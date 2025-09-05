Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Пятница 5 сентября

Сергей Шнуров: Клип о моде вышел в день ухода из жизни Армани – это вибрации Вселенной

Сергей Шнуров: Клип о моде вышел в день ухода из жизни Армани – это вибрации Вселенной
148

4 сентября 2025 года группа "Ленинград" представила новый клип "Бешеный фэшн", посвященный безумию потребления в фэшн-индустрии. В тот же день пришла трагическая новость о кончине легендарного дизайнера Джорджо Армани. Лидер коллектива Сергей Шнуров поделился мыслями об этом.

Совпадение, которое поражает

Сергей Шнуров признался, что клип вышел на неделю раньше запланированного релиза сингла. Артист отметил странную связь между творчеством и реальностью.

"Странным образом я стал чувствовать вибрации Вселенной после автомобильной аварии, которая произошла со мной в 2018 году. Это абсолютно не зависит от моих желаний. Что-то движет мной, толкая на создание определенных виртуальных образов, которые реализуются уже в настоящем", – рассказал он в интервью StarHit.ru.

Шнуров добавил: "Стараюсь не обращать на это внимание, но иногда оно просто врывается и кричит. Не знаю, почему, но мне очень нужно было его выложить сегодня. Вчера всех на уши поставил. Зудело – и вот".

Это не первый случай, когда творчество "Ленинграда" пересекается с реальными событиями. Группа известна острым социальным юмором и критикой общества, что делает такие совпадения еще более интригующими.

О чем рассказывает клип "Бешеный фэшн"

Новый ролик группы высмеивает зависимость от брендов и потребительский ажиотаж. В описании к видео говорится о "божке вещизма", который манипулирует людьми через рекламу и гаджеты. Вот ключевые идеи из текста.

  • Завладевший умами и душами женского населения Божок вещизма, как ушлый продажник, вручает идею о модном превосходстве с рекламных баннеров и манящих digital-стоек маркетплейсов, падая в сумочку каждой любимым гаджетом.
  • Уровень достатка не определяет аппетита на покупки, и искушенная потребительница в мультибрендовом мире бутика наконец-то чувствует себя счастливой.
  • Честная перед собой и балансом на карте, она бросает на алтарь моды всю свою женскую сущность и играет по-крупному. Вместе с модным шмотом в корзину летят статус, привилегии, молодость – и вот соблазн покупки уже неминуем.

Клип появился всего за несколько часов до объявления об уходе из жизни Армани, что добавило ему пророческий оттенок. Ролик быстро набрал тысячи просмотров и стал темой обсуждений в сети.

История "Ленинграда": от роспуска к возвращению

Группа "Ленинград" прошла через несколько этапов развития. В 2019 году Сергей Шнуров объявил о закрытии проекта, но пауза оказалась недолгой. Музыкант вернулся к работе, а в прошлом году анонсировал сотрудничество с Инстасамкой.

Шнуров отметил: "В определенных обстоятельствах любая женщина может стать и часто становится солисткой 'Ленинграда'. Пусть ненадолго, но точно от души. Пока мы ограничились совместным альбомом".

Уход из жизни Джорджо Армани – огромная утрата для индустрии. Дизайнер, чье имя ассоциируется с элегантностью и минимализмом, повлиял на поколения. Совпадение с клипом "Ленинграда" подчеркивает, как искусство отражает реальность. Шнуров не претендует на роль пророка, но его слова о "вибрациях Вселенной" заставляют задуматься о связях между творчеством и жизнью.

Шоу-бизнес в Telegram

5 сентября 2025, 12:09
Фото: YouTube: Ленинград — Бешеный фэшн
Starhit.ru✓ Надежный источник

