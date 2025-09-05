Что нельзя делать 5 августа в день Лупа Брусничника – история, приметы и традиции

Ушел из жизни Джорджио Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Пятница 5 сентября

03:22Что нельзя делать 5 августа в день Лупа Брусничника – история, приметы и традиции 00:50Не узнать: 91-летний Владимир Познер произвел фурор моложавым внешним видом 00:09Почему ваши ножи тупятся слишком быстро – 5 наиболее частых ошибок и методы их решений 16:33Ушел из жизни легендарный модельер Джорджио Армани – конец эпохи 15:43Как отмыть налет на натяжном потолке, чтобы не испортить покрытие навсегда 14:53Горы, которые не прощают ошибок: самые опасные вершины планеты 14:35Гений неба: ушел из жизни создатель легендарного штурмовика Су-25 14:27Бузова бросилась спасать попавшего в опалу Крида: Я за красивые истории любви 14:18Не стало одного из лучших бодибилдеров планеты – мир понес тяжелую утрату 13:29Как стать творцом своей реальности: секреты управления эмоциями и жизнью 13:02Страна прощается с великим реформатором XX века 12:40Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве 12:33Герман Греф спрогнозировал ключевую ставку на конец 2025 года 12:29Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами 12:15Как простая ходьба приведет к деньгам и успеху: секреты мотивации и энергии 11:16Мир потерял талантливую артистку: звезда ушла после долгой борьбы с болезнью 10:17Мудрость Омара Хайяма поражает и сегодня: четыре "но", которые меняют представление 07:27Не стало известного артиста и основателя политической партии 06:50Омар Хайям напомнил о главной ошибке в восприятии жизни – ее допускает каждый 03:46Что нельзя делать 4 сентября, в Агафонов день, чтобы не притянуть дурные мысли 00:17Ушел из жизни легендарный баскетболист, навсегда изменивший мир спорта 20:06Новая Плисецкая: актриса Захарова показала невероятно красивую и талантливую дочь 18:45Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября 16:41Что такое кастомные украшения и почему они в моде 16:14Как понять по запаху, что в доме пора менять шторы – самые явные признаки 15:34В Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран 14:37Какой шариковый дезодорант-антиперспирант лучший на рынке? Выбираем вместе с Клео.ру 14:32Что расскажет размер шеи о здоровье? 14:21Футбол потерял легенду: ушел из жизни выдающийся нападающий 13:48Освободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака 12:53Ушла из жизни легенда мирового спорта – трагедия потрясла сотни тысяч людей 12:31Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича 12:29Скандал в "Лужниках: Концерт Егора Крида сравнили с "голой вечеринкой" и потребовали проверки" 11:29Трагедия во время матча: что оборвало жизнь восходящей звезды хоккея в 19 лет 11:18Гроза подкрадывается незаметно: смертельные ошибки, которые допускают многие 10:51Спасаем белоснежные вещи из гардероба от желтых пятен – об этих секретах молчат профессионалы 10:13Ушел из жизни кинорежиссер, соавтор культового сериала о больнице 10:08Почему после Ильина дня купаться нельзя: вся правда за народным суеверием 06:53Омар Хайям призвал ценить это больше, чем деньги – слова мудреца откроют вам глаза 06:43Утрата, что потрясла мир искусства: легенда Третьяковки ушла навсегда 03:24Что нужно делать 3 сентября в Фадеев день, привлечь удачу и благополучие – народные приметы 00:17Не стало культовой советской артистки – уход звезды оставил глубокую рану на сердцах людей 17:16Утепляем балкон перед холодным сезоном – порядок действий и рекомендации по выбору материалов 15:20Не стало актера из "Крепкого орешка 3": трагическая утрата для мира кино 15:195 эффективных шагов для подготовки дачного участка к зиме – готовимся к сезону заранее 14:29В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие 13:03 Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы 13:03Как быстро избавиться от насекомых в крупах дома – простой и универсальный способ 12:47Иммунная система подсказывает риск психических нарушений у детей: что выяснили ученые 12:46Стресс разрушает сердце изнутри: ученые раскрыли скрытый механизм
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Что нельзя делать 5 августа в день Лупа Брусничника – история, приметы и традиции

Что нельзя делать 5 августа в день Лупа Брусничника – история, приметы и традиции
76

5 сентября – особенный день, который в народной традиции отмечается как праздник Лупа Брусничника.

В этот день вспоминают святого мученика Луппа, который стал символом щедрости и заботы о ближних. В народе существует множество примет и обычаев, связанных с этим днем, которые мы рассмотрим подробнее.

Праздник Лупа Брусничника

Святой Лупп был верным слугой великомученика Димитрия Солунского. Согласно преданию, перед своей смертью Димитрий завещал Луппе раздать все свое имущество бедным. Лупп исполнил эту волю и сохранил две святыни, обладающие чудодейственной силой. За проповедь христианства он подвергся жестоким мучениям и был казнен.

