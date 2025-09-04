Горы, которые не прощают ошибок: самые опасные вершины планеты

Какие горы вызывают трепет даже у опытных альпинистов? Те, где риск остаться навсегда выше, чем шанс покорить вершину. Расскажем про самые опасные горы мира, которое ежегодно забирают десятки жизней.

Вершины с наибольшим числом жертв

Некоторые горы стали легендами из-за количества трагедий. Их популярность, доступность или обманчивая простота унесли тысячи жизней.

Монблан (4 809 м, Альпы, Франция/Италия) . Эта гора удерживает печальный рекорд: с XIX века здесь погибло от 6 000 до 8 000 человек. Альпинисты, туристы, лыжники — Монблан доступен многим, но его капризная погода и лавины не щадят никого.

Маттерхорн (4 478 м, Альпы, Швейцария/Италия) . С 1865 года, когда состоялось первое восхождение, гора унесла более 500 жизней. Ее крутые склоны и острая вершина остаются символом опасности в Альпах.

Эверест (8 848 м, Гималаи, Непал/Китай) . Самая высокая вершина мира забрала около 340 жизней. Однако благодаря развитой инфраструктуре и популярности процент смертности здесь относительно низкий. В 2025 году зафиксировано лишь три трагедии — меньше, чем в 2023 (18) или 2024 (8).

Горы с самой высокой смертностью

Если число жертв зависит от популярности горы, то процент смертности показывает реальный риск для каждого альпиниста. Здесь в лидерах оказываются совсем другие вершины.

Нанга-Парбат ( 8 126 м, Гималаи, Пакистан ). Прозвище «Гора-убийца» говорит само за себя. На 400 успешных восхождений приходится более 100 трагедий, что дает смертность около 21–22%. Особенно опасна северо-восточная стена, где шансы на успех минимальны.

Аннапурна (8 091 м, Гималаи, Непал ). Эта вершина долго считалась самой смертоносной. К 2025 году зафиксировано около 476 восхождений и 73–75 погибших. Историческая смертность достигала 32%, но современные технологии снизили этот показатель до 14–20%.

К2 (8 611 м, Каракорум, Пакистан/Китай) . «Дикая гора» славится своей сложностью. На 964 восхождения приходится 92 трагедии, что дает смертность около 9,5%. Ураганы и отсутствие путей для быстрой эвакуации делают К2 одной из самых коварных вершин.

Канченджанга (8 586 м, Гималаи, Индия/Непал) . Третья по высоте гора мира имеет смертность выше 20%. Около 250 восхождений и более 50 погибших — лавины и непредсказуемая погода делают эту вершину крайне опасной.

Пик Победы (7 439 м, Тянь-Шань, Киргизия/Китай) . Высшая точка Тянь-Шаня остается одной из самых рискованных. На несколько сотен восхождений приходится более 70 трагедий. В августе 2025 года здесь пропала без вести Наталья Наговицына и погиб Лука Синигалья, что напомнило о коварстве горы.

Что делает горы такими опасными?

Риск зависит от множества факторов.

Погода. Внезапные ураганы, как на К2, или лавины, как на Канченджанге, могут застать врасплох даже опытных альпинистов.

Техническая сложность. Крутые склоны Маттерхорна или стены Нанга-Парбат требуют безупречной подготовки.

Изоляция. На К2 или Пике Победы эвакуация почти невозможна, что увеличивает последствия любой ошибки.

Популярность. Монблан страдает от наплыва туристов, что приводит к большему числу трагедий.

Современные технологии, такие как фиксированные перила на Аннапурне, снижают риски, но природа и человеческий фактор всегда оставляют место для непредсказуемости.

Самая опасная гора — не всегда самая высокая. Монблан лидирует по числу жертв из-за своей доступности, а Нанга-Парбат и Аннапурна — по доле смертности из-за суровых условий. Выбор вершины зависит от того, что считать критерием: общее число трагедий или риск для каждого отдельного альпиниста. Одно остается неизменным — эти горы не прощают ошибок, и каждая попытка покорить их требует максимальной подготовки.