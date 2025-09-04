Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Четверг 4 сентября

Четверг 4 сентября
Горы, которые не прощают ошибок: самые опасные вершины планеты

Горы, которые не прощают ошибок: самые опасные вершины планеты
165

Какие горы вызывают трепет даже у опытных альпинистов? Те, где риск остаться навсегда выше, чем шанс покорить вершину. Расскажем про самые опасные горы мира, которое ежегодно забирают десятки жизней.

Вершины с наибольшим числом жертв

Некоторые горы стали легендами из-за количества трагедий. Их популярность, доступность или обманчивая простота унесли тысячи жизней.

Монблан (4 809 м, Альпы, Франция/Италия). Эта гора удерживает печальный рекорд: с XIX века здесь погибло от 6 000 до 8 000 человек. Альпинисты, туристы, лыжники — Монблан доступен многим, но его капризная погода и лавины не щадят никого.

Маттерхорн (4 478 м, Альпы, Швейцария/Италия). С 1865 года, когда состоялось первое восхождение, гора унесла более 500 жизней. Ее крутые склоны и острая вершина остаются символом опасности в Альпах.

Эверест (8 848 м, Гималаи, Непал/Китай). Самая высокая вершина мира забрала около 340 жизней. Однако благодаря развитой инфраструктуре и популярности процент смертности здесь относительно низкий. В 2025 году зафиксировано лишь три трагедии — меньше, чем в 2023 (18) или 2024 (8).

Горы с самой высокой смертностью

Если число жертв зависит от популярности горы, то процент смертности показывает реальный риск для каждого альпиниста. Здесь в лидерах оказываются совсем другие вершины.

Нанга-Парбат (8 126 м, Гималаи, Пакистан). Прозвище «Гора-убийца» говорит само за себя. На 400 успешных восхождений приходится более 100 трагедий, что дает смертность около 21–22%. Особенно опасна северо-восточная стена, где шансы на успех минимальны.

Аннапурна (8 091 м, Гималаи, Непал). Эта вершина долго считалась самой смертоносной. К 2025 году зафиксировано около 476 восхождений и 73–75 погибших. Историческая смертность достигала 32%, но современные технологии снизили этот показатель до 14–20%.

К2 (8 611 м, Каракорум, Пакистан/Китай). «Дикая гора» славится своей сложностью. На 964 восхождения приходится 92 трагедии, что дает смертность около 9,5%. Ураганы и отсутствие путей для быстрой эвакуации делают К2 одной из самых коварных вершин.

Канченджанга (8 586 м, Гималаи, Индия/Непал). Третья по высоте гора мира имеет смертность выше 20%. Около 250 восхождений и более 50 погибших — лавины и непредсказуемая погода делают эту вершину крайне опасной.

Пик Победы (7 439 м, Тянь-Шань, Киргизия/Китай). Высшая точка Тянь-Шаня остается одной из самых рискованных. На несколько сотен восхождений приходится более 70 трагедий. В августе 2025 года здесь пропала без вести Наталья Наговицына и погиб Лука Синигалья, что напомнило о коварстве горы.

Что делает горы такими опасными?

Риск зависит от множества факторов.

  • Погода. Внезапные ураганы, как на К2, или лавины, как на Канченджанге, могут застать врасплох даже опытных альпинистов.
  • Техническая сложность. Крутые склоны Маттерхорна или стены Нанга-Парбат требуют безупречной подготовки.
  • Изоляция. На К2 или Пике Победы эвакуация почти невозможна, что увеличивает последствия любой ошибки.
  • Популярность. Монблан страдает от наплыва туристов, что приводит к большему числу трагедий.

Современные технологии, такие как фиксированные перила на Аннапурне, снижают риски, но природа и человеческий фактор всегда оставляют место для непредсказуемости.

Самая опасная гора — не всегда самая высокая. Монблан лидирует по числу жертв из-за своей доступности, а Нанга-Парбат и Аннапурна — по доле смертности из-за суровых условий. Выбор вершины зависит от того, что считать критерием: общее число трагедий или риск для каждого отдельного альпиниста. Одно остается неизменным — эти горы не прощают ошибок, и каждая попытка покорить их требует максимальной подготовки.

4 сентября 2025, 14:53
Фото: сгенерировано ИИ
hi-news.ru✓ Надежный источник