Значение праздника

День Лупа Брусничника символизирует начало сбора ягод, особенно брусники, которая считалась целебной и использовалась как оберег от болезней. В этот день крестьяне искали не только ягоды, но и мудрость природы.

Приметы погоды 5 сентября

Народные приметы на 5 сентября связаны с погодными условиями, которые предсказывали будущие изменения в природе:

• Много брусники — к холодной и продолжительной зиме.

• Волк близ деревни — к ненастью и похолоданию.

• Ливень в этот день — к сырой осени.

• Крупные ягоды — к урожайному следующему году.

• Град на Лупа — к ранним морозам.

Что можно делать 5 сентября

В этот день существует множество традиций и обрядов, которые приносили удачу:

1. Сбор ягод: Люди отправлялись за брусникой, из которой готовили варенье, морсы и пироги.

2. Приготовление моченой брусники: Это блюдо долго хранилось и сохраняло полезные свойства.

3. Чай из листьев брусники: Помогал при простудах и укреплял здоровье.

4. Определение времени жатвы: По зрелости брусники крестьяне знали, когда начинать уборку урожая.

5. Обряды для защиты семьи: Замужние женщины проводили ритуалы для сохранения семейного счастья.

Что запрещено делать 5 сентября

В праздник Лупа Брусничника существовали строгие запреты:

• Не подметать и не мыть полы: Это считалось плохой приметой, которая могла привести к ссорам в доме.

• Запрет на манипуляции с волосами и ногтями: Не стригли волосы и не подрезали усы, чтобы не укоротить жизнь.

• Избегали острых предметов: Считалось, что они притягивают несчастья.

• Не покупали украшения: Это могло принести болезни и неприятности.

• Осторожность в лесу: Если встречался незнакомый старик без лукошка, с ним нельзя было разговаривать. Верили, что это мог быть леший, который уводил людей в лес.

5 сентября 2025 года — это не только день сбора ягод, но и время для соблюдения народных традиций и примет. Уважая обычаи предков, можно не только сохранить связь с историей, но и привлечь удачу в свою жизнь.

Шоу-бизнес в Telegram

5 сентября 2025, 03:22
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Не узнать: 91-летний Владимир Познер произвел фурор моложавым внешним видом

Не узнать: 91-летний Владимир Познер произвел фурор моложавым внешним видом
Театральный сезон Москва встречает громкой премьерой мюзикла "Вальс-бостон" по песням Александр Розенбаума. Первыми зрителями в Театре Эстрады стали звезды, в том числе и те, которые обычно сторонятся светской жизни – Елена Малышева, Иван Ургант и даже Владимир Познер. Владимиру Познеру идет – страшно сказать! – 92-й год.

Почему ваши ножи тупятся слишком быстро – 5 наиболее частых ошибок и методы их решений

Почему ваши ножи тупятся слишком быстро – 5 наиболее частых ошибок и методы их решений
Нож – это один из самых важных инструментов на кухне. Однако многие хозяйки сталкиваются с проблемой быстрого затупления лезвий.

Ушел из жизни легендарный модельер Джорджио Армани – конец эпохи

Ушел из жизни легендарный модельер Джорджио Армани – конец эпохи
На 92-м году жизни не стало выдающегося итальянского модельера и предпринимателя, основателя всемирно известной компании Armani – Джорджио Армани. Печальная новость потрясла поклонников моды и всех, кто ценит его вклад в индустрию. Ранние годы и начало карьеры Джорджио Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, Италия.

Как отмыть налет на натяжном потолке, чтобы не испортить покрытие навсегда

Как отмыть налет на натяжном потолке, чтобы не испортить покрытие навсегда
Натяжные потолки – это не только стильное решение для оформления интерьера, но и практичный выбор, который требует особого ухода. Чтобы ваше покрытие долго радовало глаз своим блеском и чистотой, необходимо соблюдать определенные правила.

Горы, которые не прощают ошибок: самые опасные вершины планеты

Горы, которые не прощают ошибок: самые опасные вершины планеты
Какие горы вызывают трепет даже у опытных альпинистов? Те, где риск остаться навсегда выше, чем шанс покорить вершину. Расскажем про самые опасные горы мира, которое ежегодно забирают десятки жизней. Вершины с наибольшим числом жертв Некоторые горы стали легендами из-за количества трагедий.

Выбор читателей

03/09СрдНовая Плисецкая: актриса Захарова показала невероятно красивую и талантливую дочь 03/09СрдОсвободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака 03/09СрдОмар Хайям призвал ценить это больше, чем деньги – слова мудреца откроют вам глаза 03/09СрдВ Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран 03/09СрдФутбол потерял легенду: ушел из жизни выдающийся нападающий 03/09СрдСпасаем белоснежные вещи из гардероба от желтых пятен – об этих секретах молчат профессионалы