за туманами";

"Ты узнаешь ее";

"За тебя, Родина-мать".

Эти песни не только звучали на радио, но и формировали саундтрек целого поколения.

Работа в кино, телевидении и общественных проектах

Творчество Матвиенко вышло за рамки музыки. Он написал саундтреки к фильмам и сериалам, включая "Зона Любэ" (1994), "Граница. Таежный роман" (2000), "Убойная сила" (2000-2005), "Спецназ" (2002-2003), "Викинг" (2016) и "Родные" (2021). В "Границе. Таежный роман" он даже исполнил песню "Ты неси меня, река".

На телевидении Матвиенко проявил себя как продюсер. Он работал над "Фабрикой звезд – 1" (2002) и "Фабрикой звезд – 5" (2004) на Первом канале, а в 2015 году стал наставником в шоу "Главная сцена" на "Россия-1". В 2024 году он сыграл роль Петра Ильича Чайковского в сериале "Плевако".